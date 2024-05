Raro álbum para ser exhibido en Mona en Tasmania

Un álbum tan raro y valioso que solo unos pocos oídos lo han escuchado alguna vez está listo para ser exhibido en una galería australiana, dando al público un adelanto de las pistas súper exclusivas.

Guardado en una caja de plata ornamentada, Once Upon a Time in Shaolin – grabado en secreto por el Wu-Tang Clan durante seis años – fue diseñado para ser una obra de arte. Solo existe una copia en CD.

El disco del influyente grupo de hip-hop es el más caro jamás vendido, y ahora ha sido prestado al Museo de Arte Antiguo y Moderno de Tasmania (Mona).

Durante 10 días en junio, Mona albergará pequeñas fiestas de escucha donde los miembros del público podrán escuchar una muestra curada de 30 minutos del álbum.

El álbum forma parte de su exposición “Namedropping”, que examina el estatus, la notoriedad y “la búsqueda humana”.

“Cada cierto tiempo, un objeto en este planeta posee propiedades místicas que trascienden sus circunstancias materiales”, dijo el Director de Asuntos Curatoriales de Mona, Jarrod Rawlins.

“Once Upon a Time in Shaolin es más que solo un álbum, así que… sabía que tenía que incluirlo en esta exposición.”

Grabado en la Ciudad de Nueva York y producido en Marrakech entre 2006 y 2013, el álbum incluye a los nueve miembros supervivientes del grupo – y cuenta con la artista pop Cher y la actriz de Juego de Tronos Carice Van Houten.

El grupo sintió que el valor de la música se había devaluado debido a la transmisión en línea y la piratería, y quería adoptar “un enfoque al estilo renacentista de 400 años hacia la música, ofreciéndola como una mercancía encargada”.

Incluye una caja de níquel tallada a mano y un manuscrito encuadernado en cuero que contiene letras y un certificado de autenticidad – y una condición legal que prohíbe al propietario publicar las 31 pistas durante 88 años.

El productor RZA lo comparó con una obra de arte de Picasso, o un artefacto antiguo egipcio.

“Es un original único en lugar de una copia maestra de un álbum”, dijo cuando el álbum salió a la venta en 2015.

Como resultado, solo un puñado de personas en el planeta han escuchado fragmentos de las 31 pistas.

Un grupo de posibles compradores y medios de comunicación escucharon una sección de 13 minutos en 2015, y el ejecutivo de una firma farmacéutica deshonrado Martin Shkreli – que compró el álbum por $2 millones (£1.6 millones, A$3 millones) – transmitió clips de la música en YouTube para celebrar la victoria electoral de Donald Trump en 2016.

Shkreli luego se vio obligado a entregárselo a los fiscales estadounidenses en 2018 después de ser condenado por defraudar a inversores, y luego fue vendido a la colectiva de arte digital Pleasr.

En un comunicado, Pleasr dijo que las fiestas de escucha de Mona – que se llevarán a cabo entre el 15 y el 24 de junio – ayudaron a realizar la “audaz visión del grupo de hacer un álbum de una sola copia como una obra de arte”.