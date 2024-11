Rand Paul se opone a usar el ejército para deportaciones masivas: ‘Es una imagen terrible’

El Sen. Rand Paul (R-Ky.) dijo el domingo en una entrevista que se opone a usar el ejército para deportaciones masivas.

“Lo que sabemos ahora sobre las autoridades de inmigración que tendrían que ser encargadas de arrestar a estas personas, solo hay 6,000 agentes, 41,000 camas de detención para llevar a cabo la tarea de arrestar a millones de personas indocumentadas, potencialmente. ¿Cómo sugiere que lo implementen?” la presentadora de CBS News “Face the Nation” Margaret Brennan le preguntó a Paul.

“Y si esto es una línea roja para ti, en términos de usar al ejército, ¿votarías en contra de la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem?” agregó, refiriéndose a la nominada por el presidente electo Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“No apoyaré ni votaré para usar al ejército en nuestras ciudades. Creo que es una imagen terrible,” respondió Paul.

El lunes, Trump señaló que su administración podría usar activos militares para ayudarlo a cumplir su promesa de deportación masiva.

Trump respondió “¡VERDADERO!” a una publicación de Truth Social de Tom Fitton, jefe del grupo conservador Judicial Watch, quien escribió que la administración entrante está “preparada para declarar una emergencia nacional y usará activos militares para revertir la invasión de Biden a través de un programa de deportación masiva.”

El portavoz del equipo de transición de Trump, Karoline Leavitt, también ha dicho que el presidente electo “movilizará todo el poder federal y estatal necesario para instituir la operación de deportación más grande de criminales ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos a la vez que reduce los costos para las familias.”

En su aparición en “Face the Nation”, Paul dijo que él no “recomendaría usar el ejército” en las deportaciones, pero “usaría al FBI, usaría [Inmigración y Aduanas], usaría la Patrulla Fronteriza.”

“Si envían al ejército a Nueva York, y tienes 10,000 tropas marchando, llevando armas semiautomáticas, creo que es una imagen terrible, y me opondré a eso. Pero no es que me oponga a sacar a las personas,” dijo Paul más tarde.

The Hill ha contactado al equipo de transición de Trump para obtener comentarios.

Link de la fuente