Ramadán comienza en gran parte de Asia, un día después de la mayoría del Medio Oriente.

JAKARTA, Indonesia (AP) — El mes sagrado musulmán del Ramadán, cuando los fieles ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, comenzó al amanecer del martes en gran parte de Asia, un día después de que muchos musulmanes en el Medio Oriente comenzaran sus ayunos.

En el calendario lunar musulmán, los meses comienzan solo cuando se avista la luna nueva, lo que puede llevar a variaciones de uno o dos días.

Naciones del Medio Oriente como Arabia Saudita, Egipto, Siria, Sudán y Emiratos Árabes Unidos declararon que el mes comenzaría temprano el lunes, pero en los países de Asia-Pacífico como Australia, Brunéi, Indonesia, Malasia y Singapur comenzaron el Ramadán el martes después de no ver la luna creciente la noche anterior. India, Pakistán y Bangladesh también comenzaron el Ramadán el martes, al igual que Irán y Jordania.

During Ramadan, Muslims refrain from eating, drinking, smoking and sexual intercourse from sunrise until sunset. Even a tiny sip of water or a puff of smoke is enough to invalidate the fast. At night, family and friends gather and feast in a festive atmosphere.

El ayuno tiene como objetivo acercar a los fieles a Dios y recordarles el sufrimiento de los pobres. Se espera que los musulmanes observen estrictamente las oraciones diarias y se dediquen a una contemplación religiosa intensa. También se les insta a abstenerse de chismes, peleas o maldiciones durante el mes sagrado.

EN INDONESIA, EL RAMADÁN SIGNIFICA ALEGRÍA — Y BENEFICIOS

En Indonesia, donde el 90% de los 277 millones de habitantes practican el islam, las celebraciones van desde desfiles coloridos con antorchas, limpiar las tumbas familiares, preparar alimentos para los desayunos antes del amanecer y elaboradas comidas después del atardecer conocidas como “iftares”. Cada región en la nación archipielágica tiene su propia forma de marcar el inicio del Ramadán.

El gobierno fijó el comienzo de las festividades para el martes después de que equipos de más de 100 regiones no avistaran la luna nueva el domingo. El ministro de Asuntos Religiosos, Yaqut Cholil Qoumas, anunció la fecha tarde el domingo por la noche.

Las mezquitas se llenaron de devotos que ofrecían las oraciones vespertinas conocidas como “tarawih” el lunes por la noche. En la Gran Mezquita de Istiqlal de Yakarta, la más grande del sudeste asiático, decenas de miles de fieles se apretaron hombro con hombro.

También es un momento emocionante para los negocios. Hoteles, restaurantes y cafeterías preparan promociones especiales de Ramadán, y los compradores acuden en masa a los centros comerciales en busca de ropa nueva y decoraciones para el hogar para la festividad del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán.

EN MALASIA, EL RAMADÁN LLAMA A LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

En Malasia, las mezquitas comenzaron a preparar bubur lambuk, un potente plato tradicional de gachas hecho con carne y especias que se distribuye de forma gratuita al público durante el Ramadán. Pero al mismo tiempo, los críticos instaron a la gente a mantener tamaño razonable para sus iftares.

La Asociación de Consumidores de Penang dijo que el desperdicio de alimentos aumenta hasta un 20% durante el Ramadán. Se informó que el año pasado se tiraron unas 90,000 toneladas de alimentos en todo el país durante el Ramadán, dijo.

“El Ramadán se supone que es un mes de intensa devoción para los musulmanes pero para algunos, se ha convertido en un mes de fiestas y gastos derrochadores”, dijo el presidente de la asociación, Mohideen Abdul Kader, en un comunicado el martes.

“Ahora, más de 2 millones de palestinos se enfrentan a la inanición, así que no deberíamos estar tirando grandes cantidades de comida en el mes sagrado”, agregó.

Rozman Abdul Rahman, un guardia de seguridad, dijo que su esposa cocinará justo lo suficiente para romper el ayuno cada día para que no se desperdicien alimentos. Dijo que el costo de vida en aumento también significa que los alimentos básicos se han vuelto más caros.

Rozman dijo que disfruta de la temporada de ayuno ya que le permite construir su resistencia. Ha eliminado todos los contenedores de alimentos y agua de la caseta de seguridad donde trabaja para evitar la tentación.

“He estado esperando el Ramadán. Este es un período difícil, pero lo disfruto porque pone a prueba mi fe y me ayuda a controlarme. Ni siquiera podemos regañar a la gente durante este período”, dijo Rozman, de 50 años.

La periodista de Associated Press Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyó a este reportaje.