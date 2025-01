Rakuten descarta plan de listar unidad de valores en la Bolsa de Tokio.

Rakuten Group Inc. ha anunciado que ya no planea cotizar su brazo de valores en la Bolsa de Tokio, y en cambio se enfocará en profundizar su asociación con Mizuho Securities Co.

La pionera del comercio electrónico japonés había planeado una oferta pública inicial para Rakuten Securities Holdings Inc., como parte de un esfuerzo para fortalecer las finanzas agotadas por una incursión en el competitivo mercado de operadores inalámbricos de Japón. A finales de 2023, retiró temporalmente esa solicitud, indicando que volvería a presentar una solicitud para una cotización en una fecha posterior.

Sin embargo, en noviembre, Rakuten reportó su primer beneficio operativo trimestral desde 2020 después de que las pérdidas en su segmento móvil se redujeran. Ese segmento ahora es rentable, descontando los costos de marketing para ganar nuevos clientes, dijo el fundador de Rakuten, Hiroshi Mikitani, en una reciente entrevista con Bloomberg TV.

