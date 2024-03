Raid de la policía en la casa del presidente peruano en busca de relojes Rolex.

La policía y los fiscales en Perú llevaron a cabo un allanamiento sorpresa en la casa de la Presidenta Dina Boluarte y en el palacio presidencial temprano el sábado como parte de una investigación por “enriquecimiento ilícito” tras informes de noticias de que había sido vista usando relojes Rolex desde que asumió el cargo.

El allanamiento, que ocurrió mientras los peruanos celebraban las vacaciones de Semana Santa, sorprendió a muchas personas, incluso en un país que se ha acostumbrado en las últimas dos décadas a políticos investigados por presunta corrupción.

Antes de la medianoche del Viernes Santo, la policía usó una ariete para entrar por la fuerza en la casa de la Sra. Boluarte en Lima, según la cobertura en vivo en Latina Noticias. Los fiscales y la policía luego registraron la oficina y residencia de la Sra. Boluarte en el palacio presidencial.

La presidenta no se presentó esta semana a una cita programada con fiscales para mostrarles tres relojes Rolex que ha usado y explicar cómo los obtuvo. También se negó a permitirles entrar en su casa para ejecutar una orden de registro, según el Fiscal General Juan Villena, quien dijo a los legisladores que su negativa era “un claro indicador de rebeldía”.

La investigación contra la Sra. Boluarte comenzó el 18 de marzo, después de que el programa de noticias en línea La Encerrona reveló que había comenzado a usar relojes cada vez más caros, incluido al menos un Rolex, desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. Los fiscales sospechan que ha violado las leyes del país contra el enriquecimiento ilícito y no declarar activos. En Perú, las autoridades electas deben informar al gobierno sobre cualquier activo que valga más de 10,300 soles, o aproximadamente $2,774, y divulgar cualquier regalo recibido de terceros.

Medios locales han informado que la Sra. Boluarte ha usado otros tres relojes Rolex, así como una pulsera Cartier de $50,000, y que las autoridades bancarias han detectado alrededor de $300,000 en depósitos de origen desconocido realizados en sus cuentas personales antes de asumir el cargo.

El modelo de relojes Rolex que supuestamente ha usado cuesta al menos $14,000, según La Encerrona.

La Sra. Boluarte ha negado un comportamiento incorrecto, pero también se ha negado a explicar públicamente el origen de los Rolexes, diciendo solo que el primer reloj Rolex que llamó la atención era un artículo “de hace mucho tiempo”. “Está en mi ADN no ser corrupta,” dijo a los periodistas el 15 de marzo. “Lo que tengo es fruto de mis esfuerzos y mi trabajo.”

En una alocución televisada el sábado, la Sra. Boluarte, acompañada de ministros de su gabinete, culpó a los medios por crear “pantallas de humo” que alimentan “caos e incertidumbre”. Hizo un llamado a los peruanos a marchar para defender la democracia.

“Soy una mujer honesta. Entré al palacio presidencial con las manos limpias, y así voy a salir en 2026,” dijo. “Marchemos hoy por la verdad y el idealismo y abracémonos con un solo corazón.”

Los sustitutos de la Sra. Boluarte han sugerido otras explicaciones. Hania Pérez de Cuéllar, su ministra de vivienda y exjefa de la agencia que protege la propiedad intelectual, sugirió que el Rolex podría ser falso y admitió haber comprado un reloj de lujo falsificado ella misma en un viaje a China. Un abogado de la Sra. Boluarte dijo temprano el sábado que podría haber recibido los relojes de un “fan” que quería permanecer en el anonimato.

El Ministro de Justicia Eduardo Arana calificó los allanamientos de “inconstitucionales” y “desproporcionados” y apeló a los legisladores por “unidad” frente a lo que describió como un intento de desestabilizar al gobierno.

“La justicia está siendo politizada,” dijo en una conferencia de prensa con otros ministros. “El propósito es romper el gobierno, la democracia y la institucionalidad.” Se negó a responder preguntas de los periodistas.

No estaba claro si la polémica por los Rolex le costaría a la Sra. Boluarte un apoyo clave.

El Ministerio del Interior, que controla la policía nacional, expresó su apoyo a ella, diciendo en una publicación en X que rechazaba “actos que afectan el desarrollo del país, encubiertos en disposiciones judiciales cuestionables.”

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el orden interno del país,” escribió el ministerio.

Algunos aliados de la Sra. Boluarte en la derecha la culparon por permitir que la situación escalara. Y los medios de comunicación antes amistosos han adoptado una postura más crítica, un signo de que la paciencia puede estar agotándose entre sus seguidores.

La polémica sobre los relojes Rolex surge en un momento en que la economía está decaída y el hambre está creciendo en Perú, un país que recibió elogios internacionales por consolidar su democracia y aprovechar un auge de las materias primas impulsado por la minería para sacar de la pobreza a millones de sus ciudadanos. El programa de noticias de investigación Cuarto Poder informó que la Sra. Boluarte usó un modelo de Rolex que valía más de $18,000 en un evento en febrero para abordar la pobreza en poblaciones vulnerables.

Algunos observadores políticos dijeron que el escándalo podría abrir la puerta a una nueva ronda de turbulencia política en un país que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años.

Cualquier salida de la crisis actual parecía llevar a “un callejón sin salida,” dijo el científico político peruano Gonzalo Banda en una entrevista. Si ella permanece en el cargo, la confianza en la democracia probablemente seguirá disminuyendo, con consecuencias impredecibles, dijo.

“En Perú, tienes una clase política que ya no responde a los ciudadanos, por lo que los ciudadanos se alejan más de la política, se desencantan más de la política, se hastían más de la política, lo que no significa que no estén prestando atención,” dijo el Sr. Banda. “Todo ese descontento se desatará en una nueva elección.”

Según una encuesta en enero, la Sra. Boluarte es la presidenta menos popular de América Latina, con una calificación de aprobación de solo el nueve por ciento.

Una exfuncionaria pública convertida en política por un partido marxista, se desempeñó como vicepresidenta del Presidente Pedro Castillo. La sucedió después de que él fuera destituido en 2022 y arrestado por anunciar que se estaba apoderando del Congreso y el sistema judicial.

La decisión de la Sra. Boluarte de reemplazar al Sr. Castillo en lugar de renunciar – como alguna vez prometió para dar paso a nuevas elecciones – desencadenó protestas violentas contra su gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, con 49 civiles muertos en represiones policiales y militares. Actualmente está siendo investigada por fiscales nacionales de derechos humanos.

La Sra. Boluarte también es coautora de un libro sobre derecho de derechos humanos que está bajo investigación por plagio.

Antes de asumir el cargo, la Sra. Boluarte ganaba $1,100 al mes como funcionaria con la agencia estatal que produce documentos de identidad. Como ministra, ganaba alrededor de $8,000 al mes, y como presidenta gana un poco más de $4,000 al mes.

Mientras las autoridades retiraban cajas de las residencias de la Sra. Boluarte, un legislador anunció que su antiguo partido de izquierda había asegurado suficiente apoyo para una moción de votación de destitución en el Congreso, donde la Sra. Boluarte ha dependido de una coalición de partidos de derecha y centristas para sobrevivir.

Aunque solo se requieren 26 votos para una moción de destitución, se necesitan 87 votos – o dos tercios de los legisladores – para su aprobación.

Desde 2016, cuando escándalos de corrupción consecutivos comenzaron a alimentar batallas políticas de alto voltaje en Perú, dos presidentes, el Sr. Castillo y Martín Vizcarra, han sido destituidos. Uno, Pedro Pablo Kuczynski, renunció para evitar una votación de destitución. Todos los expresidentes peruanos vivos excepto uno, Francisco Sagasti, quien gobernó desde finales de 2020 hasta mediados de 2021, han sido investigados por corrupción o abusos de derechos humanos. En 2019, el ex presidente Alan García se suicidó para evitar ser arrestado.

El congresista Alejandro Muñante, del partido de extrema derecha Renovación Popular, dijo en X que la Sra. Boluarte no se había ayudado a sí misma con su silencio en las últimas semanas.

“Mantenerse callada le ha costado mucho a la presidenta y seguirá haciéndolo si sigue optando por esta terrible estrategia de defensa,” dijo Muñante. “Boluarte todavía tiene tiempo para aclarar esto. Si no lo hace, una nueva sucesión no sería para nada descabellada.”