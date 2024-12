Rahul Gandhi dice que la pelea en el Parlamento es una maniobra de distracción; el BJP la llama ‘delincuencia’ | Noticias de India

NEW DELHI: Rahul Gandhi, líder de la oposición en la Lok Sabha, refutó rotundamente las acusaciones del BJP de que empujó a los diputados del partido gobernante en la entrada de la Cámara, afirmando que es una de las nuevas táticas del BJP para desviar la atención del alboroto por las declaraciones del ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, sobre el tema de Ambedkar y Adani.

El líder del Congreso afirmó que la estrategia básica del BJP era evitar la discusión sobre el encausamiento del empresario Gautam Adani en los Estados Unidos.

“Algunos días antes de la sesión del Parlamento, el caso Adani surgió en América y el BJP intentó detener la discusión sobre él. La estrategia básica del BJP era que no debería haber ninguna discusión sobre el caso Adani, debería ser suprimida… Después vino la declaración de Amit Shah y hemos estado diciendo desde el principio que el pensamiento del BJP y de la RSS es anti-Constitución, anti-Ambedkar,” dijo Rahul Gandhi durante una rueda de prensa el jueves.

Rahul Gandhi, al igual que el jefe del partido Mallikarjun Kharge, también pidió disculpas y la renuncia de Amit Shah por sus declaraciones sobre Ambedkar.

“Quieren borrar los recuerdos y las contribuciones del Dr. Ambedkar. Dijimos que el ministro del Interior (Amit Shah) debería disculparse y dimitir… Hoy han vuelto a comenzar una nueva distracción. Íbamos pacíficamente a la Casa del Parlamento desde la estatua de Ambedkar. Los diputados del BJP no nos permitieron entrar… La realidad es que han insultado al Dr. BR Ambedkar. El principal problema que quieren borrar es que hay un caso contra el amigo de Narendra Modi, Adani, en los Estados Unidos y Narendra Modi está vendiendo India a Adani. Este es el principal problema y estas personas no quieren discutirlo,” dijo el MP de Raebareli.

Poco después de la conferencia de prensa del Congreso, el BJP se dirigió a los medios de comunicación, diciendo que la breve presentación de Rahul Gandhi y Mallikarjun Kharge “mostró su arrogancia”.

“Mallikarjun Kharge y Rahul Gandhi acaban de dar una conferencia de prensa. Pensábamos que se disculparían por lo que hicieron hoy. Pero no lo hicieron. No entendí por qué hicieron una conferencia de prensa. Su conferencia de prensa demostró su arrogancia… He estado viendo su comportamiento. Pero lo que hizo hoy (Rahul Gandhi) es inimaginable en una sociedad civilizada… Hoy, cuando los diputados del BJP se oponían en el Makar Dwar, Rahul Gandhi fue allí. El personal de seguridad les dijo que usaran el otro espacio en el lado para entrar. Pero él fue allí a propósito,” dijo el ministro de la Unión, Shivraj Chouhan, en la conferencia de prensa del BJP.

Chouhan dijo que Rahul Gandhi se involucró en “gundeeadisma” y “a propósito y de forma planificada se enfrentó a los diputados del BJP y recurrió a la violencia”.

“El Congreso y otros diputados han estado protestando en Makar Dwar casi a diario y también entramos en el Parlamento sin molestarlos. Sin embargo, Rahul Gandhi a propósito y de forma planificada se enfrentó a los diputados del BJP y recurrió a la violencia,” afirmó Shivraj Chouhan.

