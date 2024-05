Radisson firma Blu Resort en Ho Tram, Vietnam.

Modo Oscuro/Claro

Radisson ha firmado un resort Blu en Ho Tram,

Vietnam.

Programado para abrir en 2028, el Radisson

Blu Resort, Ho Tram contará con una selección de habitaciones de hotel, suites

y villas frente al mar.

Se espera que las instalaciones incluyan una variedad de

restaurantes y bares, incluido uno en la playa; una piscina infinita; spa;

centro de fitness; y una selección de diferentes espacios de reuniones y eventos.

Ho Tram se encuentra en el sur

de la provincia de Ba Ria-Vung Tau de Vietnam, a un corto trayecto en coche de Ho Chi

Minh (Saigón) y fácilmente accesible desde el Aeropuerto Internacional de Long Thanh

(código OACI VVLT) que actualmente está en construcción y se espera que abra en 2026.

Villa en Radisson Blu, Ho Tram en Vietnam

Como un elemento integral de un nuevo desarrollo mixto

que también contará con residencias privadas y un club de yates, el resort tendrá acceso directo a la

ruta costera y a un diverso paisaje natural de playas, ríos,

montañas, aguas termales y bosques.

The Bluffs, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Greg

Norman; Casino Ho Tram, que está abierto

24 horas con 5,000m² de espacio de juego; y Hamptons Pier, el

muelle más largo de Asia, se encuentran todos cerca de la propiedad.

“Estamos encantados de asociarnos con Radisson Hotel

Group para este importante proyecto, que se convertirá en uno de los

mejores resorts de la zona”, dijo Doan Cuu Long, CEO de Heritage

Ho Tram Joint Stock Company. “Hemos visto el éxito de los Resorts Radisson Blu

en Vietnam y esperamos aprovechar la experiencia del Grupo para introducir la prestigiosa marca Radisson Blu en Ho

Trams por primera vez. Este es un destino emocionante con

un gran potencial turístico internacional, especialmente entre el

mercado intra-ASEAN, y estamos seguros de que la nueva adición ofrecerá una experiencia única a nuestros huéspedes”.

La provincia de Ba Ria-Vung Tau recibió 3.5 millones de visitantes en 2023, pero se espera que este

número aumente significativamente en el futuro a medida que importantes

proyectos de infraestructura abran paso a una nueva ola de

turismo internacional.

“Estamos muy

contentos de trabajar con Heritage Ho Tram para impulsar aún más nuestro

creciente portafolio en Vietnam con este proyecto de alta calidad”, dijo David Nguyen, Director General de Indochina y Alianzas Estratégicas, Grupo de Hoteles Radisson. “Con su ubicación conveniente, playas prístinas

y entretenimiento para todas las edades, Ho Tram tiene un gran potencial turístico.

Esto lo convierte en un gran ajuste para nuestro resort Radisson Blu, que

atenderá a parejas, familias y viajeros de negocios por igual. La

calidad excepcional de Radisson Blu radica en sus servicios personalizados y cuidadosos, fomentando una conexión memorable para nuestros

huéspedes”.

Radisson Blu Resort Ho Tram complementará

el creciente portafolio de hoteles y resorts del Grupo de Hoteles Radisson

en Vietnam, que actualmente consta de cuatro propiedades: Radisson

Blu Resort Cam Ranh, Radisson Blu Resort Phu Quoc, Radisson Hotel

Danang y Radisson Resort Phan Thiet, con más

proyectos en proceso.

