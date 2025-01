Radar – Plataforma de Trabajo

“

Protege contra bots, fraude y abuso.

Detecta, verifica y bloquea comportamientos dañinos en tiempo real. Radar protege tu aplicación contra AI bots, abuso de cuentas, robo de credenciales y más.

Protección avanzada para cada usuario, siempre.

Radar bloquea automáticamente amenazas comunes como el relleno de credenciales y ataques de fuerza bruta, con configuraciones flexibles que se pueden adaptar a tu aplicación.

Desde bots de IA hasta novatos en scripts, Radar puede encontrarlo todo.

Identifica registros de cuentas falsas, tráfico de bots, abuso de nivel gratuito y más. Para tener un control total, combina las señales de Radar con tus datos de producto a través de Acciones.

Identidad mejorada con inteligencia a nivel de dispositivo.

Impulsado por el avanzado fingerprinting de dispositivos, Radar analiza más de 20 señales para distinguir con precisión a usuarios reales de actores maliciosos y bots.

Windows características

Propiedades del navegador

Soporte matemático complejo

Detección sin cabeza

Propiedades de la pantalla

Versión del elemento HTML

Distribución del teclado

Zona horaria

Fuentes instaladas

Síntesis de voz

Soporte CSS

Características del navegador

Características de privacidad detectables

Hora internacional

Modelo de dispositivo

Renderizado DOMRect

Soporte de formatos multimedia

Renderización WebGL

Tus usuarios confían en ti. Mantengámoslo así.

Defiende tu aplicación contra AI bots, abuso de cuentas y robo de credenciales, a solo un clic de distancia.

“