Rachel Reeves suavizará las reformas fiscales para extranjeros no domiciliados en el Reino Unido.

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Rachel Reeves está a punto de realizar un cambio en la campaña del gobierno del Reino Unido contra los residentes no domiciliados en un intento de tranquilizar las preocupaciones sobre las reformas fiscales anunciadas en el Presupuesto de octubre. El canciller dijo en un evento lateral en el Foro Económico Mundial en Davos el jueves que el gobierno pronto presentará una enmienda a su propio proyecto de ley de finanzas. Esto permitirá un acceso más fácil a la instalación de repatriación temporal, que permite a los no domiciliados traer ingresos y ganancias extranjeras realizadas antes de abril de 2025 al Reino Unido y pagar impuestos a una tasa reducida del 12 por ciento en los años fiscales 2025-26 y 2026-27, que aumentará al 15 por ciento en 2027-28, en comparación con la tasa máxima de impuesto sobre la renta del 45 por ciento. El cambio planeado por el gobierno haría que fuera más fácil para ciertos fondos acceder a las tasas fiscales fijas de la instalación. Pero si bien la medida puede ser útil para algunos no domiciliados, es poco probable que marque una gran diferencia para muchos.

Reeves dijo en el evento de Davos del Wall Street Journal el jueves que el gobierno había estado “escuchando las preocupaciones planteadas por la comunidad no domiciliada”, respondiendo a una pregunta sobre el aumento en el número neto de millonarios que abandonan el Reino Unido en los últimos meses.

Jonathan Reynolds, secretario de empresa, confirmó más tarde el cambio planeado, informado primero por The Times, diciéndole a los periodistas en el complejo montañoso suizo: “Hay un ajuste al proyecto de ley de finanzas… cuando se está cambiando un régimen fiscal, la gente querrá saber, y habrá cierta incertidumbre allí, así que tenemos que transmitir ese mensaje”.

Reeves anunció en el Presupuesto que estaba abolie…