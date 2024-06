Quordle hoy – pistas y respuestas para el viernes 14 de junio (juego nº 872)

Vamos a terminar la semana con otro conjunto de rompecabezas de Quordle, ¿de acuerdo? Encontrarás pistas y comentarios para el juego principal a continuación, además de las respuestas para la variante de secuencia si eso resultó ser demasiado complicado.

¿Disfrutas jugando juegos de palabras? También puedes visitar mis páginas de Wordle hoy, Conexiones del NYT hoy y Cadenas del NYT hoy para pistas y respuestas para esos rompecabezas. ¿Los necesitas para Quordle? Simplemente desplázate hacia abajo…

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Navegación de Enlaces Sociales

Quordle hoy (juego n.º 872) – pista n.º 1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 4*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego n.º 872) – pista n.º 2 – Letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de Quordle hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 0.

Quordle hoy (juego n.º 872) – pista n.º 3 – Letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego n.º 872) – pista n.º 4 – Letras iniciales (1)

¿Alguno de los rompecabezas de Quordle de hoy comienza con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en este momento, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para que sea mucho más fácil:

Quordle hoy (juego n.º 872) – pista n.º 5 – Letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• M

• R

• T

• W

Bien, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Ofertas destacadas de Hoy Mejora en Wordle

Quordle hoy (juego n.º 872) – las respuestas

Las respuestas para el Quordle de hoy, juego n.º 872, son…

Hoy en día los mejores tratos para Mejorar en Wordle

Solo hay una palabra que podría causar algunos problemas aquí, es decir, RASPY – que es bastante inusual. Es una inclusión perfectamente justa para Quordle, pero no es una palabra que se vea muy a menudo en absoluto, y podría haber permanecido fuera de tu alcance. Afortunadamente, no tuve ese problema, gracias a mis palabras de inicio establecidas que me dieron todas las letras que necesitaba allí. Ninguna de las demás me causó problemas tampoco, lo que significa que este fue uno de los Quordles más fáciles de la semana.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Las respuestas de la Secuencia Diaria de hoy (juego n.º 872) son…

Respuestas de Quordle: Los últimos 20

Quordle n.º 871, jueves 13 de junio: NORTH, MOUND, PEACE, RETRY

Quordle n.º 870, miércoles 12 de junio: QUILT, PARTY, SPARK, SINCE

Quordle n.º 869, martes 11 de junio: CLANK, GONER, LIEGE, TIARA

Quordle n.º 868, lunes 10 de junio: ANGST, SUAVE, MAYBE, PLUMP

Quordle n.º 867, domingo 9 de junio: ABIDE, TERRA, THUMP, CLUNG

Quordle n.º 866, sábado 8 de junio: STOIC, LURCH, FLESH, FURRY

Quordle n.º 865, viernes 7 de junio: CRAVE, CRATE, ADULT, NYLON

Quordle n.º 864, jueves 6 de junio: BROOD, PENAL, SANDY, RELAY

Quordle n.º 863, miércoles 5 de junio: QUITE, LAPSE, LYMPH, SIGMA

Quordle n.º 862, martes 4 de junio: SCORN, REIGN, EPOCH, FIGHT

Quordle n.º 861, lunes 3 de junio: BUILT, FRIED, LEERY, JAZZY

Quordle n.º 860, domingo 2 de junio: WHISK, PUSHY, PINKY, AMITY

Quordle n.º 859, sábado 1 de junio: DODGY, LIBEL, LANCE, GROIN

Quordle n.º 858, viernes 31 de mayo: BRAWN, CINCH, WHOSE, GUESS

Quordle n.º 857, jueves 30 de mayo: DEBIT, HATER, PHOTO, SPIKE

Quordle n.º 856, miércoles 29 de mayo: CRUMB, MACRO, WHEEL, COMMA

Quordle n.º 855, martes 28 de mayo: MARRY, DUTCH, BRINE, TACIT

Quordle n.º 854, lunes 27 de mayo: PHOTO, LURID, PURGE, EMCEE

Quordle n.º 853, domingo 26 de mayo: BRINK, ALLEY, FENCE, GUILT

Quordle n.º 852, sábado 25 de mayo: CREST, SLICK, RATTY, SPURT