Quordle hoy – pistas y respuestas para el sábado, 29 de junio (juego #887)

ADVERTENCIA DE SPOILERS: La información sobre Quordle hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Quordle hoy (juego #887) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 3*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #887) – pista #2 – letras repetidas

¿Algunas de las respuestas de Quordle de hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 0.

Quordle hoy (juego #887) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #887) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los rompecabezas de Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para facilitarte las cosas:

Quordle hoy (juego #887) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• B

• P

• R

• S

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #887) – las respuestas

Las respuestas para Quordle de hoy, juego #887, son…

Más palabras difíciles en el Quordle de hoy, con SHEIK teniendo un formato poco común EI (y una K), y tanto BASIL como PLAID siendo un poco más oscuros que algunas de las palabras que suelen aparecer regularmente en el juego. OK, ciertamente no son estrictamente oscuros, pero es posible que no vengan fácilmente a la mente de la misma manera que algunas palabras lo hacen.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y avísame.