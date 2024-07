Quordle hoy – pistas y respuestas para el miércoles, 3 de julio (juego #891)

Aquí hay otro rompecabezas difícil de Quordle para abordar, más bien, cuatro Quordles difíciles para abordar. Y luego otros cuatro en forma de la Secuencia Diaria. ¡Debería mantenerte ocupado por un tiempo!

¿Disfrutas jugando juegos de palabras? También puedes echar un vistazo a mi Wordle de hoy, Conexiones NYT de hoy y páginas de Cadenas NYT de hoy para pistas y respuestas para esos rompecabezas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Navegación de Enlaces Sociales

Jefe de Redacción Global

Quordle hoy (juego #891) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 4.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como una vocal).

Quordle hoy (juego #891) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que contienen una letra repetida es 1.

Quordle hoy (juego #891) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• Sí. Una de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #891) – pista #4 – letras de inicio (1)

¿Algunos de los rompecabezas de Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para hacer las cosas mucho más fáciles:

Quordle hoy (juego #891) – pista #5 – letras de inicio (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• Q

• P

• S

• S

Bien, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Ofertas del mejor Get Better At Wordle de hoy

Quordle hoy (juego #891) – las respuestas

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #891, son…

Regístrate para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas tecnológicas principales y más.

Todavía estoy averiguando si una estrategia de dos palabras de inicio tiene alguna ventaja sobre una de tres. Sí, teóricamente, me permite obtener una puntuación mayor – seis en lugar de siete – pero hasta ahora ha sido discutible, porque necesito más suposiciones para resolver cada rompecabezas y generalmente he tenido que conformarme con un ocho de todos modos.

Admito que hoy es un día bastante difícil, con una P repetida en PLUMP y una Q poco común en QUOTE, y no hay forma de saber si me hubiera ido mejor con mi método anterior. Pero aún no me han convencido.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Respuestas de Daily Sequence hoy (juego #891)

Las respuestas a la Secuencia Diaria de Quordle de hoy, juego #891, son…

Respuestas de Quordle: Los últimos 20

Quordle #890, Martes 2 de Julio: YATE, ALBERGUE, VIENTRE, CODICIA

Quordle #889, Lunes 1 de Julio: INCURRIR, MENTOL, LÍMITE, SÍNOBA

Quordle #888, Domingo 30 de Junio: COARTADA, HIENA, NERVIOSO, CONOCIDO

Quordle #887, Sábado 29 de Junio: ALBAHACA, TARTÁN, REMESA, JEQUE

Quordle #886, Viernes 28 de Junio: ESCENA, PRIMER, MAGNATE, OPIO

Quordle #885, Jueves 27 de Junio: MÁXIMA, CRECEDERA, LEVANTA, ISLA

Quordle #884, Miércoles 26 de Junio: NORTE, PALANCA, SUERO, ARDOZ

Quordle #883, Martes 25 de Junio: APLICAR, FUNK, JURÓ, TÚNEZ

Quordle #882, Lunes 24 de Junio: VIVEN, SEDOSO, PRISA, ÁNODO

Quordle #881, Domingo 23 de Junio: AVERIGUARON, RUEDO, ABUSO, APODERADO

Quordle #880, Sábado 22 de Junio: GROENLANDIA, ESTUFA, MATITA, VARONIL

Quordle #879, Viernes 21 de Junio: ÍNDICE, ALGUACIL, ÓRBITA, PERDEDOR

Quordle #878, Jueves 20 de junio: INDAGAR, BISEL, MAMUT, AZUCAR

Quordle #877, Miércoles 19 de junio: CELADOR, PRIVADO, REMIO, PAPEL

Quordle #876, Martes 18 de junio: ABISMO, OCTAVA, BIFE, PUPILA

Quordle #875, Lunes 17 de junio: ESPERAR, SOMBRÍO, DULCE, DRAPIERE

Quordle #874, Domingo 16 de junio: URBANO, MUY HÚMEDO, DEVANADORA, CREYENTE

Quordle #873, Sábado 15 de junio: LÓGICA, SUCIO, TREN, NOVIA

Quordle #872, Viernes 14 de junio: DE MERITO, RASPOSO, AQUELLOS, AGUA

Quordle #871, Jueves 13 de junio: NORTE, MONTE, PAZ, RELEER