Quordle hoy: pistas y respuestas para el miércoles, 24 de abril (juego #821)

Bienvenido al Quordle de hoy miércoles. Es lo mismo que el de los lunes, martes y todos los demás días, excepto que se lleva a cabo hoy y no en otro día. ¡Ajá!

Como siempre, obtienes cuatro rompecabezas al estilo de Wordle para resolver al mismo tiempo, además hay un juego adicional en forma de la variante de Secuencia Diaria, donde los completas en orden. Y como siempre, puede ser complicado, así que no hay vergüenza si necesitas usar algunas de mis pistas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Quordle de hoy (juego #821) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

• El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 3*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle de hoy (juego #821) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas del Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 2.

Quordle de hoy (juego #821) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas del Quordle de hoy.

Quordle de hoy (juego #821) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los rompecabezas del Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas del Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si no estás listo todavía, aquí tienes una pista más para que sea mucho más fácil:

Quordle de hoy (juego #821) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas del Quordle de hoy?

• S

• C

• S

• U

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle de hoy (juego #821) – las respuestas

Las respuestas del Quordle de hoy, juego #821, son…

La combinación de letras repetidas y palabras relativamente poco comunes (STEAD, SHEEN) se combinaron hoy para hacer de este otro Quordle bastante difícil. No terriblemente difícil, pero vamos, ya es bastante complicado completar los cuatro cuadrantes, sin que algunas palabras sean más difíciles de resolver de lo habitual.

Dicho esto, mi propio juego habría sido mucho más sencillo si no hubiera jugado SHINE en lugar de SHEEN, incluso sabiendo que la tercera letra debía ser E. Fue un error tonto, pero no me causó ningún problema importante y aún así pude resolver este Quordle con un intento restante.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y cuéntame.

Secuencia Diaria de hoy (juego #821) – las respuestas

Las respuestas de la Secuencia Diaria del Quordle de hoy, juego #821, son…

Respuestas de Quordle: Los últimos 20

Quordle #820, martes 23 de abril: PLANK, SPOIL, GAVEL, STOOP

Quordle #819, lunes 22 de abril: PLAID, ADAGE, DIODE, ELBOW

Quordle #818, domingo 21 de abril: CASTE, FUNKY, CAVIL, MANGA

Quordle #817, sábado 20 de abril: STAMP, FORTH, DULLY, OUNCE

Quordle #816, viernes 19 de abril: WOMAN, WAXEN, FLIRT, FLOAT

Quordle #815, jueves 18 de abril: MATCH, APTLY, BISON, CLINK

Quordle #814, miércoles 17 de abril: COLON, EQUIP, SUITE, BLURB

Quordle #813, martes 16 de abril: METAL, MATEY, AGREE, DRIVE

Quordle #812, lunes 15 de abril: STINT, RAPID, BRING, BUILD

Quordle #811, domingo 14 de abril: WITTY, DADDY, SHORT, SLUNG

Quordle #810, sábado 13 de abril: GROVE, ALLOY, TIMID, TWIST

Quordle #809, viernes 12 de abril: GUILD, VOMIT, DROOP, BIGOT

Quordle #808, jueves 11 de abril: STRIP, EVENT, EPOXY, GROSS

Quordle #807, miércoles 10 de abril: LANCE, TAPIR, MURKY, CANAL

Quordle #806, martes 9 de abril: HERON, FIEND, TWINE, WORSE

Quordle #805, lunes 8 de abril: CRAZE, EQUIP, RALLY, SCOUR

Quordle #804, domingo 7 de abril: BRING, WRING, LARVA, GOUGE

Quordle #803, sábado 6 de abril: BLUFF, TENSE, CRUEL, ASKEW

Quordle #802, viernes 5 de abril: ENEMY, FLACK, PAYEE, UNFIT

Quordle #801, jueves 4 de abril: CLEFT, RACER, TABBY, FRAIL