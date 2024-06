Quordle hoy – pistas y respuestas para el miércoles, 12 de junio (juego nº 870)

¿Cómo va tu semana? Bueno, podría estar a punto de mejorar aún más, o tomar un giro para peor, dependiendo de cómo te va con el Quordle de hoy. ¡Buena suerte!

¿Disfrutas jugando juegos de palabras? También puedes echar un vistazo a mis páginas de Wordle de hoy, Conexiones del NYT hoy y Cadenas del NYT hoy para pistas y respuestas para esos rompecabezas. ¿Los necesitas para el Quordle? Simplemente desplázate hacia abajo…

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

– El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 4*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

¿Algunas de las respuestas del Quordle de hoy contienen letras repetidas?

– El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 0.

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

– Sí. Una de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas del Quordle de hoy.

¿Algunos de los acertijos del Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

– El número de respuestas del Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO LAS QUIERES VER.

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #870, son…

La palabra COLCHA es una de esas palabras que siempre me confunde en el Quordle. El problema es que cada vez que aparece, ya tengo la -UIL- con una T amarilla que podría ir en cualquier extremo. Eso se debe a mi estrategia de Quordle, que consiste en jugar las palabras fijas STARE, DOILY y PUNCH como las primeras tres suposiciones. Eso me deja con GUILT o QUILT y casi siempre juego GUILT en ese escenario y termino equivocado, excepto, por supuesto, por aquellas veces en las que juego QUILT y resulta ser GUILT. Típico.

Quitando eso, no hubo nada demasiado complicado aquí, sin letras repetidas ni palabras poco comunes.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y hazmelo saber.