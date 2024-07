Quordle hoy – pistas y respuestas para el lunes, 8 de julio (juego #896)

Aquí está tu primer Quordle de la semana, garantizado para poner tu cerebro en marcha por la mañana. Hoy es un poco complicado, así que mis pistas pueden serte útiles.

¿Disfrutas jugando juegos de palabras? También puedes consultar mis páginas de Wordle hoy, Conexiones del NYT hoy y Cadenas del NYT hoy para pistas y respuestas de esos rompecabezas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Marc McLaren

Editor en Jefe Global

Quordle hoy (juego #896) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

– El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 3*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces se cuenta como vocal también).

Quordle hoy (juego #896) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas del Quordle de hoy contiene letras repetidas?

– El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 1.

Quordle hoy (juego #896) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

– No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas del Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #896) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Alguna de las respuestas del Quordle de hoy empieza con la misma letra?

– El número de respuestas del Quordle de hoy que empiezan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en este punto, simplemente deslízate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para facilitarte las cosas:

Quordle hoy (juego #896) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras empiezan las respuestas del Quordle de hoy?

– D

– S

– C

– K

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #896) – las respuestas

(Crédito de la imagen: Merriam-Webster)

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #896, son…

M no está entre mis tres palabras iniciales, pero habría sido muy útil hoy si lo estuviera, porque aparece en DATUM, SLUMP y CHUMP. Afortunadamente eso no importó, porque tanto U como P están entre las 15 letras que juego al principio, y descubrir que M iría entre ellos para UMP fue suficiente para poner mi juego en marcha.

KNOLL es la excepción aquí; no tiene una M, pero contiene una L repetida y una K silenciosa, y, como resultado, es posiblemente la respuesta más difícil aquí. Tanto M como K también aparecieron en la Secuencia Diaria, así que habrás querido jugarlos temprano allí para tener la mejor oportunidad de ganar esa variante también.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Secuencia Diaria de hoy (juego #896) – las respuestas

(Crédito de la imagen: Merriam-Webster)

Las respuestas a la Secuencia Diaria del Quordle de hoy, juego #896, son…

Respuestas pasadas del Quordle: Las últimas 20…

Quordle #895, Domingo 7 de Julio: STEAM, STAID, SCOUR, WHERE

Quordle #894, Sábado 6 de Julio: GRAIN, VIDEO, OLDER, FROCK

Quordle #893, Viernes 5 de Julio: SOGGY, SCRUM, TENOR, WIGHT

Quordle #892, Jueves 4 de Julio: MIRTH, BLISS, SWUNG, MAUVE

Quordle #891, Miércoles 3 de Julio: QUOTE, PLUMP, SINGE, SCOWL

Quordle #890, Martes 2 de Julio: YACHT, LODGE, BELLY, COVET

Quordle #889, Lunes 1 de Julio: INCUR, MINTY, LIMIT, SYNOD

Quordle #888, Domingo 30 de Junio: ALIBI, HYENA, NERVE, KNOWN

Quordle #887, Sábado 29 de Junio: BASIL, PLAID, REMIT, SHEIK

Quordle #886, Viernes 28 de Junio: SCENE, PRIMO, MOGUL, OPIUM

Quordle #885, Jueves 27 de Junio: MAXIM, DOWNY, ROUSE, ATOLL

Quordle #884, Miércoles 26 de Junio: NORTH, LEVER, SERUM, SLATE

Quordle #883, Martes 25 de Junio: APPLY, FUNKY, SWORE, TWEAK

Quordle #882, Lunes 24 de Junio: ANGER, SILKY, HURRY, ANODE

Quordle #881, Domingo 23 de Junio: SPIED, DIZZY, ABUSE, POPPY

Quordle #880, Sábado 22 de Junio: GROIN, STOVE, SHRUB, HARSH

Quordle #879, Viernes 21 de Junio: INDEX, CLUED, ORBIT, LOSER

Quordle #878, Jueves 20 de Junio: DELVE, BEZEL, MAMMA, AZURE

Quordle #877, Miércoles 19 de Junio: CELLO, PRIVY, HUMOR, PAPER

Quordle #876, Martes 18 de Junio: ABYSS, OCTET, BEEFY, PUPAL