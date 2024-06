Quordle hoy – pistas y respuestas para el lunes, 17 de junio (juego #875)

El Quordle del lunes es de dificultad media, aunque me costó bastante trabajo. Si también estás teniendo dificultades, entonces sigue leyendo para ver mis pistas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 3*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como una vocal).

¿Algunas de las respuestas del Quordle de hoy contienen letras repetidas?

El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 2.

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas del Quordle de hoy.

¿Alguno de los rompecabezas del Quordle de hoy empieza con la misma letra?

El número de respuestas del Quordle de hoy que empiezan con la misma letra es 2.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para facilitarte las cosas:

¿Con qué letras comienzan las respuestas del Quordle de hoy?

– A

– S

– S

– D

Las respuestas están abajo, así que NO SIGAS BAJANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Las respuestas del Quordle de hoy, juego #875, son…

Mi segundo día usando un inicio de palabra aleatorio en lugar de mis tres palabras de apertura fijas fue más o menos igual de desastroso que ayer, lo cual significa que estuvo cerca de un desastre. Hoy, terminé necesitando ocho intentos para resolver las cuatro respuestas. Y de nuevo, fue en un día que no debería haber sido demasiado complicado; hay una E repetida en SWEET, pero no hay otras complicaciones importantes.

Supongo que la conclusión aquí es que tengo mi estrategia desde hace años por una razón: ¡funciona! Daré un intento más mañana, pero eso es todo.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y cuéntame.

Respuestas de la Secuencia Diaria de hoy, juego #875…

Respuestas del Quordle: Los últimos 20…

Quordle #874, domingo 16 de junio: URBAN, MOIST, SPOOL, BELIE

Quordle #873, sábado 15 de junio: LOGIC, SOOTY, WAGON, BRIDE

Quordle #872, viernes 14 de junio: MERIT, RASPY, THOSE, WATER

Quordle #871, jueves 13 de junio: NORTH, MOUND, PEACE, RETRY

Quordle #870, miércoles 12 de junio: QUILT, PARTY, SPARK, SINCE

Quordle #869, martes 11 de junio: CLANK, GONER, LIEGE, TIARA

Quordle #868, lunes 10 de junio: ANGST, SUAVE, MAYBE, PLUMP

Quordle #867, domingo 9 de junio: ABIDE, TERRA, THUMP, CLUNG

Quordle #866, sábado 8 de junio: STOIC, LURCH, FLESH, FURRY

Quordle #865, viernes 7 de junio: CRAVE, CRATE, ADULT, NYLON

Quordle #864, jueves 6 de junio: BROOD, PENAL, SANDY, RELAY

Quordle #863, miércoles 5 de junio: QUITE, LAPSE, LYMPH, SIGMA

Quordle #862, martes 4 de junio: SCORN, REIGN, EPOCH, FIGHT

Quordle #861, lunes 3 de junio: BUILT, FRIED, LEERY, JAZZY

Quordle #860, domingo 2 de junio: WHISK, PUSHY, PINKY, AMITY

Quordle #859, sábado 1 de junio: DODGY, LIBEL, LANCE, GROIN

Quordle #858, viernes 31 de mayo: BRAWN, CINCH, WHOSE, GUESS

Quordle #857, jueves 30 de mayo: DEBIT, HATER, PHOTO, SPIKE

Quordle #856, miércoles 29 de mayo: CRUMB, MACRO, WHEEL, COMMA

Quordle #855, martes 28 de mayo: MARRY, DUTCH, BRINE, TACIT