Quordle hoy – pistas y respuestas para el jueves 13 de junio (juego #871)

Hoy, el Quordle de hoy es un poco más difícil, así que ¡juega con cuidado! Es posible que necesites mis pistas para evitar el desastre.

¿Disfrutas de los juegos de palabras? También puedes echar un vistazo a mis páginas de Wordle de hoy, Conexiones del NYT de hoy y Cintas del NYT de hoy para obtener pistas y respuestas para esos rompecabezas. ¿Los necesitas para Quordle? Simplemente baja la página…

¡ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas!

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Numero global de vocales en el Quordle de hoy es 4*

*- Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces se cuenta como vocal también).

En el Quordle de hoy, hay 2 respuestas con letras repetidas.

En el Quordle de hoy no aparecen las letras Q, Z, X o J.

Ninguno de los Quordle de hoy empieza con la misma letra.

Las respuestas están abajo, así que NO SIGAS LEYENDO SI NO QUIERES VERLAS.

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #871, son…

Retirada es una mala palabra para un juego de Quordle, ¿verdad? Contiene una R repetida, lo cual no es tan común, pero también tiene una E y una T en posiciones menos habituales. Me tomó un tiempo encontrarla, pero en realidad no fue la palabra con la que más luché, no, esa sería MONTÍCULO.

MONTÍCULO es uno de los peores formatos que puedes obtener en Wordle/Quordle, porque al faltar esa primera letra tienes tantas opciones: VONTÍCULO, RONTÍCULO, PONTÍCULO, HONTÍCULO, FONTÍCULO, SONTÍCULO, BONTÍCULO, así como MONTÍCULO mismo. Es una de las peores de estas palabras, con solo -IGTE (VIGTE, RIGTE, TIGTE, LIGTE, FIGTE, SIGTE, MIGTE, NIGTE, BIGTE) teniendo más posibles respuestas, creo.

Tomé la opción segura para resolverlo hoy, jugando MONTÍCULO para descartar VONTÍCULO, RONTÍCULO y BONTÍCULO de una vez, y logré confirmar MONTÍCULO en su lugar.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo y házmelo saber.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente baja la página. Si no estás listo todavía aquí tienes una pista más para hacer las cosas mucho más fáciles:

Las respuestas a la secuencia diaria de hoy, juego #871, son…

Las respuestas a los últimos 20 Quordles

Quordle #870, Miércoles 12 de junio: COLCHA, FIESTA, CHISPA, DESDE

Quordle #869, Martes 11 de junio: CLANGO, ACABADO, LIEBRE, TIARA

Quordle #868, Lunes 10 de junio: ANSÍA, SUAVE, QUIZÁS, PLUMP

Quordle #867, Domingo 9 de junio: CUMPLIR, TIERRA, GOLPE, CUELGO

Quordle #866, Sábado 8 de junio: ESTOICO, LORO, CARNE, FRIKI

Quordle #865, Viernes 7 de junio: DESEO, CAJA, ADENTA, NYLON

Quordle #864, Jueves 6 de junio: CRÍA, PENDEJO, ARENOSO, RELEVO

Quordle #863, Miércoles 5 de junio: QUITE, DEJE, LIMÓN, SIGUE

Quordle #862, Martes 4 de junio: DESPRECIO, REINO, ÉPOCA, PELEA

Quordle #861, Lunes 3 de junio: BUNDO, FRÍO, LERMA, JAZZY

Quordle #860, Domingo 2 de junio: WHISKY, PUCTA, PINKY, AMIGOO

Quordle #859, Sábado 1 de junio: ESO, LIBRO, LANCE, PUÑO

Quordle #858, Viernes 31 de mayo: BRAVO, CINCO, CUÑADO, SUERTE

Quordle #857, Jueves 30 de mayo: DEBA, HATER, FOTO, PIQUE

Quordle #856, Miércoles 29 de mayo: CRUZ, MACHO, RULETA, COMIDA

Quordle #855, Martes 28 de mayo: MORO, DUQUE, BRINE, TACO

Quordle #854, Lunes 27 de mayo: FOTO, LÚGUBRE, PÁJARO, EMECE

Quordle #853, Domingo 26 de mayo: BANCO, ALLE, REJA, GUILLE

Quordle #852, Sábado 25 de mayo: CRISTO, SLICK, RATÓN, PÚA

Quordle #851, Viernes 24 de mayo: COPA, CINTA, ESPINA, IÓNico