Quordle hoy – pistas y respuestas para el domingo, 23 de junio (juego #881)

El Quordle de hoy es potencialmente difícil, con varias complicaciones acechando en sus cuatro cuadrículas. Hay pistas abajo si las necesitas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Marc McLaren

Quordle de hoy (juego #881) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

• El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 5*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle de hoy (juego #881) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas del Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas del Quordle que contienen una letra repetida hoy es 2.

Quordle de hoy (juego #881) – pista #3 – letras poco comunes

¿Aparecen las letras Q, Z, X o J en el Quordle de hoy?

• Sí. Una de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas del Quordle de hoy.

Quordle de hoy (juego #881) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algún rompecabezas del Quordle de hoy comienza con la misma letra?

• El número de respuestas del Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si no estás listo aún, entonces aquí tienes una pista más para facilitarte las cosas:

Quordle de hoy (juego #881) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas del Quordle de hoy?

• S

• D

• A

• P

Bien, las respuestas están abajo, así que NO DESPLACES MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle de hoy (juego #881) – las respuestas

Las respuestas del Quordle de hoy, juego #881, son…

Secuencia Diaria de hoy (juego #881) – las respuestas

Las respuestas de la Secuencia Diaria de hoy del Quordle, juego #881, son…

Respuestas del Quordle: Los últimos 20

Quordle #880, sábado 22 de junio: GROIN, STOVE, SHRUB, HARSH

Quordle #879, viernes 21 de junio: INDEX, CLUED, ORBIT, LOSER

Quordle #878, jueves 20 de junio: DELVE, BEZEL, MAMMA, AZURE

Quordle #877, miércoles 19 de junio: CELLO, PRIVY, HUMOR, PAPER

Quordle #876, martes 18 de junio: ABYSS, OCTET, BEEFY, PUPAL

Quordle #875, lunes 17 de junio: AWAIT, SHADY, SWEET, DRAPE

Quordle #874, domingo 16 de junio: URBAN, MOIST, SPOOL, BELIE

Quordle #873, sábado 15 de junio: LOGIC, SOOTY, WAGON, BRIDE

Quordle #872, viernes 14 de junio: MERIT, RASPY, THOSE, WATER

Quordle #871, jueves 13 de junio: NORTH, MOUND, PEACE, RETRY

Quordle #870, miércoles 12 de junio: QUILT, PARTY, SPARK, SINCE

Quordle #869, martes 11 de junio: CLANK, GONER, LIEGE, TIARA

Quordle #868, lunes 10 de junio: ANGST, SUAVE, MAYBE, PLUMP

Quordle #867, domingo 9 de junio: ABIDE, TERRA, THUMP, CLUNG

Quordle #866, sábado 8 de junio: STOIC, LURCH, FLESH, FURRY

Quordle #865, viernes 7 de junio: CRAVE, CRATE, ADULT, NYLON

Quordle #864, jueves 6 de junio: BROOD, PENAL, SANDY, RELAY

Quordle #863, miércoles 5 de junio: QUITE, LAPSE, LYMPH, SIGMA

Quordle #862, martes 4 de junio: SCORN, REIGN, EPOCH, FIGHT

Quordle #861, lunes 3 de junio: BUILT, FRIED, LEERY, JAZZY

“