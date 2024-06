Quordle hoy – pistas y respuestas para el domingo, 16 de junio (juego #874)

Aquí está tu Quordle dominical, aquí para despertar tu cerebro en un día perezoso. Si necesitas algunas pistas, las encontrarás abajo.

¿Disfrutas jugando juegos de palabras? También puedes revisar mis páginas de Wordle hoy, Conexiones NYT hoy y Cadenas NYT hoy para pistas y respuestas para esos rompecabezas. ¿Los necesitas para Quordle? Simplemente desplázate hacia abajo…

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Global Editor en Jefe

Quordle hoy (juego #874) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 5*.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #874) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 2.

Quordle hoy (juego #874) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #874) – pista #4 – letras de inicio (1)

¿Algunos de los rompecabezas de Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para facilitar las cosas:

Quordle hoy (juego #874) – pista #5 – letras de inicio (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• U

• M

• S

• B

Muy bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #874) – las respuestas

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #874, son…

Después de años teniendo una estrategia establecida para Quordle, que implica jugar tres palabras iniciales que usan las letras más comunes en el juego, decidí cambiar las cosas hoy… pero no estoy seguro de que volveré a hacerlo. Sí, resolví el rompecabezas, pero me tomó exactamente la misma cantidad de intentos que a menudo con mi enfoque anterior, mientras que me llevó aproximadamente tres veces más tiempo completarlo. No estoy completamente seguro de cuál era el punto, o qué estaba tratando de demostrar.

Por otro lado, tal vez esto fue simplemente un Quordle difícil hoy. BELIE tiene una E repetida, SPOOL una O repetida. URBAN un formato relativamente poco común con U al principio y B en el medio. Voy a intentarlo de nuevo mañana y ver si las cosas mejoran.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y hazmelo saber.

Secuencia Diaria hoy (juego #874) – las respuestas

Las respuestas al Juego Diario de Secuencia de hoy, juego #874, son…

Respuestas de Quordle: Los últimos 20

Quordle #873, Sábado 15 de Junio: LOGIC, SOOTY, WAGON, BRIDE

Quordle #872, Viernes 14 de Junio: MERIT, RASPY, THOSE, WATER

Quordle #871, Jueves 13 de Junio: NORTH, MOUND, PEACE, RETRY

Quordle #870, Miércoles 12 de Junio: QUILT, PARTY, SPARK, SINCE

Quordle #869, Martes 11 de Junio: CLANK, GONER, LIEGE, TIARA

Quordle #868, Lunes 10 de Junio: ANGST, SUAVE, MAYBE, PLUMP

Quordle #867, Domingo 9 de Junio: ABIDE, TERRA, THUMP, CLUNG

Quordle #866, Sábado 8 de Junio: STOIC, LURCH, FLESH, FURRY

Quordle #865, Viernes 7 de Junio: CRAVE, CRATE, ADULT, NYLON

Quordle #864, Jueves 6 de Junio: BROOD, PENAL, SANDY, RELAY

Quordle #863, Miércoles 5 de Junio: QUITE, LAPSE, LYMPH, SIGMA

Quordle #862, Martes 4 de Junio: SCORN, REIGN, EPOCH, FIGHT

Quordle #861, Lunes 3 de Junio: BUILT, FRIED, LEERY, JAZZY

Quordle #860, Domingo 2 de Junio: WHISK, PUSHY, PINKY, AMITY

Quordle #859, Sábado 1 de Junio: DODGY, LIBEL, LANCE, GROIN

Quordle #858, Viernes 31 de Mayo: BRAWN, CINCH, WHOSE, GUESS

Quordle #857, Jueves 30 de Mayo: DEBIT, HATER, PHOTO, SPIKE

Quordle #856, Miércoles 29 de Mayo: CRUMB, MACRO, WHEEL, COMMA

Quordle #855, Martes 28 de Mayo: MARRY, DUTCH, BRINE, TACIT

Quordle #854, Lunes 27 de Mayo: PHOTO, LURID, PURGE, EMCEE