Quordle hoy – mis pistas y respuestas para el sábado, 28 de diciembre (juego #1069)

Quordle fue uno de los Wordle alternatives y sigue siendo fuerte ahora después de más de 1,000 juegos. Ofrece un reto genuino, así que sigue leyendo si necesitas algunos consejos de Quordle hoy – o baja más para las respuestas.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 5.

* Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces se cuenta también como una vocal).

¿Algunas de las respuestas de Quordle de hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 1.

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas de Quordle de hoy.

¿Alguno de los rompecabezas de Quordle de hoy empiezan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que empiezan con la misma letra es 2.

Si solo quieres conocer las respuestas en este punto, simplemente desliza hacia abajo. Si no estás listo todavía, aquí tienes otra pista para hacer las cosas mucho más fáciles:

¿Con qué letras empiezan las respuestas de Quordle de hoy?

• B

• L

• T

• B

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.