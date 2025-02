Quince personas muertas en estampida, según informes.

Un apretón en la estación de tren de Nueva Delhi ha dejado al menos 15 personas muertas y 10 heridas. El Dr. Ritu Saxena, subdirector médico del Hospital Lok Nayak en Nueva Delhi, confirmó los números a BBC Hindi después de que miles de personas se apiñaron en la estación de tren el sábado por la noche. La agencia de noticias Reuters informó que tres de los muertos eran niños, mientras que 10 eran mujeres. El primer ministro indio Narendra Modi dijo que sus pensamientos estaban “con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos” en una publicación en X. Testigos dijeron a BBC Hindi que se había reunido una “enorme multitud” en la estación, desde donde muchas personas viajaban hacia y desde el festival religioso hindú, el Kumbh Mela. Ruby Devi dijo que la multitud en la principal estación de tren de la capital india era tan grande que no pudo entrar. Otra persona dijo que los policías estaban haciendo su trabajo “pero la multitud se volvió demasiado grande”. Según los funcionarios, dentro de la estación, dos trenes se retrasaron, mientras que un tercero, que se dirigía a Prayagraj, donde se celebra el Kumbh Mela, estaba esperando partir. “Había mucha más gente de la que jamás he visto en esta estación”, dijo Dharmendra Singh, quien esperaba viajar a Prayagraj, a la agencia de noticias PTI de la India. “En frente de mí, seis o siete mujeres fueron llevadas en camillas. K.P.S Malhotra, comisionado adjunto de policía, dijo que la situación estuvo “fuera de control durante un breve lapso de 10 a 15 minutos debido a la superpoblación”. Los ferrocarriles indios inicialmente desestimaron los rumores de una estampida, según Reuters, pero confirmaron que un número no revelado de personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. El apretón viene semanas después de que decenas murieran en un apretón en la etapa pre-dawn en el festival Kumbh Mela en el norte de la India, donde decenas de millones de hindúes se habían reunido para darse un baño en aguas sagradas de ríos en el día más auspicioso de un festival de seis semanas.