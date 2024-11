Quiero una segunda opinión. ¿Es el 50% en anualidades demasiado?

Mi asesor está recomendando poner más del 50% de mi cartera en anualidades. ¿Qué opinas?

– Georgia

Al igual que con la mayoría de decisiones de finanzas personales, mucho depende de los detalles específicos de tu situación. El cincuenta por ciento probablemente sería alto para la mayoría de las personas, pero eso no significa que no pueda ser la cantidad correcta para ti. Algunos pueden incluso querer o necesitar una parte más grande de su cartera en anualidades.

Hablemos sobre las razones por las que puedes querer poner tanto en una anualidad, y las razones por las que alguien puede no querer hacerlo. Compara estos elementos con tu propia situación, objetivos y preferencias y decide si el 50% es la cantidad correcta.

La renta garantizada es la razón fundamental para comprar una anualidad. Si bien hay muchos tipos de anualidades, una anualidad inmediata es la variación más simple y directa. Con una anualidad inmediata de por vida, intercambias una suma global de dinero por una serie de pagos mensuales regulares. Al igual que una pensión o beneficios del Seguro Social, los pagos de la anualidad inmediata de por vida duran el resto de tu vida.

Con eso en mente, repasemos algunos de los principales beneficios de comprar una anualidad. Cuanto más te atraigan estos beneficios y tengan sentido dentro del contexto de tu plan financiero, mayor puede ser tu asignación a una anualidad.

Cuando recibes ingresos de una anualidad, no tienes que preocuparte por agotar tus ahorros, lo cual es una preocupación significativa para muchos jubilados.

Al considerar cuánto de tu cartera deseas asignar a una anualidad, piensa específicamente en cuánta renta garantizada necesitas para cubrir tus gastos de vida. Esto se conoce como un piso de ingresos. De esa manera, si el mercado es pobre y tus inversiones no tienen un buen rendimiento, puedes confiar en ese piso de ingresos para salir adelante.

Sin embargo, si tus beneficios del Seguro Social y/o pagos de pensión ya proporcionan suficiente ingreso para cubrir tus gastos de vida, es posible que no necesites más ingresos garantizados.

Por su parte, una anualidad fija paga una tasa de interés garantizada independientemente de cómo se comporte el mercado de valores. Una vez que comienzan tus pagos, no están sujetos a la volatilidad de las fluctuaciones del mercado de la manera en que lo están las acciones, bonos, fondos mutuos y ETF.

Entonces, ¿cuánto es demasiado cuando se trata de invertir en anualidades?

Para determinar si es apropiado poner el 50% de tu dinero en anualidades, vale la pena considerar algunos de los posibles inconvenientes de tener una anualidad. Si estos inconvenientes son significativos a la luz de tus objetivos y circunstancias, es posible que no quieras invertir tanto en una anualidad.

Cuando tienes dinero en una cuenta de jubilación como un IRA, puedes hacer retiros de la cuenta cuando lo desees o lo necesites. (Hacerlo antes de los 59 años y medio puede generar penalidades por retiro temprano e impuestos). Una vez que annuitizas, sin embargo, pierdes la capacidad de acceder a tu saldo ya que lo has utilizado para comprar una serie de pagos regulares de una compañía de seguros.

Por lo tanto, considera cuánta liquidez tendrás con el 50% restante de tu cartera. ¿Es suficiente para cubrir posibles gastos inesperados? ¿Te sientes cómodo con el tamaño del saldo restante? Si puedes responder sí a esas preguntas entonces puede estar bien asignar la mitad de tu cuenta a una anualidad. Si la respuesta es no, entonces puede que quieras reconsiderar.

Si compras una anualidad con dinero que de otro modo habrías dejado invertido, renuncias al crecimiento futuro. Una vez que comienzan los pagos de la anualidad, típicamente permanecen fijos. Por otro lado, el saldo de un 401(k) o IRA crecerá dependiendo del rendimiento de las inversiones en tu cuenta. Ese saldo más alto puede traducirse en pagos más altos en el futuro.

Por lo general, puedes elegir una opción de pago de anualidad que deje un beneficio remanente a un heredero en forma de un pago reducido, como el 50%. Sin embargo, generalmente no puedes dejar un saldo de dinero. Mientras tanto, cualquier dinero que esté en tu cuenta de jubilación cuando mueras se deja a tus herederos.

Cuanto más asignes a una anualidad, menos potencialmente dejarás a tus herederos. Otra vez, cuánto importe esto para ti es una decisión personal. Tu familia y amigos pueden estar bien sin recibir una herencia de tu parte o quizás simplemente no quieras dejarles mucho. Por otro lado, es posible que desees dejar más como parte de tu legado, lo que te llevaría a asignar menos a una anualidad.



Cuánto de tus ahorros debes asignar a una anualidad es diferente para cada persona. Si necesitas más ingresos garantizados, eres un inversor conservador o no te preocupa dejar dinero a los herederos, entonces colocar más de tus ahorros en una anualidad puede tener sentido.

En la medida en que esas ideas no conecten contigo, probablemente sea mejor mantener más de tu dinero fuera de anualidades. Con suerte, tu asesor explicó su razonamiento para sugerir la cantidad que hizo. Si no lo hizo, estás en tu derecho de preguntar. Es una parte fundamental de la relación asesor/cliente.

