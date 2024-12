¿Quieres comprar acciones del imperio de inversiones de Warren Buffett antes de que termine 2024? Considera estos 5 magníficos ETFs de Vanguard que poseen acciones de Berkshire Hathaway.

Warren Buffett, líder de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), es conocido por poseer participaciones significativas en acciones cotizadas en bolsa como Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola y Chevron. Pero la mayor parte del valor de Berkshire proviene de sus otros activos, que incluyen compañías de seguros, el ferrocarril BNSF, Berkshire Hathaway Energy y una serie de empresas minoristas, de servicios y de fabricación.

Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) que poseen Berkshire Hathaway ofrecen una forma de aprovechar el imperio de inversiones de Buffett manteniendo la diversificación. Las acciones de Berkshire Hathaway son una inversión en muchos fondos, incluidos los ETFs de bajo costo ofrecidos por la empresa de gestión de inversiones Vanguard.

Aquí hay cinco ETFs de Vanguard con exposición a Berkshire que pueden valer la pena comprar ahora. Pero primero, veamos por qué Berkshire está en una posición única en este nuevo año.

En agosto, Berkshire se convirtió en la primera empresa no tecnológica en alcanzar una capitalización de mercado de $1 billón. Sin embargo, Berkshire ha tenido unos meses agitados desde entonces, mostrando una capitalización de mercado de $977 mil millones en el momento de esta escritura.

Ha sido un año peculiarmente contrario para Berkshire. Buffett ha enviado varias señales de advertencia a los inversores al reducir o vender posiciones y aumentar el efectivo, lo que indica que Buffett y su equipo pueden considerar que el mercado en general está sobrevalorado.

Las señales de advertencia se han hecho aún más fuertes en los últimos meses, ya que Berkshire no recompró sus propias acciones en un trimestre por primera vez desde el tercer trimestre de 2018. La posición neta de efectivo de Berkshire está en un máximo histórico, y las ventas netas de acciones hasta la fecha a través del tercer trimestre de septiembre son las más altas de su historia.

Sobre el papel, Berkshire es probablemente más pesimista que nunca. Pero eso no significa que comprar la empresa sea una mala idea. Para empezar, sus $325 mil millones en efectivo y bonos del Tesoro básicamente significa que casi un tercio del valor de Berkshire está en efectivo. El valor total de las tenencias de acciones públicas de Berkshire es apenas inferior a $300 mil millones, por lo que el resto del valor de la empresa está en otros activos, como las compañías de seguros, el ferrocarril y otras empresas mencionadas anteriormente.

Berkshire es un negocio estable con muchas ventajas en el mercado relativamente caro de hoy. Tiene la pólvora necesaria para cargar las acciones o realizar adquisiciones cuando considera que las valoraciones tienen sentido. Sus negocios son vacas de efectivo estables que tienden a crecer gradualmente con el tiempo. No son el tipo de empresas que pueden ofrecer un crecimiento explosivo, pero también tienen lo necesario para soportar una desaceleración económica.

Algunos inversores pueden querer comprar acciones de Berkshire Hathaway en lugar de un ETF porque es una empresa bastante diversificada. Sin embargo, los inversores que deseen combinar Berkshire con otras acciones pueden querer analizar más de cerca los siguientes fondos.

Dado su tamaño, Berkshire representa una gran parte del sector financiero. También tiende a estar incluido en fondos centrados en el valor. Sin embargo, Berkshire está excluido de los fondos orientados al ingreso porque no paga dividendos.

Buffett prefiere utilizar capital excedente para recomprar acciones en lugar de pagar dividendos porque crea más valor para los inversores a largo plazo. Dado el rendimiento histórico de Berkshire, Buffett ha estado enormemente acertado en su decisión de no pagar dividendos en las acciones de Berkshire.

ETF

Berkshire Hathaway Porcentaje de Fondo (Clase A y Clase B)

Tenencias

Ratio de Gastos

Vanguard Financials ETF (NYSEMKT: VFH)

7.7%

409

0.1%

Vanguard Mega Cap Value ETF (NYSEMKT: MGV)

4.5%

136

0.07%

Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEMKT: VOOV)

4%

437

0.1%

Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV)

3.9%

335

0.04%

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)

1.7%

504

0.03%

Fuente de datos: Vanguard. Gráfico por el autor.

El ETF de Vanguard Financials es una forma económica de replicar el rendimiento del sector financiero. El fondo tiene exposición a los principales bancos diversificados como JPMorgan Chase, procesadores de pagos como Visa, compañías de seguros y más.

El ETF Mega Cap Value de Vanguard, el ETF de Valor S&P 500 y el ETF de Valor son fondos similares. El ETF Mega Cap Value se concentra un poco más en las empresas más grandes, por lo que tiene un peso ligeramente mayor en Berkshire que los otros fondos centrados en el valor.

El mejor fondo para ti dependerá de cuánta diversificación desees. El ETF de Valor de Vanguard tiene la ratio de gastos más baja de los fondos centrados en el valor, apenas un 0.04%.

El quinto fondo en la lista es el fondo de índice de S&P 500 de Vanguard. Con $1.37 billones en activos netos, el fondo encarna la inversión de bajo costo a escala. El tamaño del fondo le permite cobrar una ridícula ratio de gastos del 0.03%, o apenas $3 por cada $10,000 invertidos.

Berkshire es una de las mayores posiciones en el fondo, pero el tamaño de empresas como Apple, Microsoft y Nvidia significa que ni siquiera una empresa con una capitalización de mercado cercana al $1 billón como Berkshire supera el 2% del fondo. Esto muestra lo top-heavy que se ha vuelto el S&P 500, así como cuánto ha crecido su valor con el tiempo.

Invertir en ETFs puede ser una excelente forma práctica de poner capital nuevo a trabajar en el mercado de valores. Al identificar ETFs que contienen acciones que te gustan, puedes lograr diversificación mientras inviertes en empresas que entiendes y en las que crees.

También puedes considerar un enfoque híbrido comprando acciones de Berkshire Hathaway y un ETF. De esa manera, puedes obtener una exposición destacada a Berkshire mientras la complementas con decenas, si no cientos, de otras empresas importantes.

¿Alguna vez te has sentido como si te hubieras perdido el barco al comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo experto de analistas emite una recomendación de acciones de “Doble Inversión” para empresas que creen que están a punto de explotar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $349,279!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $48,196!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $490,243!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble Inversión” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Doble Inversión” »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 23 de diciembre de 2024

Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. American Express es un socio publicitario de Motley Fool Money. JPMorgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF y Visa. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: calls largas de enero de 2026 $395 en Microsoft y calls cortas de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Quieres Comprar Acciones del Imperio de Inversión de Warren Buffett Antes de que Termine el 2024? Considera Estos 5 Magníficos ETFs de Vanguard que Poseen Acciones de Berkshire Hathaway. fue publicado originalmente por The Motley Fool