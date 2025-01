¿Quiénes son los jueces en The Masked Singer de ITV para 2025?

El programa de ITV muestra a famosos concursantes disfrazados con elaborados trajes cantando frente a un panel de celebridades que deben adivinar su identidad.

Presentado por el comediante Joel Dommett, el regreso de The Masked Singer marca su sexta temporada y da la bienvenida a nuevos personajes y travesuras.

🎭 ¿Quién ha estado prestando atención?! 👀¡Nombre a nuestro elenco de la Serie 6, NO HAGA TRAMPA!!!✨ pic.twitter.com/SD9wWAWsZo

— #MaskedSingerUK (@MaskedSingerUK) 3 de enero de 2025

Junto con el presentador Joel, el programa de ITV también cuenta con un grupo de celebridades (sin máscara) que juzgan y adivinan a quienes están disfrazados.

¿Quiénes son los jueces de The Masked Singer para 2025?



Hay tres jueces que regresan para la edición de 2025, incluyendo a Jonathan Ross, Davina McCall y Mo Gilligan.

Jonathan Ross comenzó su carrera como comediante, antes de dedicarse a la radiodifusión, convirtiéndose en actor, escritor y presentador y es mejor conocido por presentar The Jonathan Ross Show.

Davina McCall también es presentadora de televisión, presentando programas como Long Lost Family, Big Brother, My Mum, Your Dad, The Million Pound Drop y This Time Next Year.

@maskedsingeruk 🎭 ¡Todo se revelará el sábado! ¡Comenta tus suposiciones ahora! #themaskedsingeruk #navidad #itv #tv #themaskedsinger #maskedsingeruk #fyp ♬ sonido original – The Masked Singer UK

Mo Gilligan es un comediante que además de presentar los BRIT Awards, ha presentado The Lateish Show with Mo Gilligan y That’s My Jam.

Junto con los jueces originales que regresan a The Masked Singer, hay un nuevo juez que reemplaza a Rita Ora en el panel.

La presentadora de Love Island, Maya Jama, espera descubrir a las estrellas ocultas después de compartir anteriormente que ha sido fan de The Masked Singer desde que comenzó.

¿Cuáles son las fortunas de los jueces de The Masked Singer?



Según The Sun, Jonathan Ross ha logrado crear una fortuna de alrededor de £28 millones a lo largo de su carrera.

Se entiende que la presentadora Davina McCall tiene un patrimonio neto de £4 millones, mientras que se informa que el comediante Mo Gilligan vale alrededor de £18 millones.

La nueva jueza Maya Jama tiene un patrimonio neto estimado de alrededor de £1.5 millones, según Heart Radio.