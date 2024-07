¿Quiénes son los Demócratas que llaman a Joe Biden a renunciar?

Hace 15 minutos

Por Sam Cabral y Brandon Drenon, BBC News, Washington

Getty Images

Joe Biden no parece estar listo para renunciar a su candidatura a la reelección

La campaña de Joe Biden ha sido lanzada a una olla a presión de duda, mientras el pánico y la preocupación sobre sus posibilidades de elección fluyen desde los niveles más altos del partido Demócrata. En días recientes, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y la ex presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, supuestamente han expresado preocupaciones en privado a Biden sobre su candidatura. Incluso su ex compañero de fórmula, el ex presidente Barack Obama, ha dicho supuestamente que las posibilidades de Biden de ganar la elección han disminuido considerablemente. En una carta del 6 de julio del congresista de alto rango Jamie Raskin, hecha pública el jueves, el representante de Maryland comparó al presidente con un lanzador de béisbol cuyo brazo se “ha cansado”. Biden, de 81 años, ha declarado repetida y desafiante que “no va a ninguna parte”, instando a su partido a enfocarse en la tarea de derrotar a Donald Trump. Pero las llamadas para retirarse están alcanzando un punto álgido a medida que los políticos, donantes y votantes Demócratas se pronuncian en contra de la candidatura del presidente. Quiere que Biden se vaya? Los legisladores de ambos lados del Capitolio están saliendo en números crecientes en contra de la idea de que Biden siga en la carrera. Comenzó cinco días después del debate del 27 de junio con Lloyd Doggett, un congresista de Texas con 15 términos, quien dijo que era hora de que Biden “tomara la difícil y dolorosa decisión de retirarse”. Doggett, de 77 años, que forma parte del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dijo que respetaba “todo lo que el presidente Biden ha logrado”, pero que el Demócrata no había logrado “defender eficazmente sus muchos logros” en el escenario del debate. Solo tres miembros del Senado hasta el momento han pedido públicamente que Biden se retire. Ellos son Peter Welch de Vermont, Martin Heinrich de Nuevo México y Jon Tester de Montana, que está luchando por la reelección. Se han unido a los colegas de la Cámara incluyendo a Adam Schiff, probable próximo senador de California, y varios miembros en reñidas carreras por la reelección. Los demás son: Raul Grijalva de Arizona Seth Moulton de Massachusetts Mike Quigley de Illinois Angie Craig de Minnesota Adam Smith de Washington Mikie Sherrill de Nueva Jersey Pat Ryan de Nueva York Earl Blumenauer de Oregón Hillary Scholten de Michigan Brad Schneider de Illinois Ed Case de Hawái Greg Stanton de Arizona Jim Himes de Connecticut Scott Peters de California Eric Sorensen de Illinois Marie Gluesenkamp Perez del estado de Washington Mike Levin de California Brittany Pettersen de Colorado Jim Costa de California Sean Casten de Illinois Jared Huffman de California Marc Veasey de Texas Chuy Garcia de Illinois Mark Pocan de Wisconsin Greg Landsman de Ohio Zoe Lofgren de California ‘Hard to imagine’ Biden serving full term, dice Michael Douglas Otros personajes prominentes también se han unido al coro creciente: El vicegobernador de Nueva York, Antonio Delgado, ex miembro de la Cámara de Representantes, dijo que Biden “puede añadir a su legado, mostrando su fuerza y gracia, al poner fin a su campaña”. El ex congresista de Ohio, Tim Ryan, el ex secretario de Vivienda Julian Castro y la gurú de la autoayuda Marianne Williamson – todos ex oponentes primarios de Biden – han pedido que se retire. George Clooney, el actor de Hollywood y importante recaudador de fondos del partido, dijo en The New York Times que Biden no podría vencer al tiempo. Su artículo tenía el título: “Amo a Joe Biden. Pero Necesitamos un Nuevo Candidato”. La heredera de Disney, Abigail Disney, otra megadonante, dijo que estaba suspendiendo las donaciones a los Demócratas “hasta que reemplacen a Biden en lo más alto de la boleta”. ¿Qué están diciendo los demás? Los líderes Demócratas, incluyendo los líderes del partido en Washington, han medido sus palabras en público sobre si Biden debería continuar su candidatura para el 2024. Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara de Representantes, había declinado previamente responder directamente si quería que él siguiera compitiendo. Lo hizo en el programa de noticias favorito del presidente, MSNBC’s Morning Joe. “Quiero que haga lo que decida hacer”, dijo, agregando que “el tiempo se agota” para que él tome esa decisión. CNN informó que desde entonces, la Sra. Pelosi se había reunido con Biden en privado y le había dicho que las encuestas mostraban que no podía ganar en noviembre. Más tarde criticó la cobertura como un “festín mediático”, pero no negó que hubiera habido una conversación con Biden. El sucesor de ella como jefe Demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también se han reunido supuestamente con Biden para expresar en privado tanto sus preocupaciones sobre su capacidad para ganar la reelección como el impacto potencial de su candidatura en las esperanzas Demócratas de controlar la Cámara y el Senado. Muchos políticos se han abstenido de pedir abiertamente la destitución de Biden, expresando al mismo tiempo respeto por su historial y planteando preocupaciones sobre el mal puesto de su campaña. Patty Murray, del estado de Washington, dijo que Biden “debe hacer más para demostrar que puede hacer una campaña lo suficientemente fuerte para vencer a Donald Trump”. Michael Bennet, de Colorado, advirtió que Trump estaba en camino de ganar “por un arrasamiento y llevar con él al Senado y la Cámara”. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también ha expresado públicamente sus dudas desde el debate. Pero el presidente no está sin sus seguidores. La vicepresidenta Kamala Harris no ha vacilado en respaldar a su jefe, al igual que posibles candidatos de reemplazo como Gavin Newsom, gobernador de California, y sus contemporáneos de Michigan y Maryland Gretchen Whitmer y Wes Moore. Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, ha continuado defendiendo a Biden, diciéndole a MSNBC “tenemos que dejar de buscarle las cosquillas”. El poderoso Caucus Negro del Congreso, que representa aproximadamente una cuarta parte de los Demócratas de la Cámara, y el Caucus Hispano del Congreso han reafirmado recientemente su apoyo a Biden. Más de 1,400 mujeres negras que apoyan la boleta Biden-Harris, incluyendo a la ex presidenta del DNC Donna Brazile y la ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, escribieron una carta abierta para reiterar su apoyo. También respaldan a Biden, y lo hacen entusiastamente, figuras destacadas en el Capitolio como el candidato presidencial dos veces Bernie Sanders, la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, la combativa de Minnesota Ilhan Omar, y John Fetterman, senador de Pensilvania.