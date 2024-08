¿Quiénes son los ciudadanos estadounidenses que siguen detenidos en el extranjero?

El gobierno de la Casa Blanca sigue trabajando para asegurar la liberación de otros estadounidenses detenidos en el extranjero

El reportero Evan Gershkovich, el ex marine estadounidense Paul Wheelan y la periodista Alsu Kurmasheva ya están en los Estados Unidos, liberados de su cautiverio en Rusia como parte de un histórico intercambio de prisioneros a principios de esta semana. Sin embargo, a pesar de que el gobierno de EE. UU. celebra su regreso, docenas de estadounidenses están actualmente siendo retenidos como rehenes o detenidos injustamente en 16 países de todo el mundo.

Datos de la Fundación James W Foley Legacy – nombrada en honor a un periodista secuestrado y asesinado en Siria – sugieren que más de 40 estadounidenses están detenidos injustamente en el extranjero, muchos de ellos durante años después de juicios falsos.

La mayoría de los casos mencionados en el informe, el 78%, involucraron una detención injusta por parte de actores estatales como China, Irán o Rusia. El resto son casos de rehenes por actores no estatales, incluido Hamas, que actualmente tiene al menos cinco ciudadanos estadounidenses en su poder.

Pero es probable que la cifra real de detenidos en el extranjero sea más alta.

Las familias de algunos detenidos estadounidenses han evitado intencionalmente el foco de atención, mientras que otros aún no han sido designados como detenidos injustamente por los EE. UU.

Aquí hay algunos casos que conocemos:

Ksenia Karelina, detenida en Rusia

Entre los estadounidenses aún detenidos en Rusia se encuentra Ksenia Karelina, una bailarina amateur y empleada de un spa de 32 años con base en California. En febrero, las autoridades rusas anunciaron que la Sra. Karelina, ciudadana doble que estaba visitando a familiares en el país, fue arrestada por cargos de traición. Los cargos supuestamente se derivaron de una donación de $51.89 dólares (£40.43) a una organización benéfica con sede en Nueva York que compra equipos para trabajadores de emergencia ucranianos. Después del intercambio de prisioneros entre EE. UU. y Rusia, el novio de la Sra. Karelina, Christopher van Heerden, dijo a Reuters que estaba decepcionado de que no la incluyeran en el acuerdo. “Me alegra por las personas, los estadounidenses, que han regresado con sus familias”, dijo. “Esto me da esperanza. Al mismo tiempo, estoy destrozado y triste… ella no está en la lista”. Se espera que el juicio de la Sra. Karelina comience la próxima semana. Aunque el gobierno de EE. UU. no ha comentado públicamente sobre el caso, el Sr. van Heerden dijo que estaban al tanto y trataron de no “molestar” a las autoridades rusas antes del juicio.

Austin Tice desapareció en Siria en 2012 y se cree que está encarcelado

Austin Tice, detenido en Siria

El periodista independiente y ex marine estadounidense Austin Tice, de 31 años, fue secuestrado en agosto de 2012 mientras trabajaba en Siria. Aunque ningún gobierno o grupo se atribuyó su desaparición, funcionarios estadounidenses pronto dijeron que creían que estaba siendo retenido por el gobierno sirio, una posición que desde entonces han mantenido. El gobierno de Siria ha dicho que desconoce el paradero del Sr. Tice. En 2022, el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunió con la familia Tice y dijo que EE. UU. sabía “con certeza” que estaba siendo retenido por el gobierno sirio. En mayo de este año, el Sr. Biden mencionó nuevamente al Sr. Tice como “retenido como rehén”. Después de 12 años, ahora se cree que es el periodista estadounidense retenido por más tiempo en la historia.

Liberación de Marc Fogel a través de Facebook

La Casa Blanca dice que aún está trabajando para asegurar la liberación de Marc Fogel.

Marc Fogel, detenido en Rusia

Marc Fogel, de 63 años, maestro en la Escuela Anglo-Americana de Moscú, fue arrestado en un aeropuerto en agosto de 2021 y acusado de llevar una pequeña cantidad de marihuana medicinal que le habían recetado en EE. UU. Actualmente cumple una condena de 14 años de prisión y supuestamente ha estado enseñando inglés a sus compañeros de celda. Tras el intercambio de prisioneros entre EE. UU. y Rusia, la familia de la Sra. Fogel dijo en un comunicado que él fue “dejado atrás nuevamente”. “Marc ha sido detenido injustamente durante demasiado tiempo y debe ser priorizado en cualquier negociación de intercambio con Rusia, independientemente de su nivel de notoriedad o sobriedad”, añadió el comunicado. El 1 de agosto, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo que EE. UU. “está trabajando activamente para lograr su liberación”. Cuando se le preguntó sobre el caso Fogel al día siguiente, el presidente Biden dijo que “no nos rendimos”.

Familia Swidan a través de CBS

La familia del empresario estadounidense Mark Swidan teme que se quite la vida.

Mark Swidan, detenido en China

Mark Swidan, empresario y diseñador gráfico de Texas, ha estado encarcelado en China por cargos de drogas desde 2012. Él niega los cargos. Una revisión posterior de las Naciones Unidas de los cargos encontró que el Sr. Swidan – que estaba en China para comprar suministros de suelo en el momento de su arresto – no estaba en el país en el momento de su supuesto delito. El gobierno de EE. UU. lo considera, junto con otros dos estadounidenses, como detenidos injustamente en China. En abril, su madre Katherine Swidan dijo a CBS, el socio estadounidense de la BBC, que la familia estaba “muy preocupada y temerosa de que Mark ponga fin a su vida”. La familia también ha alegado que el Sr. Swidan ha sido sometido a torturas mientras está bajo custodia china, incluyendo haberse roto ambas manos y haberse dislocado las rodillas. “Su pierna está tan hinchada que tal vez no puedan quitar el soporte de su pierna sin cortarla”, dijo la Sra. Swidan en una conferencia de prensa en febrero. “Está enfermo. Solo está comiendo pan”.

Ryan Corbett, detenido en Afganistán

El nativo de Nueva York, Ryan Corbett, fue arrestado después de regresar a Afganistán en agosto de 2022 después de haber dejado el país cuando los talibanes tomaron el poder el año anterior. Había vivido previamente en el país durante muchos años y dirigió y supervisó proyectos para varias ONG. Hasta la fecha, el Sr. Corbett no ha sido acusado de un delito. Funcionarios talibanes han dicho a CBS que estaba involucrado en actividades “antiestatales”. Él es uno de los tres ciudadanos estadounidenses que el gobierno de EE. UU. cree que están siendo retenidos por los talibanes, quienes han expresado interés en liberarlos a cambio de ciudadanos afganos aún retenidos por EE. UU. En marzo, su familia dijo que recibieron una “llamada perturbadora” de Mr. Corbett en Afganistán en la que “mostraba un estado mental significativamente deteriorado”. “Quiero que el presidente se dé cuenta de que la falta de acción para traer a Ryan a casa podría tener consecuencias desastrosas”, dijo su esposa Anna a CBS. Aunque funcionarios de EE. UU. han mantenido varias reuniones con representantes talibanes para asegurar su liberación, no han revelado si se ha hecho algún progreso. Varios legisladores estadounidenses, incluida la representante de Nueva York Claudia Tenney, también han pedido públicamente su liberación.