¿Quiénes serán las figuras clave en el gobierno de Keir Starmer?

Han pasado 19 años desde que Labour ganó unas elecciones generales en el Reino Unido y 14 años desde que el partido estuvo en Downing Street.

Con Sir Keir Starmer al mando, el nuevo gobierno estará mayormente compuesto y moldeado por personas que no trabajaron bajo las administraciones del “Nuevo Laborismo” de Sir Tony Blair y Gordon Brown entre 1997 y 2010.

Aquí están algunos de los políticos, asesores, líderes sindicales, figuras empresariales y expertos en políticas que están listos para ocupar posiciones clave o ejercer influencia.

Gabinete

Rachel Reeves

Reeves como canciller forma un dúo con Starmer supervisando al partido Labour. La ex economista del Banco de Inglaterra fue elegida por primera vez para el parlamento en 2010 y sirvió en el gabinete en la sombra de Ed Miliband. Más tarde, se desempeñó como presidenta del comité selecto de negocios de la Cámara de los Comunes antes de ser ascendida por Starmer.

Pat McFadden

El escocés de voz suave, que trabajó en Downing Street bajo Blair, es parte del poderoso “cuadrilátero” junto con Starmer, Reeves y Angela Rayner. McFadden fue “coordinador nacional de campaña” durante las elecciones y es canciller del Ducado de Lancaster.

Angela Rayner

Rayner fue elegida directamente por los miembros de Labour como vicepresidenta. Es viceprimer ministra y dirigirá el actual Departamento de Vivienda, Nivelación y Comunidades, que probablemente será renombrado como “vivienda y comunidades”.

David Lammy

El secretario de Asuntos Exteriores ha sido diputado por Tottenham durante 24 años. Sirvió en roles ministeriales junior en los gobiernos de Blair y Brown, y ha establecido contactos en Europa y Washington desde que se unió al equipo de alto nivel de Starmer.

Yvette Cooper

Cooper, que se postuló para la presidencia del partido en 2016, es una de las pocas figuras de la primera línea que ocuparon cargos en el gabinete bajo el Nuevo Laborismo. Como ministra del Interior, es responsable de formular políticas sobre los temas complicados de asilo, prisiones y crimen.

Wes Streeting

El secretario de Salud es uno de los comunicadores más fuertes de Labour. Pero necesitará todas sus habilidades de persuasión en un gobierno con recursos fiscales limitados y con médicos en formación aún en huelga. Le gusta decir que el NHS es un “servicio no un santuario”.

Personal

Algunos de los asistentes políticos de Starmer ya son nombres conocidos, en particular su jefa de gabinete, Sue Gray. Otros han permanecido en las sombras hasta ahora.

Sue Gray

La veterana de Whitehall se ha establecido rápidamente como la eminencia gris detrás de Starmer desde que se convirtió en jefa de gabinete de Labour. Su enfoque ha sido preparar al partido para utilizar la maquinaria del gobierno después de las elecciones para convertir sus largas propuestas del manifiesto en realidad.

Morgan McSweeney

Como gerente de campañas, McSweeney dirigió el esfuerzo electoral de Labour. Ex director del think-tank Labour Together, el irlandés que vive en Escocia es ampliamente visto como el arquitecto del “proyecto Starmer”.

Matthew Doyle

Doyle es un miembro influyente del círculo interno de Starmer como director ejecutivo de comunicaciones. Trabajó como asesor especial de Blair en Downing Street. Cuando Blair dejó el Número 10 y creó un grupo privado llamado “The Office of Tony Blair”, contrató a Doyle como director político.

Deborah Mattinson

Como directora de estrategia, Mattinson ha perfeccionado una ofensiva de encanto entre ex simpatizantes tories apodados “votantes heroicos”. Es ex asesora de líderes laboristas anteriores, incluidos Brown, Blair, Neil Kinnock y John Smith. Después de la derrota de Labour en las elecciones de 2010, cofundó el grupo de investigación BritainThinks.

Katie Martin

Martin es una figura clave dentro del equipo de Tesorería de Labour, actuando como portavoz y consejera de Reeves desde julio de 2021. Sus trabajos anteriores incluyen ser jefa de prensa en Downing Street cuando Brown era primer ministro y directora de asuntos públicos de Citizens Advice.

Vidhya Alakeson

Alakeson, directora de relaciones exteriores, ha desempeñado un papel vital en el establecimiento de vínculos entre la primera línea de Labour y el mundo empresarial, lo que ha dado lugar a una carta de más de 100 figuras empresariales que respaldan al partido. Puestos anteriores antes de unirse al equipo de Starmer en 2022 incluyen subdirector ejecutivo del think-tank Resolution Foundation.

Paul Ovenden

Ovenden, ex periodista del periódico Sunday Telegraph, está en la primera línea de la política como la persona a cargo de la unidad de “ataque y refutación” de Labour. También ha sido responsable de los anuncios digitales del partido. Se unió a Labour como oficial de prensa en 2014 pero se fue durante la era de Jeremy Corbyn, trabajando para InHouse Communications y M&C Saatchi.

Peter Hyman

Las ideas de Starmer de las “cinco misiones” —sus objetivos centrales— fueron en parte idea de Hyman, un especialista en educación. Anteriormente trabajaba para Blair como estratega, principal redactor de discursos y jefe de la unidad de comunicaciones estratégicas de Downing Street.

David Evans

A pesar de su perfil bajo, el secretario general Evans juega un papel clave en la dirección de la maquinaria del partido Labour desde su sede en Southwark. Como secretario general adjunto bajo Blair, es responsable del funcionamiento fluido del partido y de su bienestar financiero.

Stuart Ingham

Desde hace tiempo aliado de Starmer, habiendo liderado su campaña por el liderazgo en 2020, Ingham ejerce una influencia fuera del partido que supera con creces su bajo perfil público como director ejecutivo de política. Ex académico, Ingham es de total confianza de Starmer después de haber trabajado junto a él durante casi ocho años tras trasladarse a su oficina como investigador.

Tom Webb

Como director de política e investigación, el número dos de Ingham en asuntos políticos, se espera que Webb desempeñe un papel clave en la coordinación de la política interna. Antes de unirse a Labour, Webb trabajó en la unidad de implementación del primer ministro en la Oficina del Gabinete entre 2014 y 2017.

Luke Sullivan

Sullivan, que trabajó previamente en la oficina de los disciplinadores bajo tres anteriores líderes laboristas, conoce bien el proceso parlamentario. El bristoleño amante del fútbol ayuda a mantener los canales entre la oficina de Starmer y el grupo parlamentario laborista como director de políticas.

Jill Cuthbertson

Como directora de la oficina privada de Starmer, Cuthbertson es la guardiana definitiva del nuevo primer ministro. Su influencia va más allá de la administración. Anteriormente dirigió la oficina de Ed Miliband cuando era líder entre 2010 y 2015.

Alan Lockey

Lockey se convirtió en el redactor de discursos de Starmer en julio de 2022. Anteriormente fue jefe del programa “trabajo futuro” en la Royal Society of Arts. Antes de eso, trabajó como director de investigación en el think-tank Demos y fue asesor educativo de Labour en las elecciones generales de 2015.

Líderes sindicales

Labour se ha vuelto menos dependiente financieramente de los grandes sindicatos bajo Starmer. Pero los barones sindicales todavía proporcionan grandes donaciones y ejercen poder a través de instituciones como el comité ejecutivo nacional del partido.

Christina McAnea

A pesar de su bajo perfil, McAnea, secretaria general del sindicato del sector público Unison, ha sido una partidaria clave de Starmer. Su apoyo fue crucial en septiembre de 2021 cuando el líder de Labour cambió las reglas del partido para dificultar que los izquierdistas se postularan en futuras elecciones de liderazgo.

Gary Smith

El líder escocés del GMB ha sido leal a Starmer y el sindicato industrial lo ha respaldado en votos críticos en su comité ejecutivo nacional. Pero el franco Smith a veces critica al liderazgo, por ejemplo, por la posible amenaza a los empleos en la industria de los combustibles fósiles por los planes ecológicos de Labour.

Sharon Graham

Graham ha sido un dolor de cabeza para el liderazgo de Labour desde que asumió el mando de Unite. El sindicato fue anteriormente el donante más generoso de Labour, pero los regalos han sido menos frecuentes bajo Graham. Ha criticado a Starmer por su cautela económica y por su política de terminar con las nuevas licencias de perforación en el Mar del Norte.

Influyentes en políticas

El concepto de “Starmerismo” aún no está establecido como una filosofía política, pero la versión del primer ministro de la socialdemocracia de centro-izquierda está volviéndose más clara. Aquí están algunos de los influyentes intelectuales cuyo trabajo probablemente dará forma al desarrollo de políticas.

Sam Sharps

Sam Sharps, director ejecutivo de políticas del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, desempeña un papel influyente a medida que Labour avanza en una dirección más blairista. Sharps, quien anteriormente trabajó en la gigante tecnológica Apple y como asesor de la empresa de telecomunicaciones Vodafone, está muy involucrado en los intentos del TBI de encontrar formas de utilizar la tecnología para mejorar el gobierno.

Carys Roberts

El Instituto de Políticas Públicas permanece como uno de los principales think tanks de centro-izquierda bajo el liderazgo de la directora ejecutiva Carys Roberts. Antes de asumir el cargo en 2020, lideró la influyente “comisión sobre justicia económica” del grupo. Anteriormente trabajó en el IFS, RSA y en la Fundación de Movilidad Social.

Nathan Yeowell

Yeowell fue el director del think tank que publicó un documento influyente sobre “gobierno orientado por misiones”, que ha encontrado eco en el discurso de “cinco misiones” de Starmer. Consejero laborista en Gales, Yeowell dirigió el think tank de centro-izquierda Progressive Britain (anteriormente Progress) entre 2019 y 2023 y es un aliado de McSweeney.

Mathew Lawrence

Lawrence, ex investigador del IPPR, fundó el think tank Common Wealth para abordar temas que van desde la economía verde hasta los monopolios corporativos y las ganancias bancarias. Fue una de varias inspiraciones para el “Plan de Prosperidad Verde” de Labour. A pesar de que fue recortado, sigue siendo una de las políticas más ambiciosas del partido.

Lord Jim O’Neill

Par vital y ex ministro del Tesoro bajo George Osborne, el ex banquero de Goldman Sachs fue clave para establecer la agenda de reequilibrio del Northern Powerhouse del gobierno conservador hace una década. Aún es una figura influyente en el pensamiento económico regional, y más recientemente ha estado asesorando a Reeves.

Tom Riordan

Riordan, quien anunció recientemente su inminente salida como director ejecutivo del consejo de Leeds tras 14 años, ha estado asesorando a Labour en el desarrollo de políticas regionales desde hace meses. Se espera ampliamente que se le asigne un papel no político en el gobierno de Starmer, potencialmente en la Oficina del Gabinete.

Donantes

Un trío de millonarios donaron £5 millones cada uno al partido en las elecciones generales, otorgando a Labour una mayor capacidad de respuesta para hacer campaña.

Dale Vince

Vince, quien donó £5 millones a Labour, es una de las figuras más coloridas en la órbita del partido, habiendo dado donaciones previamente al grupo de campaña Just Stop Oil. El fundador de Ecotricity fue un hippie en su juventud, pero desde entonces ha hecho una fortuna de alrededor de £100 millones invirtiendo en energía renovable.

Gary Lubner

Lubner es un empresario que hizo su fortuna dirigiendo la empresa de reparación de cristales para vehículos Autoglass. Ahora está decidido a entregar varios millones de libras a Labour de Starmer. Nacido en Sudáfrica de refugiados judíos de Rusia, Lubner se mudó al Reino Unido hace 35 años.

Lord David Sainsbury

Antiguo presidente de la cadena de supermercados Sainsbury, se espera que haya donado £5 millones para el día de las elecciones, afianzando su posición como el contribuyente más generoso de su generación para la política de centro-izquierda en Gran Bretaña. Ministro de Ciencias bajo Blair, a lo largo de los años ha donado millones a Labour, a los Demócratas Liberales y a la campaña anti-Brexit.

Waheed Alli

Empresario de medios que se sienta en la Cámara de los Lores, Alli ha desempeñado un papel vital para devolver las donaciones privadas al partido y hacer que dependa menos de los sindicatos. El ex ejecutivo de Carlton y Endemol es un pilar de la era del Nuevo Laborismo, habiéndose unido a la cámara alta en 1998. Es uno de los pocos políticos abiertamente homosexuales y musulmanes en el mundo y dirigió la campaña para derogar la Sección 28, una ley que prohibía a los consejos “promover” la homosexualidad.

Asesores empresariales

Todas las empresas de asuntos públicos, grupos de presión y organismos asesores han estado reclutando ex asistentes laboristas para fortalecer sus conexiones con el nuevo gobierno. Aquí hay algunas figuras en el mundo corporativo con las mejores conexiones con Labour.

Iain Anderson, H/Advisors Cicero

Anderson, ejecutivo de asuntos públicos, fue encargado el año pasado de elaborar planes para darle voz a las pequeñas empresas bajo un gobierno de Labour. El fundador de Cicero relaciones públicas, es un ex “One Nation Tory” que asesoró al ex canciller conservador Ken Clarke en sus intentos de liderazgo.

Lord Mandelson, Global Counsel

Mandelson, cofundador del Nuevo Laborismo, sigue siendo una figura influyente con vínculos con los escalones superiores del partido. Es copropietario de Global Counsel, un grupo asesor internacional que ofrece asesoramiento político y regulatorio. Pero renunció como director de GC en mayo, lo que provocó especulaciones sobre un regreso a la política.

James Robinson, Woburn Partners

Robinson fue editor de medios en The Guardian y The Observer antes de trabajar como jefe de prensa de Tom Watson, entonces vicepresidente de Labour, durante tres años. En 2018 fundó Woburn Partners para asesorar sobre estrategias de medios y gestión de crisis. Su personal incluye a Jeff Randall, veterano del periodismo empresarial, como presidente no ejecutivo.

Varun Chandra, Hakluyt

Chandra es socio gerente de Hakluyt, la consultora corporativa fundada por ex oficiales del MI6 que obtiene información para clientes de su red de individuos poderosos en todo el mundo. Anteriormente trabajó para Lehman Brothers y Blair mientras el ex primer ministro construía su negocio de asesoramiento del sector privado después de dejar el cargo.

Líderes empresariales

Después de que su predecesor Corbyn alejara a las empresas con su agenda de extrema izquierda, Starmer se ha esforzado por cortejar a los jefes de empresa. Starmer ha prometido una “asociación” entre la empresa y un gobierno Labour, pero algunos ejecutivos están particularmente cerca del partido.

Mark Carney

