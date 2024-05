Quién sube y quién baja en las elecciones de Sudáfrica.

El Congreso Nacional Africano (ANC) del gobierno de Sudáfrica parece estar listo para perder su mayoría parlamentaria por primera vez desde que Nelson Mandela lo llevó a la victoria al final del sistema racista del apartheid en 1994. Marcaría el fin de la dominación de décadas del partido en la política sudafricana, planteando preguntas sobre el liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa y abriendo una era de política de coalición. Aquí hay tres factores que explican cómo Sudáfrica llegó a este punto, por qué y qué depara el futuro. Por detrás de la caída libre del ANC, el antiguo movimiento de liberación del ANC se ha convertido en sinónimo de corrupción y mal gobierno después de tres décadas en el poder. Como resultado, fue castigado en las elecciones del miércoles, especialmente por los jóvenes que salieron en gran número a votar en contra del partido, algo que nunca habían hecho en elecciones anteriores. “Están hartos de la corrupción y se ven más afectados por el desempleo. Se volvieron contra el ANC”, dijo William Gumede, presidente de la ONG Democracy Works Foundation. Marca una división generacional en Sudáfrica: sus padres siguen siendo leales al ANC, ya que vivieron el apartheid y conocen de primera mano la rica historia del ANC como movimiento de liberación que liberó a los negros de las cadenas del apartheid. Pero el apoyo del ANC entre los votantes mayores también ha disminuido, incluidos en sus bastiones rurales. “El ANC perdió apoyo en las grandes ciudades hace mucho tiempo. Ahora también está perdiendo apoyo en las zonas rurales”, dijo el Prof. Gumede a la BBC. El ANC alcanzó su pico electoral en 2004 cuando ganó el 70% de los votos. Ha perdido un 3% o 4% de apoyo en cada elección desde entonces, llegando al 57% en las elecciones de 2019. En esta elección, el colapso en su voto parece ser masivo, entre el 8% y el 15%. El regreso de Zuma, el ex presidente Jacob Zuma de Sudáfrica, de 82 años, ha vuelto con fuerza. Fue destituido por el ANC en 2018, en medio de acusaciones de corrupción, que él negó. Fue sucedido por el presidente Cyril Ramaphosa. Aproximadamente tres años después, fue condenado a 15 meses de prisión por desacato después de desafiar una orden judicial para comparecer ante una investigación sobre corrupción durante sus nueve años como presidente. El presidente Ramaphosa liberó al Sr. Zuma después de que cumpliera solo tres meses de su condena en un intento de calmarlo y a sus partidarios enojados. Pero es probable que se arrepienta de la decisión, ya que el Sr. Zuma regresó al frente político bajo la bandera de un nuevo partido, uMkhonto we Sizwe (MK), o Lanza de la Nación. Los resultados publicados hasta ahora sugieren que el ANC ha sangrado apoyo principalmente a MK, que podría tomar el control de la provincia de KwaZulu-Natal. Si esto se confirma con el resultado final, el Sr. Zuma se convertiría en el don político de la provincia y le daría una base desde donde planear la caída del Sr. Ramaphosa, su objetivo clave. Su condena significa que está impedido de ocupar un escaño en la Asamblea Nacional, pero aún puede manejar los hilos desde la sombra. El crecimiento de MK es extraordinario. Se registró apenas en septiembre pasado, con el Sr. Zuma anunciando en diciembre que se uniría a él ya que no podía votar por un ANC liderado por Ramaphosa. Desde entonces ha sacudido la política sudafricana de una manera que ningún partido nuevo ha hecho en un período tan corto desde el fin del apartheid. El corresponsal de KwaZulu-Natal del periódico South African Mail & Guardian, Paddy Harper, dijo que MK no solo había erosionado el apoyo del ANC, sino también el del radical Economic Freedom Fighters (EFF), el tercer partido más grande de Sudáfrica hasta ahora. Los primeros resultados sugieren que MK está desafiando su tercer lugar en el parlamento nacional. En KwaZulu-Natal, el voto final del EFF podría ser de un solo dígito si las tendencias actuales continúan, a pesar de que el partido había iniciado su campaña electoral en la provincia con la esperanza de crecer allí, dijo Harper a la BBC. El EFF y MK defienden políticas económicas similares, incluida la expropiación de tierras en propiedad de blancos y la nacionalización de sectores clave de la economía. Pero el Sr. Zuma conquistó a los seguidores del EFF en KwaZulu-Natal, su provincia natal. Infundió su campaña con nacionalismo zulú, evocando recuerdos del fundador de la nación, el rey Shaka, en la campaña electoral. El ex presidente también se comprometió a aumentar poderes de todos los reyes y jefes de Sudáfrica, que actualmente tienen poderes ceremoniales y ayudan al gobierno a promover el desarrollo en áreas rurales donde tienen influencia. El manifiesto de MK prometió “expropiar toda la tierra sin compensación, transfiriendo la propiedad al pueblo bajo la custodia del estado y los líderes tradicionales”. MK también hizo campaña sobre el historial de gobierno del Sr. Zuma, diciendo que la economía ha empeorado bajo el Sr. Ramaphosa. Los partidarios de MK también critican al Sr. Ramaphosa por imponer uno de los confinamientos más estrictos del mundo durante la pandemia de Covid, diciendo que empeoró la pobreza y el desempleo. El amanecer de una política de coalición El futuro del presidente Cyril Ramaphosa podría estar en duda una vez que se publiquen los resultados finales. El Consejo Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial (CSIR) y el sitio web News24 han proyectado que el voto final del ANC podría ser del 42%. Si este resulta ser el caso, el resultado sería catastrófico para el ANC y el Sr. Ramaphosa. Podría enfrentar presiones del partido para renunciar, con su vicepresidente, Paul Mashatile, siendo mencionado como un posible sucesor. El Sr. Ramaphosa lideró al ANC en una campaña electoral mediocre, y el partido se volvió tan desesperado que logró que el ex presidente Thabo Mbeki, así como otros líderes retirados del partido, se unieran a la campaña en un intento de fortalecer su voto. El presidente es ampliamente visto como débil e indeciso. Se ha defendido diciendo que su enfoque estaba en “compactar socialmente” o construir consensos. “Aquellos que deseen un presidente dictatorial, aventurero, temerario, no me encontrarán en mí”, dijo mientras estaba en la campaña electoral. Las posibilidades del Sr. Ramaphosa de permanecer en el cargo serán más fuertes si el ANC obtiene entre el 45% y el 50% del voto final. Este es el resultado al que muchos miembros del ANC se resignaron durante la campaña electoral, y dijeron que el partido podría permanecer en el poder en coalición con partidos más pequeños, como el Inkatha Freedom Party (IFP), que obtiene su apoyo principalmente de los zulúes étnicos en KwaZulu-Natal, o el partido musulmán Al Jama-ah. Pero si el ANC cae por debajo del 45%, es probable que necesite un gran partido como socio de coalición. Esto podría ser MK, el EFF o la Alianza Democrática (DA) de oposición principal, que defiende políticas de centro-derecha como una mayor privatización y la eliminación del salario mínimo. Cualquier acuerdo de coalición a nivel nacional estaría influenciado por lo que sucede en las provincias, especialmente las más pobladas de Gauteng, sede de Johannesburgo y Pretoria, y KwaZulu-Natal. Una posibilidad sería una coalición entre MK y el ANC, tanto en KwaZulu-Natal como a nivel nacional, pero dadas las relaciones conflictivas entre los dos partidos, eso parece poco probable. En cambio, el ANC podría intentar ofrecerle un acuerdo a la DA y al IFP que vería a los tres partidos gobernar conjuntamente a nivel nacional y en KwaZulu-Natal. “La DA ha ganado apoyo en estas elecciones, con el partido recuperando los votos de los blancos que respaldaron a un partido a su derecha en las últimas elecciones, y algunos negros que sintieron que merecía tener una oportunidad en el gobierno nacional. La otra opción del ANC es intentar formar una coalición con el EFF en el gobierno nacional, así como en Gauteng, donde el ANC también está a punto de perder su mayoría absoluta. Los líderes del ANC en Gauteng, respaldados por Mashatile, se dice que prefieren una coalición con el EFF. Malema, ex líder juvenil del ANC, aparentemente está abierto a la idea. En el sitio de noticias Daily Maverick de Sudáfrica a principios de este mes, la periodista Ferial Haffajee escribió que el líder del EFF, que anteriormente fue condenado por discurso de odio por cantar la canción anti-apartheid Shoot the Boer [una referencia a los granjeros blancos], estaba “más considerado y menos lleno de furia” durante la campaña electoral, y en una reunión comunitaria en abril, expresó la opinión de que el socio natural del EFF es el ANC. “Incluso si la comunidad empresarial y los mercados se asustan por una coalición ANC-EFF, su potencial está claramente en el centro de la estrategia de Malema para llegar a los Union Buildings [la sede del gobierno]”, escribió la Sra. Haffajee. “Parte del ANC apoya una coalición con el EFF. Al mismo tiempo, los partidarios de Ramaphosa en el ANC creen que tal coalición causará una crisis existencial para la cultura del antiguo movimiento de liberación”, agregó. Por lo tanto, se avecinan decisiones difíciles para el ANC después de una elección que ve a Sudáfrica entrar en una nueva era, con la oposición teniendo el poder de hacer o deshacer el gobierno.