¿Quién salió de ITV I’m a Celebrity esta noche? Tercer compañero de campamento

Anoche (1 de diciembre) vio al presentador de BBC Radio 1 Dean McCullough dejar la jungla, siguiendo la salida de la estrella de Loose Women, Jane Moore, el viernes por la noche (29 de noviembre).

Durante su entrevista de salida con los presentadores Ant y Dec en ITV1 el domingo por la noche, Dean dijo: “Es absolutamente loco, todavía no puedo creer que esté aquí.

“Realmente he disfrutado al máximo esta experiencia, todas las pruebas, las cosas que he enfrentado, y me he metido de lleno en el campamento, he hecho un poco de todo, y realmente, realmente lo disfruté.

“Y cuando me desperté esta mañana, pensé que si me iba hoy, estaría súper feliz porque no me he perdido de nada.”

Añadió: “He aprendido que la vida es mejor cuando es más simple. Realmente, realmente no necesitas estar en tu teléfono todo el tiempo.

“No necesitas estar persiguiendo la próxima cita, la próxima reunión, la siguiente presentación, simplemente puedes sentarte en el momento y observar lo que está sucediendo a tu alrededor.”

Pero ¿quién siguió sus pasos solo 24 horas después?

¿Quién salió de I’m a Celebrity esta noche?

El lunes por la noche, Ant y Dec revelaron que el público había votado para sacar a Tulisa Contostavlos de la jungla.

La joven de 36 años le dijo a Ant y Dec: “Es difícil allí adentro, irse sigue siendo algo feliz.”

Sobre su experiencia en I’m a Celebrity, dijo: “Simplemente creo que eres más agradecido por todo, la comida que comes, estar rodeado de las personas que amas, las comodidades del hogar, simplemente te hace muy agradecido por la vida.”

Luego, Tulisa reveló que quiere que Oti Mabuse gane el programa.

Todos los miembros del elenco de la serie 2024 de I’m a Celebrity son los siguientes:

Danny Jones

Oti Mabuse

Jane Moore

Barry McGuigan

Melvin Odoom

Alan Halsall

Tulisa Contostavlos

GK Barry

Coleen Rooney

Dean McCullough

Maura Higgins

Reverend Richard Coles

¡I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! se emite todos los días a las 9pm en ITV1 y ITVX.