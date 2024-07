¿Quién reemplazará a Sunak como líder conservador?

“

A medida que los diputados conservadores sobrevivientes trataban de entender la magnitud de la peor derrota del partido el viernes, la atención se centró en la pregunta de cómo reconstruir el partido, comenzando por su liderazgo.

En su discurso final, Rishi Sunak asumió “responsabilidad por esta derrota” y anunció que renunciaría como líder del Partido Conservador una vez que se formalizaran los arreglos para seleccionar a su sucesor.

El alcance de las pérdidas en el día de las elecciones sacudió la lista de posibles candidatos y competidores, adelgazando un campo que ha estado luchando por semanas, si no meses, por asegurarse una posición en la esperada carrera.

Kemi Badenoch

Los corredores de apuestas han nombrado a la saliente secretaria de negocios e industria como la favorita inicial para suceder a Sunak. La mujer de 44 años, que fue elegida por primera vez como diputada en 2017, ganó su circunscripción de North West Essex a pesar de una caída del 26 por ciento en el porcentaje de votos conservadores. Ella ocupa posiciones populares entre la facción derechista del partido en cuestiones como el Brexit y cuestiones de género, pero también es vista como alguien que podría unir la facción con el centro del partido.

Tom Tugendhat

El diputado centrista por Tonbridge podría ser favorecido si el partido elige prioritariamente recuperar los antiguos escaños conservadores perdidos ante los Liberales Demócratas. Ex reservista del ejército que sirvió en Iraq y Afganistán, Tugendhat fue recientemente el ministro de seguridad y anteriormente presidió el comité de asuntos exteriores. Se postuló para la liderazgo como conservador de “Una Nación” luego de la renuncia de Boris Johnson, pero fue eliminado tempranamente.

La saliente líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, previamente vista como la principal contendiente entre las bases del partido conservador, perdió su escaño en Portsmouth North, mientras que el ex secretario de defensa Grant Shapps, otra figura que se esperaba lanzara su candidatura, también fue derrotado por el Partido Laborista en Welwyn Hatfield.

Una cuestión crítica bajo discusión es quién actuará como líder interino entre la renuncia de Sunak y la selección de un nuevo líder. Oliver Dowden, el saliente viceprimer ministro, ha señalado a amigos que no está interesado en asumir el cargo, considerándose demasiado asociado con el liderazgo de Sunak.

Un conjunto de nombres alternativos está circulando entre los tories que fueron reelegidos, incluidos los ex ministros del gabinete Mel Stride, Steve Barclay y David Davis.

La junta del partido se reunirá el lunes para discutir los próximos pasos, mientras que el comité 1922 de diputados conservadores de la oposición se reunirá el martes, cuando los parlamentarios juren en la Cámara de los Comunes.

Suella Braverman

La ex secretaria de interior fue destituida en noviembre después de provocar una amplia indignación al describir el dormir en la calle como una “elección de estilo de vida” y criticar el manejo de la policía metropolitana en las protestas pro-palestinas. En la víspera de las elecciones, lanzó un feroz ataque al gobierno de Sunak, al que acusó de haber llevado al partido “al borde del precipicio”. Es probable que se presente como una candidata firmemente derechista y línea dura en inmigración que podría reconciliarse con Reforma, e incluso permitir que Nigel Farage se una al partido.

Priti Patel

Otra ex secretaria de interior, Patel ha rechazado la idea de aliarse con Farage pero podría rivalizar con Braverman en atraer a la derecha del partido. Mantuvo su escaño en Essex a pesar de la presión tanto del Partido Laborista como de Reforma. Patel, elegida por primera vez en 2010, fue destituida del gabinete por Theresa May en 2017 después de celebrar reuniones no autorizadas con el gobierno israelí, pero regresó al banco de frontbench bajo Johnson. Más tarde se convirtió en arquitecta de la divisiva política del gobierno para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, pero renunció después de que Truss se convirtiera en primera ministra.

El comité jugará un papel crucial en establecer los términos de la contienda por el liderazgo, convirtiendo la carrera por la presidencia del 1922, que podría completarse tan pronto como la próxima semana, en un partido de ojo en sí mismo. El ex secretario de cultura John Whittingdale, el ex vicepresidente del partido Bernard Jenkin y el veterano diputado Geoffrey Clifton-Brown son vistos como los principales contendientes.

Algunos tories de alto rango están presionando por una contienda prolongada, argumentando que debería iniciarse en la conferencia conservadora en octubre y concluir a finales de año.

La sabiduría convencional entre los diputados conservadores es que una carrera más larga podría favorecer a candidatos menos conocidos, como Tom Tugendhat y Robert Jenrick, mientras que una contienda más corta podría beneficiar a ex ministros del gabinete de mayor perfil, que podrían incluir a Priti Patel y James Cleverly.

En 2005, la decisión de Michael Howard de permanecer como líder después de la derrota del partido en mayo hasta diciembre — para facilitar una larga contienda — se consideró un factor crucial en la victoria de David Cameron, el menos favorito, para sucederlo.

“Me gustaría que Sunak hiciera un Howard y se mantuviera en el cargo, pero no espero que lo haga”, dijo un diputado sobreviviente, que abogaba por una contienda larga.

Robert Jenrick

Un ex secretario de vivienda, Jenrick respaldó la permanencia en el referéndum del 2016, pero desde entonces ha tomado una postura más conservadora, especialmente en inmigración, después de desempeñarse como ministro con este cargo. Renunció al gobierno de Sunak el año pasado después de quejarse de que la política de Ruanda era demasiado tímida. Jenrick es ahora el último diputado conservador en Nottinghamshire después de mantener su escaño en Newark.

James Cleverly

Reservista del ejército por más de 30 años, el diputado pro-Brexit reemplazó a Braverman en el Ministerio del Interior, habiendo sido anteriormente secretario de exteriores. Cleverly era un estrecho aliado de Johnson, habiendo trabajado con él en el Ayuntamiento, y fue designado presidente del partido conservador durante su mandato. Una figura afable, es considerado como un potencial candidato de unidad.

La composición del partido conservador parlamentario, que cayó a solo 121 diputados —una caída dramática desde los 365 en 2019— también tendrá un gran impacto en la contienda.

Noventa y cinco diputados conservadores fueron reelegidos, mientras que 26 nuevos llegaron a la Cámara por primera vez —incluyendo a Nick Timothy, ex jefe de gabinete de Theresa May y Katie Lam, ex asesora especial de Suella Braverman.

En general, la gravedad en el partido parlamentario se ha inclinado hacia el centro después de la derrota de muchos diputados de derecha del Muro Rojo y la salida de antiguos aliados de Boris Johnson, según la evaluación de los funcionarios del partido.

Si la contienda del liderazgo sigue las reglas habituales, los diputados conservadores tendrán el poder de elegir a los dos candidatos finales en la papeleta de votación, con votos emitidos por la membresía del partido, que asciende a alrededor de 175,000. Mientras algunos centrismos pueden estar bien representados entre el partido parlamentario, la membresía tiende significativamente más hacia la derecha.

Se espera que el ex canciller Jeremy Hunt, quien superó algunas previsiones para aferrarse por poco contra un desafío de los Liberales Demócratas en su escaño de Surrey, tenga influencia en la competencia.

Jeremy Hunt

El saliente canciller ha minimizado las sugerencias de que podría postularse para el liderazgo, pero ha recibido amplios elogios por su mano firme en el Tesoro. Hunt, un centrista, fue subcampeón de Johnson en la contienda para reemplazar a May en 2019, y se postuló nuevamente en 2022 aunque su intento no logró atracción. Mantuvo su escaño en la rica ciudad dormitorio de Surrey de Godalming por menos de 900 votos.

Victoria Atkins

Ex abogada, Atkins fue nombrada secretaria de salud en noviembre después de pasajes anteriores en el Tesoro y el departamento de justicia. Ha sido mencionada como una posible abanderada de los moderados del partido, una posición que se ha fortalecido tras el fracaso de Mourdant y Shapps en retener sus escaños. Se informó que Oliver Dowden, ex viceprimer ministro, respaldó a Atkins en privado, diciendo que era una “estrella” que podría liderar el partido.

Algunos diputados conservadores se preguntaron el viernes si Hunt mismo podría intentar otro intento de liderazgo, a pesar de su posición senior en la administración saliente del partido y sus vínculos con la derrota.

Los diputados y los informantes de todas las alas del partido estuvieron de acuerdo en que el espectro de Nigel Farage planea sobrevolar la contienda del liderazgo tory. Una línea divisoria importante entre los candidatos será si estarían dispuestos a alojarlo en el Partido Conservador.

Una figura moderada del Partido Conservador advirtió: “La contienda por el liderazgo estará dominada por una pregunta: ¿cómo vencemos a Reforma? Desde una perspectiva psefología, no hay ruta de regreso al poder sin reunir el voto de la derecha”.

El informante predijo que los candidatos al liderazgo en la imagen de Farage —”surenos, elegantes, hombres blancos”— tendrían más dificultades para persuadir a la membresía de que eran la opción correcta para hacer frente al carismático líder de Reforma UK que los candidatos femeninos y no blancos.

Una sensación de resignación cansada sobre las fortunas del partido y el debate que se avecina ha afligido a los diputados conservadores.

Un ex ministro conservador dijo: “Estamos a punto de sumergirnos en una gran pelea sobre ideología, pero a los votantes no les importa —les importa la competencia. Hemos perdido porque fuimos incompetentes, no logramos cumplir”.

Otro ex miembro del gabinete señaló específicamente a Braverman por su crítica después de publicar un artículo de opinión criticando al partido en la víspera de las elecciones, agregando: “Estas personas locas que piensan que es una buena idea salir al escenario nacional y quejarse son increíblemente irritantes”.

Shapps criticó el viernes la “telenovela” conservadora que había alejado a los votantes, lo que según él involucraba rivalidades internas y divisiones “cada vez más indulgentes”. Advirtió que ahora existe el peligro de que el partido pueda “irse por una tangente, condenándonos a años de falta de brillo en la oposición”.

En las cenizas de la derrota de los conservadores, la ira se acumuló entre los diputados y activistas conservadores despedidos que culparon a los jefes del partido por su papel en ella.

Algunos de los ex diputados y activistas se enfurecieron contra la sede de campaña conservadora. “Los candidatos están disgustados con CCHQ, que apartó a personas de escaños que podrían haber ganado” para hacer campaña en otras circunscripciones, dijo un alto funcionario del partido.

Citaban el ejemplo de Hendon, que los conservadores perdieron solo por 15 votos. A los activistas se les “ordenó dejar de hacer campaña allí hace dos semanas”, dijo la persona.

Muchos candidatos también se quejaron en privado de la decisión de Sunak de convocar elecciones anticipadas para julio cuando el partido estaba 20 puntos detrás del Partido Laborista en las encuestas de opinión, en lugar de esperar a que llegara un viento potencialmente más favorable.

Los diputados sobrevivientes que miran hacia el futuro dijeron que esperan que los candidatos “underdog” aprovechen la iniciativa y anuncien rápidamente sus campañas —posiblemente incluso durante el fin de semana— mientras predicen que figuras más establecidas podrían retrasarse.

Quien sea que suceda a Sunak como líder, el camino del partido de regreso al poder es largo y empinado —y está lejos de estar garantizado. El ex líder conservador, William Hague, emitió una advertencia sobria a los colegas el viernes: “No imaginéis que la recuperación es inevitable”.

