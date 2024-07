¿Quién pagará por la peor interrupción de TI que el mundo haya visto? | Noticias de negocios

Después del caos de la interrupción mundial de IT del viernes, sin duda la peor que el mundo haya visto, empiezan a surgir preguntas sobre quién, si alguien, pagará las facturas.

Sorprendentemente, especialmente dado que su precio de las acciones se ha duplicado durante el año y estaba negociando en una valoración estratosférica, las acciones de CrowdStrike, la empresa en el centro de la interrupción, cayeron solo un 11%, habiendo estado bajo el doble durante el comercio previo al mercado.

Eso sugiere que los inversores tienen cierta confianza en que la empresa, anteriormente una favorita de Wall Street, podrá salvar su reputación después de este desastre y, lo que es más importante, no tendrá que pagar compensaciones.

Hay varias razones para esto.

Primero, es imposible, tan pronto después de la interrupción, establecer la magnitud de las pérdidas que surgieron de ella.

En segundo lugar, incluso si una empresa o un consumidor individual se vio afectado por la interrupción, no será necesariamente simple demostrar que las pérdidas incurridas fueron resultado de la interrupción.

En tercer lugar, se espera que CrowdStrike esté cubierto por un seguro.

Reclamar pérdidas en viajes aéreos

Entre las mayores pérdidas es probable que se encuentren en la industria de la aviación, ya que parece haber sido el sector más afectado.

Incluso aquí, sin embargo, reclamar pérdidas no será sencillo y especialmente para los pasajeros aéreos.

Uno de los problemas clave aquí es a dónde planeaban viajar los pasajeros, con las reglas difiriendo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre qué compensación está disponible. También será incierto a quién buscarán reclamar los pasajeros.

Aunque los reembolsos deberían buscarse ordinariamente en primer lugar de las aerolíneas mismas, las aerolíneas, como señaló el grupo de defensa del consumidor Which?, podrían argumentar que no están obligadas a pagar compensaciones por vuelos retrasados o cancelados porque estas fueron “circunstancias extraordinarias”.

Esto podría dejar a algunos pasajeros que reservaron a través de una tarjeta de crédito teniendo que comprobar si tienen protección de costos recuperables. Además, esperen disputas sobre si los pasajeros con seguro de viaje tenían cobertura por interrupciones de viaje, algo que no todas las pólizas ofrecen.

Las aseguradoras mismas sufrieron algunas de las peores caídas en el precio de las acciones debido a la interrupción. Entre los mayores perdedores en el FTSE-100 ayer estaba Beazley, el asegurador de Lloyd’s de Londres, que proporciona seguros contra interrupciones comerciales y ataques de ciberseguridad. También bajó su par Hiscox.

Sin embargo, la experiencia de este último durante la pandemia, cuando fue criticado por pequeñas empresas, especialmente en el sector de la hospitalidad, por no pagar algunas pólizas de interrupción comercial, es una guía de lo que podría suceder aquí.

Hiscox y algunos de sus pares argumentaron que la redacción de estas pólizas no los obligaba a pagar. Aunque se logró un acuerdo negociado bajo los auspicios de los tribunales y la Autoridad de Conducta Financiera, algunas empresas se quedaron sin dinero.

Sería sorprendente que las aseguradoras no hubieran aprendido de ese episodio y se hubieran puesto más estrictas con la redacción de las pólizas.

Por lo tanto, no es seguro que las pérdidas derivadas de este evento estén aseguradas. Cuando lo estén, probablemente será bajo una póliza cibernética que cubra específicamente una pérdida de ingresos debido a una interrupción en el servicio de un proveedor de terceros.

La redacción también podría hacer referencia específicamente a un ataque malicioso a un proveedor de servicios de software o IT y al tiempo que el sistema ha estado inactivo. Muchas de estas pólizas de seguro solo cubren pérdidas después de que un sistema haya estado fuera de servicio entre seis y doce horas.

Compensación de servicios financieros

Otra área clave para la compensación probablemente sea en el sector de servicios financieros, aunque parece no haber sido afectado gravemente.

Se dice que algunas corredurías de todo el mundo, principalmente en la India, donde los mercados estaban activos cuando se produjo la interrupción por primera vez, enfrentan reclamos de compensación de clientes que incurrieron en pérdidas porque no pudieron salir de sus posiciones.

Sin embargo, la interrupción de los mercados financieros se mantuvo al mínimo, como dijo ayer Jennifer McKeown, economista jefe global de Capital Economics, a los clientes: “Los sectores que operan con sistemas de soporte informático fuertes serán los mejor posicionados para experimentar efectos menores y de corta duración.

“Esto podría explicar por qué hasta ahora ha habido poco impacto en los mercados financieros; note, por ejemplo, que la Bolsa de Londres afirma haber sido casi no afectada”.

Dijo que otra razón para el impacto atenuado en los mercados fue porque George Kurtz, el fundador y director general de CrowdStrike, descartó la posibilidad de un ciberataque.

Analistas aún esperan un golpe considerable para CrowdStrike en sí mismo, especialmente en términos del costo de rectificar el problema y posteriormente invertir en reconstruir su reputación. La empresa tenía un presupuesto de marketing famosamente grande.

‘Habrá consecuencias financieras’

Como dijo Keith Bachman, analista senior de investigaciones en BMO Capital Markets a los clientes: “Creemos que habrá consecuencias financieras por este problema.

“Como ejemplo, creemos que los clientes buscarán alivio y compensación por daños, que creemos podrían incluir descuentos o créditos tanto para nuevos contratos como para renovaciones.

“Por lo tanto, creemos que podría haber un impacto en las tasas de crecimiento y en el efectivo.”

Sin embargo, algunos analistas piensan que el sector de IT en general podría beneficiarse de la interrupción a medida que los clientes se apresuran a invertir en preparativos de continuidad.

Shaun Eyal, director gerente y analista senior que cubre los sectores de comunicaciones, seguridad y software de infraestructura en la correduría TD Cowen, dijo: “Es probable que las empresas examinen sus capacidades de respuesta a incidentes y la necesidad de tener planes de respaldo.

“Visualizamos un ciclo de gasto impulsado por emergencias.”

Por lo tanto, está lejos de estar claro cuáles serán las consecuencias financieras de esta interrupción, y mucho menos quién pagará la cuenta.