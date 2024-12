¿Quién ganó Strictly en 2023? Todos los ganadores a lo largo de los años.

El comediante Chris McCausland compitió contra los otros finalistas, la actriz Miranda Sarah Hadland, la estrella de Love Island Tasha Ghouri y el cantante de JLS JB Gill (junto con sus parejas de baile profesionales).

A los concursantes se les encargó impresionar a los jueces Shirley Ballas, Anton Du Beke, Mosti Mabuse y Craig Revel Horwood (y por supuesto, a la audiencia en casa), pero solo uno podría ganar.

Todos los ganadores a lo largo de los años



Chris McCausland y su pareja profesional Dianne Buswell fueron coronados ganadores de este año.

Dado que Strictly se encuentra ahora en su 22ª temporada, es posible que también estés pensando en qué celebridades han ganado la competencia de baile de la BBC a lo largo de los años, así que los hemos recopilado para ti.

Echemos un vistazo.

¿Quién ganó Strictly en 2023?



El ganador del año pasado, Ellie Leach, mejor conocida por interpretar a Faye Windass en Coronation Street, fue una de las favoritas de los espectadores durante la 21ª temporada, en la que fue pareja del bailarín profesional Vito Coppola.

Guardó su actuación más memorable para el final, logrando una puntuación perfecta de 40 para un baile americano suave con Ain’t That A Kick In The Head de Robbie Williams.

Coppola describió emocionado a Leach, la ganadora más joven del programa, como un “diamante” después de su victoria.

Todos los ganadores de Strictly Come Dancing a lo largo de los años



Antes de Leach, ¿cuántos de estos ganadores de Strictly recuerdas? Aquí está la lista completa de campeones a lo largo de los años:

Serie 22 – Chris McCausland (2024)

Serie 21 – Ellie Leach (2023)

Serie 20 – Hamza Yassin (2022)

Serie 19 – Rose Ayling-Ellis (2021)

Serie 18 – Bill Bailey (2020)

Serie 17 – Kelvin Fletcher (2019)

Serie 16 – Stacey Dooley (2018)

Serie 15 – Joe McFadden (2017)

Serie 14 – Ore Oduba (2016)

Serie 13 – Jay McGuiness (2015)

Serie 12 – Caroline Flack (2014)

Serie 11 – Abbey Clancy (2013)

Serie 10 – Louis Smith (2012)

Serie 9 – Harry Judd (2011)

Serie 8 – Kara Tointon (2010)

Serie 7 – Chris Hollins (2009)

Serie 6 – Tom Chambers (2008)

Serie 5 – Alesha Dixon (2007)

Serie 4 – Mark Ramprakash (2006)

Serie 3 – Darren Gough (2005)

Serie 2 – Jill Halfpenny (diciembre de 2004)

Serie 1 – Natasha Kaplinsky (verano de 2004)

Natasha Kaplinsky

La presentadora de noticias Natasha Kaplinsky, en pareja con el profesional Brendan Cole, se convirtió en la primera ganadora de Strictly en el verano de 2004.

Luego co-presentó la primera mitad de la segunda serie en el mismo año con el fallecido Sir Bruce Forsyth cuando la presentadora regular Tess Daly estaba de baja por maternidad, y luego regresó para el especial de Navidad de 2012 y un tributo de Bafta a Sir Bruce en 2018.

Kaplinsky es conocida por presentar las noticias en la BBC, ITV y Channel 5, y en 2022 se convirtió en presidenta de la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC).