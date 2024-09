¿Quién estuvo detrás de uno de los ataques más mortales del conflicto?

Un fotograma de un video de redes sociales muestra a las víctimas del ataque en Wad al-Nourah. Advertencia: Este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Para el agricultor de 40 años Ali Ibrahim, la pesadilla comenzó en la tarde del 5 de junio, con el sonido de armas pesadas. “Nunca habíamos visto tal bombardeo desde que éramos jóvenes”, recuerda. “El bombardeo duró cuatro horas, con casas destruidas, niños gritando – las mujeres y los ancianos eran impotentes para escapar”. Al menos 100 civiles murieron ese día en el ataque al pueblo sudanés de Wad al-Nourah, según estimaciones de voluntarios del comité de resistencia local. El señor Ibrahim dice que los aldeanos estaban desarmados: “Somos simples agricultores. Nunca hemos llevado armas. No tenemos enemigos. Solo somos ciudadanos tratando de proteger nuestras vidas”. Se publicaron imágenes en redes sociales mostrando cuerpos listos para un entierro masivo. La BBC ha escuchado testimonios de varios supervivientes que acusan a hombres armados de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) – el grupo paramilitar que lucha contra el ejército sudanés – de abrir fuego e irrumpir en el pueblo en dos ataques sucesivos, utilizando armamento pesado. Decenas de residentes fueron asesinados o heridos. El presunto número de muertes en este incidente lo convertiría en uno de los incidentes más mortíferos que involucran a civiles desde que la guerra entre el ejército y las RSF comenzó en abril de 2023. Los supervivientes del ataque a Wad al-Nourah reciben tratamiento en el hospital de Al Managil. La BBC logró hablar con varios sobrevivientes del ataque a Wad al-Nourah, quienes actualmente están recibiendo tratamiento en el hospital gubernamental de Al Managil, donde fueron trasladados para recibir tratamiento. Los reporteros también pudieron analizar los videos que compartieron. El hospital está situado a unos 80 km del pueblo, y muchos supervivientes llegaron allí horas después del ataque. Según sus testimonios, las fuerzas RSF también intentaron impedirles salir del pueblo y saquearon la mayoría de sus vehículos. Los supervivientes hablaron de un bombardeo diferente a todo lo que habían experimentado en años. Después de “horas de terror” durante el bombardeo, seguido de intentos frenéticos de encontrar la manera de transportar a los heridos y enterrar a los muertos por el bombardeo, los residentes quedaron “impactados” por un segundo ataque masivo de las RSF en su pueblo temprano al día siguiente, según contó un superviviente en el hospital a la BBC. “Entraron en nuestra casa, me golpearon a mí y a mis hermanos, y preguntaron, ‘¿dónde está el oro?’. Mi hermana pequeña estaba asustada y le dijo a mi madre que les diera el oro”. Esta narración es consistente con la de otros sobrevivientes, todos los cuales confirmaron que las fuerzas RSF habían “atacado el pueblo desde tres direcciones, habían entrado en las casas, matado a civiles y saqueado objetos de valor, incluidos oro, automóviles y productos agrícolas almacenados”. ‘Mató a mi hermano’. Hamad Suleiman, un comerciante minorista de 42 años, dijo que combatientes armados de las RSF entraron en la casa de su hermano y comenzaron a disparar sin previo aviso. “Fui a la casa de mi hermano y los encontré allí… Mataron a tiros a mi hermano y a mi sobrino, y otro sobrino resultó herido y está aquí conmigo en el hospital.” Dice que intentó razonar con los combatientes de las RSF y les preguntó por qué habían matado a su familia. “Intenté hablar con ellos, y me dijeron que recitara la Shahada [la profesión de fe islámica que se recita cuando se acerca la muerte]. Me dispararon en la mano y huyeron… saquearon todos los coches. Estaba herido y no podía encontrar una salida durante horas”. La gente huyó de la ciudad de Wad al-Nourah tras el presunto ataque. La BBC se puso en contacto con las RSF para obtener su respuesta a los testimonios de los supervivientes y las acusaciones de estos sobre ataques, asesinatos, saqueos e intimidación. No habíamos recibido respuesta en el momento de la publicación de este informe. El portavoz de las RSF, Al-Fateh Qurashi, emitió una declaración en video en X, anteriormente conocido como Twitter, un día después del incidente, negando que sus fuerzas hubieran atacado a civiles. Afirmó que las fuerzas habían enfrentado a elementos de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) e Inteligencia – también conocidos como ‘Al Mustanfaron’ – una milicia que portaba armas pequeñas y estaba alineada con las SAF, que estaban en el pueblo en el momento del ataque. El equipo de investigación de la BBC analizó videos proporcionados por las RSF, que afirmaban mostrar lugares y trincheras utilizadas por Al Mustanfaron en Wad al-Nourah. El análisis reveló que estos lugares estaban todos situados fuera del pueblo, no dentro de él. El análisis también mostró que miembros de las RSF abrieron fuego hacia el pueblo, utilizando armas pesadas desde aproximadamente una milla de distancia. Wad al-Nourah es similar a cientos de pueblos dispersos por el estado de Gezira. La mayoría de sus habitantes trabajan en la agricultura y el comercio, y tiene un pequeño mercado semanal donde los comerciantes de pueblos vecinos vienen a comprar y vender ganado y cultivos. Las RSF tomaron el control del estado de Gezira, al sur de la capital, Jartum, en diciembre de 2023, y se les ha acusado de cometer numerosos abusos contra civiles allí – algo que ellos niegan repetidamente. El estado de Gezira es una de las regiones más afectadas por la guerra, con los enfrentamientos que comenzaron allí temprano en el conflicto. También se convirtió en refugio para miles de personas desplazadas que huían de Jartum y Darfur. Desde que las RSF tomaron el control del área a finales del año pasado, un pueblo tras otro ha sufrido actos de violencia. Las RSF continúan negando acusaciones de crímenes de guerra como asesinatos, saqueos, violaciones y quema de pueblos – en lugar de señalar a lo que llaman personas “indisciplinadas”. Miles de personas han muerto y 10 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde abril del año pasado, cuando Sudán fue sumido en el caos después de que su ejército y un poderoso grupo paramilitar iniciaran una lucha feroz por el poder. Clementine Nkweta-Salami, Coordinadora Residente y Humanitaria de la ONU en Sudán, ha pedido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias del ataque a Wad al-Nourah. Los aldeanos, que perdieron a docenas de seres queridos, esperan que se establezca un comité de investigación y que los responsables rindan cuentas, en lugar de escapar del castigo como ha ocurrido en el pasado en Sudán. Reportajes adicionales de Abdelrahman Abutaleb y Richard Irvine-Brown.