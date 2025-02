¿Quién está moviendo los hilos en la crisis de la República Democrática del Congo?

La toma de vastas extensiones de tierra en el este rico en minerales de la República Democrática del Congo por parte de los rebeldes de M23 ha desencadenado una crisis humanitaria y diplomática, involucrando a varios países vecinos.

Un número alarmante de países africanos ya tienen tropas desplegadas en la zona de conflicto, que tiene una larga historia de interferencia externa.

DR Congo es un país tan vasto – dos tercios del tamaño de Europa Occidental – que es miembro de ambos bloques del Este y del Sur de África.

Los dos grupos regionales están uniendo fuerzas para celebrar una cumbre de emergencia el sábado para tratar de poner fin a los enfrentamientos.

Entonces, ¿quiénes son los principales actores y qué quieren?

