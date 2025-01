¿Quién es Shubhanshu Shukla: piloto de la Fuerza Aérea India, primer astronauta indio en viajar a la Estación Espacial Internacional en la misión Axiom 4 de la NASA? | Noticias de la India

El Capitán de Grupo Shubhanshu Shukla está a punto de hacer historia como el primer astronauta indio en viajar a la Estación Espacial Internacional (EEI). Ha sido seleccionado como piloto para la Misión Axiom 4 (Ax-4), una misión de astronautas privados que se lanzará a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon no antes de la primavera de 2025. Shukla, un piloto de la Fuerza Aérea India (IAF), se unirá a una tripulación liderada por la ex astronauta de la NASA Peggy Whitson, quien servirá como comandante de la misión. Lo acompañarán dos especialistas en misiones, Slawosz Uznanski-Wisniewski de Polonia y Tibor Kapu de Hungría. Esta misión no solo enviará al primer astronauta de la ISRO a la EEI, sino que también marcará la primera estadía a bordo de la estación para astronautas de Polonia y Hungría. Expresando su emoción por la misión, Shukla dijo que espera compartir su experiencia con el pueblo de India. Planea llevar artículos culturales de diferentes partes del país e incluso tiene la intención de realizar posturas de yoga a bordo de la EEI. “Incluso como individuo viajando al espacio, este es el viaje de 1.400 millones de personas”, dijo. La misión durará hasta 14 días, durante los cuales la tripulación llevará a cabo experimentos científicos, programas de divulgación y actividades comerciales en microgravedad. La misión Ax-4 es parte de un esfuerzo más amplio para expandir el acceso de astronautas privados a la órbita terrestre baja. Según Dana Weigel, gerente del programa ISS de la Nasa, misiones privadas como Ax-4 ayudan a allanar el camino para una economía sostenible en la órbita terrestre baja, lo que permite la exploración futura del espacio profundo. Whitson también elogió la dedicación de la tripulación de Ax-4, calificando su compromiso con la exploración espacial de “verdaderamente notable”. ¿Quién es Shubhanshu Shukla?

Nacido el 10 de octubre de 1985, en Lucknow. Comisionado en la Fuerza Aérea India (IAF) en junio de 2006 como piloto de combate. Ostenta el rango de Capitán de Grupo, logrado en marzo de 2024. Tiene más de 2,000 horas de vuelo en varias aeronaves, incluyendo el Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk, Dornier y An-32. Realizó entrenamiento de astronautas en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Rusia en 2019. Fue seleccionado por la ISRO para la misión Gaganyaan de la India, el primer programa de vuelos espaciales tripulados del país. Primer astronauta de la ISRO en viajar a la EEI como parte de una colaboración entre la NASA y Axiom Space. Planea capturar su experiencia espacial a través de fotos y videos para la gente de su hogar.