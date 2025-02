¿Quién es Luisa González? La política de izquierda que nuevamente aspira a la presidencia de Ecuador

GUAYAQUIL, Ecuador (AP) — Una abogada con poca experiencia política, Luisa González está compitiendo por la presidencia de Ecuador por segunda vez, pero a diferencia de los otros 15 candidatos en la boleta del domingo, incluido el actual Daniel Noboa, su búsqueda tiene más que ver con su ungida que consigo misma.

La cara y el nombre de la ex parlamentaria de izquierda están en vallas publicitarias, redes sociales y anuncios televisivos. Los votantes no tienen problemas para distinguirla de la única otra candidata femenina, incluso si comparten apellidos. Y sin embargo, cuando los ecuatorianos hablan de “Luisa”, más a menudo que no, su mentor, el ex presidente Rafael Correa, entra en la conversación.

“El voto duro por Correa es seguro, pero el voto duro en contra de Correa es muy fuerte y el presidente Noboa ha descubierto cómo usarlo y capturarlo”, dijo Andrea Endara, coordinadora del programa de ciencias políticas en la Universidad Casa Grande de la ciudad portuaria de Guayaquil.

Noticias confiables y placeres diarios, directamente en su bandeja de entrada

Compruébelo usted mismo — El Yodel es la fuente clave para noticias diarias, entretenimiento e historias reconfortantes.

Bajo la sombra de Correa

Correa fue uno de los políticos de izquierda que gobernaron en América Latina en los años 2000 y cuyas políticas populistas se beneficiaron de un auge de las materias primas, así como de ayuda financiera de China. Gobernó Ecuador desde 2007 hasta 2017, se volvió cada vez más autoritario en los últimos años de su mandato y fue condenado a prisión en ausencia en 2020 en un escándalo de corrupción.

Ahora, la persistente división que inspira entre los votantes probablemente resulte en una repetición de la segunda vuelta de las elecciones anticipadas de octubre de 2023, que González perdió contra Noboa. Esa votación fue desencadenada por la decisión del entonces presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional y acortar su propio mandato como resultado.

González, de 47 años, era desconocida para la mayoría de los votantes hasta que el partido de Correa, la Revolución Ciudadana, la eligió como su candidata presidencial para unas elecciones anticipadas en 2023. Hasta entonces, su única experiencia en un cargo electo fue su breve mandato como legisladora, que persiguió después de años en puestos directivos en agencias estatales.

El año pasado, se convirtió en presidenta de la Revolución Ciudadana. Pero al igual que durante su primera carrera presidencial, su campaña este año ha tenido que equilibrar con qué frecuencia y hasta dónde distinguirse de Correa.

“Entre los dos grandes adversarios, el único candidato con el respaldo de una estructura política detrás de ella es Luisa González,” dijo Franklin Ramírez, profesor de investigación en ciencias políticas en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales de la capital de Ecuador, Quito. Explicó que la Revolución Ciudadana tiene varios años de experiencia en el gobierno a diferencia del proyecto de Noboa, y crucialmente, ha ganado elecciones desde que Correa dejó el cargo.

“Hay una vida organizativa más allá de (Correa) que continúa produciendo cuadros y Luisa es parte de esa dinámica,” dijo Ramírez.

Promesas para reducir la delincuencia

En el último día que los candidatos pudieron hacer campaña, González prometió a miles de seguidores animados reunidos el jueves en un concurrido paseo marítimo en Guayaquil que pondrá fin a la violencia criminal que ha mantenido al país en vilo durante cuatro años.

El aumento de la violencia en todo el país sudamericano está vinculado al tráfico de cocaína producida en Colombia y Perú. Los carteles mexicanos, colombianos y balcánicos han echado raíces en Ecuador y operan con la ayuda de pandillas criminales locales.

Bajo la presidencia de Noboa, la tasa de homicidios disminuyó de 8,237, o 46.18 por cada 100,000 personas, en 2023 a 6,964, o 38,76 por cada 100,000 personas, el año pasado. Aun así, la tasa permaneció mucho más alta que los 1,188 homicidios, o 6.85 por cada 100,000 personas, en 2019.

González, resguardada por militares y agentes de seguridad, les dijo a sus seguidores que va a “cambiar la oscura realidad del país”, donde “nadie se siente seguro’.”

“Vamos a cambiar la violencia por la paz”, añadió, antes de culpar a Noboa por no cumplir sus promesas de campaña en 2023, haber aumentado los impuestos y subido el precio de la gasolina, y no haber evitado una crisis eléctrica que resultó en apagones prolongados.

___

La escritora de Associated Press, Gabriela Molina, contribuyó a este reporte desde Quito, Ecuador.