¿Quién es el dueño de la mayor cantidad de acciones de Tesla, además de Elon Musk?

Incluso aquellos que no siguen de cerca a Tesla (NASDAQ: TSLA) seguramente están familiarizados con Elon Musk y el papel dominante que desempeña en las operaciones de la compañía. Musk también es el mayor accionista de Tesla.

Sin embargo, eso no significa que no haya otras personas e instituciones con posiciones importantes en acciones de Tesla. Echemos un vistazo a algunos de los otros principales inversores en acciones de Tesla.

Quiénes son los principales accionistas de Tesla

En cuanto a inversores individuales internos, el siguiente mayor accionista de Tesla después de Elon Musk es su hermano Kimbal Musk. Mientras que Elon Musk poseía alrededor del 13% de acciones de Tesla al 31 de diciembre, Kimbal Musk poseía 1,608,720 acciones, lo que representa aproximadamente el 0.05%, alrededor de abril de 2024. Miembro de la junta directiva de Tesla durante los últimos 20 años, Kimbal Musk también forma parte de la junta de otra de las empresas de su hermano, SpaceX.

En cuanto a los propietarios institucionales, Vanguard mantiene el primer puesto como el mayor propietario de acciones de Tesla, una posición que supera con creces la participación de Kimbal Musk. Con 229,805,491 acciones de Tesla, la posición del Grupo Vanguard representa más del 7.2% de las acciones disponibles de Tesla. Aunque no es tan grande como la posición de Vanguard, vale la pena mencionar que BlackRock no se queda atrás, poseyendo aproximadamente el 5.9% de las acciones disponibles de Tesla.

¿Es ahora el momento de convertirse en accionista?

Desde el comienzo del año, son los bajistas los que han estado al mando, impulsando el movimiento a la baja en las acciones de Tesla. Mientras que el S&P 500 ha subido más del 11%, las acciones de Tesla han caído alrededor del 27%. A pesar de que muchos pesimistas piensan que los mejores días de Tesla han quedado atrás, hay muchos otros que creen que la compañía podrá superar el difícil camino que está recorriendo actualmente y recuperar su antigua gloria.

Existen argumentos válidos a favor y en contra por parte de ambos grupos de inversores, pero determinar si las acciones pertenecen a su propia cartera requiere que realice su propia investigación y se familiarice con el potencial de la empresa a través de un análisis FODA.

Scott Levine no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

