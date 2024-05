Querido Microsoft: Nunca vas a vencer a Apple, así que deja de intentarlo.

Bienvenido a nuestra columna semanal Apple Breakfast, que incluye todas las noticias de Apple que te perdiste la semana pasada en un resumen práctico y conciso. Lo llamamos Apple Breakfast porque creemos que va genial con una taza de café o té en la mañana del lunes, pero está bien si prefieres leerlo durante el almuerzo o la cena también.

Tensión superficial

Los que extrañan los días de la rivalidad a tiempo completo entre Apple y Microsoft seguramente han estado animados la semana pasada por afirmaciones audaces de que los últimos dispositivos Surface son más rápidos que el MacBook Air M3. Es divertido ver al departamento de marketing de Microsoft en un estado de ánimo combativo, pero parte de mí desearía que la empresa dejara de intentar demostrar que es mejor que Apple.

Por un lado, es difícil imaginar que Apple se tome esto especialmente en serio. Todo esto recuerda a la escena del ascensor de Mad Men. (Ginsberg: “Siento lástima por ti”. Don Draper: “No pienso en ti en absoluto.”) Los dispositivos Surface han tenido cierto éxito con críticos y clientes por igual, pero es poco probable que desbanquen al MacBook de su pedestal pronto. Y el hecho de que Microsoft, no Apple, se apresure a hacer la comparación revela ese hecho: como el acosado primer ministro británico Rishi Sunak entiende, es el perdedor, no el favorito, quien se beneficia de la contienda.

La afirmación, como la mayoría de las comparaciones publicitarias, también se siente un poco forzada, en parte porque Microsoft está comparando sus propios dispositivos nuevos con una laptop de cuatro meses de antigüedad que no es la mejor de su gama ni está equipada con la última generación de chips. “Va a superar a cualquier dispositivo”, dice el vicepresidente de Microsoft Yusuf Mehdi, antes de optar por el MacBook Air M3 en lugar del MacBook Pro M3 Max o incluso el iPad Pro M4. Entiendo que el Air es una coincidencia más cercana en precio, pero tal vez no uses las palabras “cualquier dispositivo allá afuera” si luego vas a ignorar al elefante con forma de Pro en la habitación. O la existencia del chip M4, que actualmente se limita al iPad Pro pero es probable que aparezca en una Mac en un futuro próximo.

Eso es antes de llegar al hecho de que las pruebas de velocidad hacen un trabajo tan pobre al resumir la atractividad de la Mac. La mayoría de las Mac, especialmente desde la llegada del silicio de Apple, son extremadamente rápidas. Pero eso no es por lo que la gente las compra, o al menos no la razón principal. Se trata del hermoso diseño, la reputación de excelente seguridad y privacidad, y la suavidad e intuición de macOS.

Pero esto va más allá de detallar los detalles. Se trata de una estrategia fundamental, y de comprender el lugar de una empresa en el mundo. Apple comprende que ya no es 2006, y que Mac vs. PC ya no es la mejor manera de abordar la toma de decisiones del cliente; Microsoft también necesita avanzar. Y quizás incluso aceptar que su mejor política sería trabajar con Apple, en lugar de contra ella.

Después de todo, estas son dos empresas muy diferentes con conjuntos de habilidades muy diferentes. Apple actualmente tiene una gran ventaja en cuanto a diseño, y probablemente siempre la tendrá. Microsoft, por otro lado, tiene más experiencia trabajando con usuarios empresariales. (Si parece que estoy volviendo al pensamiento de Mac vs. PC, no me refiero solo a hojas de cálculo. Solo considera el éxito de HoloLens en una amplia gama de aplicaciones empresariales, desde la salud hasta el ejército.) Las dos empresas no están realmente apuntando a los mismos clientes, y tiene más sentido para ellos colaborar en lugar de competir directamente. Asegurar que sus aplicaciones funcionen sin problemas en las plataformas del otro, por un lado, beneficiaría a todos.

En el pasado, las empresas se negaban a permitir que su software se ejecutara en plataformas rivales o lo permitían pero se aseguraban de que la plataforma tuviera una versión más antigua o menos optimizada, como la antigua versión de iTunes que encontrarías en Windows durante años. La idea era preservar la fidelidad del cliente, con Apple en este caso temiendo que tener acceso a todo el mismo software haría que los propietarios de Mac fueran más propensos a cambiar a una máquina Windows. Pero si bien sigue teniendo sentido seguir esta estrategia en móviles, donde el cambio entre iOS y Android es algo común, los campos de Apple y Microsoft se han alejado tanto que esto seguramente ya no es un problema en el mercado de laptops. Muy pocos jugadores o usuarios empresariales van a comprar una Mac por capricho; ni muchos diseñadores y productores de música se dejarán seducir para comprar un Surface por las afirmaciones tenues de velocidades más altas.

Al final, por supuesto, las campañas de marketing comparativo como la de Microsoft no se tratan de presentar racionalmente los pros y los contras de una decisión de compra, se tratan de generar controversia y obtener publicidad gratuita. (De nada, Satya Nadella). Realmente no puedo estar enojado por eso. Siempre y cuando todos los involucrados entiendan que esto es solo una maniobra publicitaria y que Microsoft nunca va a vencer a Apple en estos términos.

