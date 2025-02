Querida Annie: Me da miedo ir a trabajar por mi compañero de trabajo tóxico.

Querida Annie: Me jubilé temprano de un trabajo estresante hace aproximadamente un año y ahora trabajo a tiempo parcial en una oficina con otra secretaria a tiempo completo que comenzó al mismo tiempo que yo. Ella me empuja la mayor parte del trabajo mientras pasa la mayor parte de su día en su celular o comprando en línea. Cuando termino mi trabajo, a veces uso mi teléfono para tareas personales, también, para pasar el tiempo ya que la oficina puede ser muy lenta.

A diferencia de mí, mi compañera de trabajo está constantemente en su teléfono. Ella pasa todo el día enviando mensajes de texto, haciendo llamadas personales, dictando listas de tareas, discutiendo con familiares (durante meses, se trataba de la herencia y testamento de su padre), chateando con otras personas que trabajan en nuestro edificio, programando citas e incluso revisando obsesivamente las cámaras de seguridad de su hogar. ¡Nunca lo suelta! Mientras tanto, yo solo reviso el mío por aburrimiento en días lentos.

Cuando empecé, dejó en claro que sería responsable de contestar todas las llamadas, correos electrónicos, faxes y el tráfico de personas, así que manejo todo mientras ella evita el trabajo.

Ella tiene una idea equivocada sobre su propio uso del teléfono e incluso afirmó una vez frente a nuestro jefe que yo estoy en mi teléfono todo el tiempo, “como [sus] hijos”. Solo me quedé callada incrédula porque raramente uso mi celular en el trabajo.

Aquí está el problema, y nunca he hecho esto antes. Recientemente en el trabajo, miré mi teléfono y noté que un amigo mío que tiene un negocio estaba transmitiendo un video en vivo en redes sociales. Queriendo verlo, me puse un auricular que se conectaba a mi celular mientras seguía contestando llamadas de la oficina. Timbró el timbre un minuto o dos después, así que me quité el auricular para abrir la puerta. En los 30 segundos que me llevó regresar, mi compañera de trabajo había destruido mis audífonos. ¡Los pequeños altavoces de metal estaban desconectados y colgando de los cables que salían de los extremos, y los cojines de los oídos habían desaparecido!

Actuó como si fuera un misterio, afirmado que las partes debieron “caerse”, pero se pueden ver las marcas de pegamento donde se rompieron los cojines de los oídos. ¡Los audífonos ya no son utilizables!

¿Qué debo hacer?

Mi compañera de trabajo es cercana a nuestro jefe, incluso pasando tiempo con ella fuera del trabajo, así que me siento atrapada aguantando su comportamiento. Pero esta vez, cruzó la línea al siquiera tocar mi propiedad, ¡mucho menos destruirlo!

¡Esta mujer tiene casi 40 años pero actúa como una alumna de secundaria! A veces nos llevamos bien, nos traemos regalos etc., pero luego ella hace cosas como estas o simplemente es hostil de repente. Apenas hablamos porque ella siempre está en llamadas personales, ¡pero controla todo lo que hago! Temo ir a trabajar y siento que es una controladora traicionera.

Inclusive una vez revisó mi basura, afirmando que estaba buscando notas adhesivas reciclables. Ahora llevo notas personales a casa para tirarlas porque se siente como una invasión a mi privacidad. Apenas puedo tolerar ni siquiera medio día de trabajo con ella. ¡Así que para mi trabajo de jubilación pacífico! Desafortunadamente, me pagan muy bien y el trabajo es mucho más tranquilo con horas más flexibles que el trabajo del que me retiré. ¿Debería siquiera molestar en hablar con el jefe, dado lo cercanos que son? Me siento atrapada. — Atrapada en una Oficina Tóxica

Querida Atrapada en una Oficina Tóxica: El comportamiento de tu compañera de trabajo es absolutamente inaceptable. Pero ya que ella y tu jefe son amigos, tienes razón—y eres inteligente—en querer actuar con cautela. Sigue registrando estas indiscreciones e intenta abordarlas directamente con ella. Como último recurso, considera seriamente cuánto más de tu jubilación quieres sacrificar por dinero y horarios flexibles. Ningún salario vale el estrés y la molestia constante.

Lea más Querida Annie y otras columnas de consejos.

“¿Cómo puedo perdonar a mi pareja infiel?” ¡Ya está disponible! La segunda antología de Annie Lane, que presenta columnas favoritas sobre matrimonio, infidelidad, comunicación y reconciliación, está disponible en formato de libro de bolsillo y libro electrónico. Visita Creators Publishing para más información. Envía tus preguntas para Annie Lane a [email protected].