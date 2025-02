Quebec lucha por salir de dos tormentas de nieve consecutivas.

Quebec todavía está luchando por recuperarse de las tormentas récord consecutivas, con escuelas en algunas partes de la provincia cerrada.

La mayoría de las escuelas en Montreal, sin embargo, están abiertas a pesar de la abundancia de nieve y muchos aceras no están siendo despejadas.

La ciudad de Montreal dice que la operación de limpieza de nieve llevará alrededor de ocho días, más tiempo de lo habitual.

El portavoz de la ciudad, Philippe Sabourin, dijo que más de 3,000 trabajadores de la ciudad han sido desplegados para despejar la nieve ya que las operaciones de carga han comenzado.

La primera tormenta, la más grande de la temporada, golpeó la provincia el jueves por la mañana y obligó al cierre de escuelas y cancelaciones de vuelos. Otro golpeó a Montreal el domingo, dejando más de 40 centímetros de nieve.

La recolección de basura ha sido suspendida por la semana y algunas aceras no pueden ser despejadas hasta que las operaciones de remoción de nieve estén en marcha, dijo Sabourin.

Mike Cohen, portavoz de la English Montreal School Board, dijo que la junta escolar se reunió con los centros de servicio en la isla y decidió reabrir las aulas el martes.

“Aunque hay mucha nieve en el suelo, muchas condiciones difíciles, tenía sentido volver a abrir porque estas condiciones no van a cambiar en los próximos varios días y no podemos mantener a los niños en casa de la escuela tanto tiempo”, dijo.

Cohen pidió a los conductores que tengan cuidado en la carretera y a los padres que tengan paciencia, dadas las condiciones.

“Las condiciones son muy difíciles ahí fuera, así que los autobuses van a llegar tarde a recoger a los niños y llevarlos a casa”, dijo.

Juntas escolares y centros de servicios cerrados incluyen:

New Frontiers School Board.

Riverside School Board.

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries.

Centre de services scolaires Marie-Victorin.

Cuando las masivas tormentas de invierno golpean, tu casa puede estar bajo mucha presión. Los expertos aconsejan prestar particular atención a tu techo, balcón y áreas alrededor de las ventilas y puertas.

