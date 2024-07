Qué ver esta semana

El evento económico más grande de julio ha llegado y pasado.

Para el resto del mes, los inversores centrarán la mayor parte de su atención en el calendario de ganancias corporativas.

Netflix (NFLX) será la primera gran empresa tecnológica en informar ganancias trimestrales durante el período de reporte actual, con el gigante del streaming listo para publicar resultados después del cierre del mercado el jueves.

Y con el comercio de inteligencia artificial continuando dominando en Wall Street, los inversores prestarán mucha atención a los resultados de ASML (ASML) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), programados para ser publicados el miércoles y jueves, respectivamente. ASML es el principal fabricante de máquinas de litografía, que permiten a las empresas realmente imprimir sus diseños en nuevos chips. TSMC es el mayor fabricante de chips del mundo.

En cuanto al calendario de ganancias, informes de Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) y Bank of America (BAC) completarán los resultados de los bancos más grandes de Wall Street, mientras que los miembros del Dow Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) y Travelers (TRV) se espera que informen.

La política también será una preocupación principal para los inversores después de que Donald Trump sobreviviera a un intento de asesinato en un mitin en Pennsylvania el sábado. Los líderes empresariales reaccionaron rápidamente a los eventos del día, condenando la violencia política y elogiando el “coraje bajo fuego literal [el sábado por la noche]” del expresidente.

La Convención Nacional Republicana está programada para celebrarse esta semana en Milwaukee, donde Trump será nombrado formalmente como el candidato presidencial del Partido Republicano.

El calendario de datos económicos será escaso, con el informe de ventas minoristas de junio del martes sirviendo como el punto destacado. Después de que los resultados de mayo mostraran una desaceleración sorpresa en el gasto, los inversores y observadores de la Fed vigilarán los resultados en busca de signos de debilidad adicional en el consumidor estadounidense.

El equipo de Oxford Economics espera que las ventas minoristas caigan un 0.4% en junio, aunque esta caída principal estará impulsada por una disminución en los precios de la gasolina. “Esperamos un sólido aumento del 0.3% en las ventas del grupo de control subyacente, que, con la disminución de precios en junio, se traducirá en un fuerte aumento del consumo real para cerrar el segundo trimestre”, escribió la firma en una nota el viernes.

“El consumidor sigue en buena forma, respaldado por un mercado laboral que se está enfriando, no colapsando, y el sólido estado de los balances de los hogares.”

Los datos de inflación del jueves volvieron locos a los mercados, con todo lo que había estado funcionando (léase: nombres del “Magnificent Seven”) bajo presión y lo que se había dejado atrás, especialmente las pequeñas empresas, subiendo. Sin embargo, el rally del viernes envió a las acciones al fin de semana con otra ganancia semanal en todos los frentes.

La inflación de junio publicada la semana pasada parecía casi cementar las perspectivas de la Reserva Federal recortando las tasas de interés a partir de septiembre.

Un mínimo de varios años en la inflación anual y la primera caída mensual en la inflación general desde 2020 aumentaron las probabilidades por encima del 85% de que los recortes de tasas comenzarán en otoño, según datos del Grupo CME. En junio, la inflación general cayó un 0.1% desde el mes anterior y aumentó un 3% contra el año anterior. En una base “central”, que excluye los costos de alimentos y energía, los precios al consumidor subieron un 0.2% respecto al mes pasado y un 3.3% respecto al año anterior. La Fed tiene como objetivo una inflación del 2%.

El informe de empleo de junio publicado a principios de este mes aumentó la presión sobre la Reserva Federal para actuar en septiembre. La tasa de desempleo que subió al 4.1% señaló que el ritmo de enfriamiento en el mercado laboral parece estar acelerándose y pone nuevamente al mercado laboral en el centro de atención del banco central después de casi dos años en que la inflación era su principal preocupación.

La comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso la semana pasada dejó claro que la medida del banco central este otoño será percibida como una decisión política por los críticos de ambos lados del pasillo. Pero la base económica para un recorte de tasas solo se ha vuelto más clara en las últimas semanas.

“En general, los datos económicos son los más favorables para un recorte de tasas que han sido durante todo el año”, escribieron los economistas de Wells Fargo, Sarah House y Michael Pugliese, en una nota para clientes esta semana.

Como señaló esta semana Jared Blikre de Yahoo Finance, la tasa de desempleo está ahora al borde de activar la Regla Sahm, que mide la tasa de aumento en la tasa de desempleo y ha sido un indicador líder en cada una de las últimas nueve recesiones en EE. UU.

El 31 de julio, Powell celebrará una conferencia de prensa después de la conclusión de la próxima reunión de política de dos días de la Fed. Este evento, junto con el discurso de Powell en el Simposio Económico de Jackson Hole a finales de agosto, dará al presidente muchas oportunidades para preparar a los mercados para un movimiento en septiembre.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, testifica antes de las audiencias del Senado de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos para examinar el Informe de Política Monetaria Semestral al Congreso en Capitol Hill en Washington, DC, el 9 de julio de 2024. (Foto de CHRIS KLEPONIS/AFP via Getty Images) (CHRIS KLEPONIS vía Getty Images)

Calendario semanal

Lunes

Datos económicos: Índice de Manufactura del Estado de Nueva York de la Fed de Nueva York, julio (se esperaba -6, -6 anteriormente)

Ganancias: Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK)

Martes

Datos económicos: Ventas minoristas, junio (se esperaba -0.2%, +0.1 % anteriormente); Índice de precios de importación, junio (se esperaba -0.1%, -0.4% anteriormente); Índice de precios de exportación, junio (se esperaba -0.1%, -0.6% anteriormente); Sentimiento de los constructores de viviendas NAHB, julio (se esperaba 43, 43 anteriormente)

Ganancias: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), UnitedHealth (UNH), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers (IBKR), Progressive (PGR), PNC Financial (PNC), State Street (STT)

Miércoles

Datos económicos: Comienzos de vivienda, junio (se esperaba +1.8%, -5.5% anteriormente); Permisos de construcción, junio (se esperaba -0.6%, -3.8% anteriormente); Producción Industrial, junio (se esperaba +0.4%, +0.9% anteriormente); Libro Beige de la Reserva Federal

Ganancias: Johnson & Johnson (JNJ), United Airlines (UAL), ASML (ASML), Discover (DFS), US Bancorp (USB), Citizens Financial (CFG), Ally Financial (ALLY), Synchrony (SYF), Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), Steel Dynamics (STLD)

Jueves

Datos económicos: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, 13 de julio (se esperaban 228,000, 222,000 anteriormente); Subsidio por desempleo continuo (1.852 millones anteriormente)

Ganancias: TSMC (TSM), Netflix (NFLX), Domino’s (DPZ), Blackstone (BX), Alaska Air (ALK), Abbott Labs (ABT), Novartis (NVS), Textron (TXT), Cintas (CTAS), Intuitive Surgical (ISRG), PPG (PPG)

Viernes

Datos económicos: No hay importantes datos económicos programados para ser publicados

Ganancias: American Express (AXP), Travelers (TRV), Halliburton (HAL), SLB (SLB), Fifth Third (FITB), Regions Financial (RF)

