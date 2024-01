Qué ver en Apple TV Plus

Apple TV+ ofrece programas de televisión y películas originales de Apple en calidad 4K HDR. Puede verlos en todas sus pantallas y continuar desde donde lo dejó en cualquier dispositivo. Apple TV+ cuesta $ 9.99 al mes. Aquí tienes todos los programas de televisión y películas originales de Apple disponibles ahora en Apple TV+, así como los últimos avances … El contenido de Apple TV+ está disponible exclusivamente a través de la aplicación Apple TV. Puede verlo en su dispositivo Apple TV, iPhone o iPad como cabría esperar. Pero no necesita el último Apple TV 4K para disfrutar de Apple TV+. La aplicación TV también está disponible en otras plataformas como Amazon Fire TV, Roku, Sony PlayStation, Xbox e incluso la web en tv.apple.com. Apple TV+ ofrece comedias, dramas, thrillers, documentales y programas para niños originales. Con su suscripción de $ 9.99 al mes puedes ver todos los originales de Apple, como se indica a continuación. También puedes descargar para ver sin conexión. Apple agrega nuevo contenido cada mes sin excepción. Cómo ver los programas de Apple TV+ de forma gratuita La aplicación TV es el destino exclusivo de Apple TV+, pero la aplicación TV es un poco confusa porque combina programas de televisión y películas comprables de la Tienda iTunes, que puedes comprar o alquilar, contenido de otras aplicaciones como Amazon Prime y Disney+, y Apple TV Channels. La pantalla de Ver ahora realmente no distingue entre el contenido que posee y que puede ver, y solo las recomendaciones generales de Apple. La forma más fácil de comenzar con Apple TV+ es abrir la aplicación Apple TV en su dispositivo y tocar la pestaña Originales. (En algunas plataformas, esta pestaña está etiquetada simplemente con el logotipo `tv+`). Esta pestaña te lleva a la página del canal Apple TV+. Aquí puedes ver todos los programas y películas de Apple TV+ disponibles para ver, separados en categorías como comedia, drama y diversión familiar. Ten en cuenta que la experiencia web en tv.apple.com es un poco más básica que la aplicación de TV nativa en dispositivos, y solo muestra contenido original de Apple. Para obtener la mejor experiencia, usa la aplicación TV en un dispositivo como Apple TV 4K. Qué ver en Apple TV+ Apple TV+ (Apple TV Plus, o como algunos lo llaman erróneamente Apple+ TV) todavía está en su infancia, pero ya ha visto éxitos como Ted Lasso y Severance. Apple apunta a la calidad premium en sus programas de televisión y películas de comedia, drama y documentales, por lo que todo debería alcanzar un nivel de calidad razonable y, con suerte, valer tu tiempo. En cuanto a recomendaciones personales, sugiero comenzar con Ted Lasso, For All Mankind, Severance, Trying y la película Finch. Sigue leyendo para ver todos los programas de televisión, películas y especiales disponibles en Apple TV+, así como avances de próximos estrenos. Todos los programas de televisión y películas de Apple TV+ (actualizado el 6 de enero de 2024): Peter Calpaldi protagoniza el nuevo thriller Records of Criminal. La serie limitada épica Masters of the Air se estrena el 26 de enero. (lee el libro) Mira Tráiler • Lanzado el 6 de diciembre de 2023 • 1 temporada • Clasificación TV-MAEn este documental de tres partes, personas cercanas a John Lennon reflexionan sobre su vida y muerte. La serie examina los eventos que rodearon su asesinato, incluyendo nuevas entrevistas de testigos presenciales y fotos de la escena del crimen nunca antes vistas, así como las muchas teorías de conspiración que surgieron después del asesinato. Mira Tráiler • Lee el libro relacionado • Lanzado el 1 de abril de 2022 • 3 temporadasGary Oldman protagoniza esta adaptación de la serie de libros de Mick Herron, sobre una división de rechazos del MI5. El grupo Slough Horse está destinado a una vida de administración y tedio, hasta que se ven envueltos en una situación activa de rehenes. Slow Horses está actualmente en su tercera temporada. (continuará…)