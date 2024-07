Qué tener en cuenta en la noche de elecciones

Este artículo es una versión en el sitio de nuestro boletín Inside Politics. Los suscriptores pueden inscribirse aquí para recibir el boletín entregado todos los días laborables. Si no eres suscriptor, aún puedes recibir el boletín gratis durante 30 días

Buenos días. No falta mucho ahora. Aquí tienes una breve guía de lo que creo que serán algunos de los resultados más interesantes y notables de la noche, y en qué debes fijarte en ellos.

Síntomas del universo

10pm

Cierre de las urnas. Es hora de encender el blog en vivo del Financial Times, donde estaremos cubriendo los resultados durante toda la noche. La primera gran cosa será la encuesta de salida, un esfuerzo conjunto entre los principales medios de comunicación del Reino Unido, un equipo de psefólogos y el encuestador Ipsos. (Michael Clemence de Ipsos explica cómo funciona la encuesta de salida aquí.)

El resultado general probablemente será bastante acertado, pero la aparición de Reform UK, el resurgimiento de los Demócratas Liberales como una fuerza seria capaz de ganar escaños, y el puñado de circunscripciones ganables para los Verdes pueden complicar algunos resultados individuales.

Sin embargo, será lo único de lo que realmente tendremos que discutir por un tiempo, aunque puedes esperar que la desangrada/giro/rápidos lamentos de los encuestadores comiencen de inmediato. No recibiremos nuestros primeros resultados hasta aproximadamente las 10.40pm como muy pronto.

11.30pm

Un subargumento de la noche electoral es la carrera para ser el primero en declarar, con los funcionarios electorales recurriendo a todo tipo de expedientes y reclutando voluntarios para realizar un recuento más rápido.

En los últimos años, esto ha sido un asunto exclusivamente del noreste. En 2017 y 2019, Newcastle Central (representado por Chi Onwurah del Partido Laborista) venció por poco a Houghton & Sunderland South (representado por Bridget Phillipson del Partido Laborista), que había sido el primero en declarar en cada elección desde 1992, cuando venció por poco a Torbay. Sunderland espera volver a la senda de la victoria este año, pero ambas circunscripciones compiten con Blyth & Ashington (un nuevo escaño, nominalmente del Partido Laborista).

Ellos no nos dirán mucho en sí mismos, a menos que las encuestas estén catastróficamente equivocadas. (Estaré discutiendo lo que sí sabemos en Radio 4 en este momento también.)

12.15am

La circunscripción marginal perenne Swindon South declarará, al igual que Basildon y Billericay. Basildon y Billericay es uno de los escaños más seguros del Partido Conservador; si pierde aquí o incluso si está cerca, eso nos dirá algo. Dicho esto, recomendaría algo de precaución, porque las circunstancias en las que Ric Holden, presidente del Partido Conservador, fue seleccionado aquí fueron controvertidas por decir lo menos.

Recuerda también que en la noche electoral, a veces lo que no sucede puede decirnos tanto como lo que sí sucede. El recuerdo de 2019 que está grabado en mi mente no se trata de ninguno de los resultados reales, sino del momento en que ITV usó las palabras “hay un recuento en Blyth Valley”, porque eso solo podía significar que el importante cambio de votos del Partido Laborista al Partido Conservador estaba sucediendo y que la gran victoria de Boris Johnson estaba muy cerca. (Los recuentos solo suceden cuando el resultado es cerrado). Si hay un recuento en Basildon and Billericay, y llega a la medianoche sin una declaración, eso en muchos sentidos es tan revelador como obtener una declaración.

1am

Nuestras primeras tres circunscripciones escocesas deberían declarar: Rutherglen, que el Partido Laborista ganó en una elección parcial, está justo en las estribaciones de la lista de escaños objetivo del Laborismo en Escocia, y un modesto resurgimiento de la fortuna del Partido Laborista escocés debería verlo ganar aquí. Hamilton & Clyde Valley es un poco más complicado, y East Kilbride & Strathaven más difícil. Así que tendremos una idea de cómo podría verse el panorama general en Escocia – considera estos indicadores esencialmente como “puñado de escaños, 10 escaños, 15 escaños” en cuanto a la batalla laboral en Escocia y eso te dará una buena idea de cómo podría verse el resto de la noche.

1.45am

Nuestro primer escaño en el campo de batalla Conservador-Demócrata Liberal, Harrogate & Knaresborough, declarará. Conservador desde 2010.

2am

La hora de la verdad. Aquí es cuando la noche electoral comienza a animarse y si eres el tipo de persona que disfruta de las siestas, este sería un buen momento para poner la alarma. Las circunscripciones marginales en todo el Reino Unido declararán y para las 3am tendremos una buena idea si la encuesta de salida es correcta y cuál es el resultado probable.

Los resultados para la circunscripción de North West Essex donde Kemi Badenoch se está postulando deberían llegar, aunque los problemas con los retrasos en las votaciones postales podrían llevar a complicaciones.

2.30am

Declaración en Rochdale, donde la candidatura de George Galloway para la reelección está siendo desafiada por Paul Waugh del Partido Laborista. El escaño de Keir Starmer en Holborn and St Pancras declarará, él hará un breve discurso en su recuento. También se espera que declare el Vale of Glamorgan, una circunscripción galesa perenne (ha respaldado al ganador en cada elección, tanto en Westminster como en la legislatura autónoma, desde su creación en 1983).

3am

Cheltenham, donde el secretario de justicia Alex Chalk está defendiendo una estrecha mayoría de 981 votos de los Demócratas Liberales, y Chingford & Woodford Green, donde Iain Duncan Smith está luchando por ser reelegido contra Shama Tatler del Partido Laborista y la ex candidata independiente del Partido Laborista Faiza Shaheen, son tus grandes titulares aquí.

3.15am

Bristol Central, el objetivo número uno del Partido Verde en esta elección, donde la co-líder Carla Denyer podría desbancar a la secretaria sombra de cultura Thangam Debbonaire.

3.30am

Jeremy Hunt y Grant Shapps descubrirán si han mantenido sus escaños en Godalming & Ash y Welwyn Hatfield respectivamente. Hunt se enfrenta a un reto de los Demócratas Liberales, Shapps del Partido Laborista.

4am

El escaño de Rishi Sunak de Richmond & Northallerton declarará, del mismo modo, él hará un discurso. Otro ministro de la sombra con una batalla local complicada es Shabana Mahmood en Birmingham Ladywood, donde Akhmed Yakoob, quien lo hizo muy bien presentándose como candidato independiente para la alcaldía del West Midlands, se postula en su contra.

4.30am

Ashfield, donde Lee Anderson -concejal laborista convertido en diputado conservador convertido en desertor de la Reforma- espera ser reelegido. Esperando detenerlo no solo están los Conservadores y Laboristas, sino también Jason Zadrozny, un ex Demócrata Liberal que casi ganó el escaño en 2010 y cuyo partido independiente dirige el consejo local.

Montgomeryshire & Glyndwr. Craig Williams, secretario parlamentario privado de Sunak, descubrirá el costo preciso de su “apuesta” en la fecha de la elección general.

North East Somerset y Hanham. Sé que hay mucho interés de los lectores en esta circunscripción, donde Jacob Rees-Mogg enfrenta un duro desafío de Dan Norris del Partido Laborista, quien representó la circunscripción predecesora de Wansdyke de 1997 a 2010.

En Brighton Pavilion, Siân Berry aprenderá si ha logrado mantener el escaño para los Verdes, mientras que hay una lucha entre la Alianza y el DUP en Lagan Valley, una circunscripción considerada generalmente como bastión unionista.

5am

Earley & Woodley, donde el ex periodista del FT Yuan Yang es el candidato laborista, declarará.

En este punto debería ser bastante obvio quién ha ganado la elección general. Casi todos los resultados se conocerán a media mañana. Para un resumen de las políticas, partidos y encuestas clave, el FT tiene una pequeña guía aquí.

Principales historias de hoy

Sin paso firme | El Partido Laborista se encamina hacia la mayor “mayoría aplastante” que haya visto Gran Bretaña, según uno de los aliados ministeriales más cercanos de Rishi Sunak, ya que efectivamente reconoció la derrota para la votación de mañana.

Boris advierte contra una “mayoría contundente” del Laborismo | Boris Johnson ha hecho una intervención de última hora en la campaña electoral Conservadora, instando a los votantes conservadores indecisos a mantenerse firmes con el partido.

Se necesita acción en las cárceles en cuestión de días | Las cárceles en Inglaterra y Gales estarán en un “punto de quiebre operativo” en cuestión de días después de la elección general, lo que requeriría que un probable gobierno laborista tome decisiones difíciles de inmediato, ha advertido el jefe del sindicato de gobernadores de prisiones.

Escaños en la cuerda floja podrían llevar a los Tories de la derrota a la aniquilación | El colapso nacional del voto una vez sólido del Partido Conservador significa que ahora hay alrededor de 120 escaños donde se espera que el margen de victoria sea de menos del 5 por ciento, según el modelo de proyección del FT.

A continuación se muestra la encuesta de encuestas del Reino Unido en vivo y actualizándose del Financial Times, que combina las encuestas de intención de voto publicadas por importantes encuestadores británicos. Visita la página de seguimiento de encuestas del FT para descubrir nuestra metodología y explorar los datos de encuestas por demografía, incluyendo edad, género, región y más.

Estás viendo una instantánea de un gráfico interactivo. Esto probablemente se debe a estar offline o tener JavaScript deshabilitado en tu navegador.

