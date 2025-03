¿Qué tan pronto podrían las fuerzas de Ucrania “empezar a ceder” sin armas de Estados Unidos?

Sin miles de millones de dólares en armas fabricadas en Estados Unidos, puede ser solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas de Ucrania flaqueen ante Rusia. Cuánto tiempo, sin embargo, depende de lo rápido que Europa y Ucrania puedan compensar la artillería, misiles, sistemas de defensa aérea y otras armas que los funcionarios de la administración de Trump dijeron el lunes que se estaban deteniendo. Estados Unidos se había comprometido a entregar hasta $11 mil millones en armas y equipos a Ucrania este año. Algunos provenían de los almacenes del Pentágono, mientras que otros se ordenaron a través de nuevos contratos de defensa, según un nuevo análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Un ex alto funcionario de defensa de EE.UU. dijo el martes que la cifra real probablemente era más cercana a los $9 mil millones. A pesar de las promesas de Europa de apoyo inquebrantable a Ucrania, que solo se han intensificado desde que la administración de Trump comenzó a retroceder, sería casi imposible para ella llenar rápidamente el vacío de armas. Las industrias de defensa europeas se han acelerado, pero solo a tropiezos. Y los países individuales necesitan mantener sus propios almacenes de armas. “Europa no puede reemplazar el apoyo estadounidense”, dijo el mes pasado el ex subdirector del Estado Mayor General del Ejército de Ucrania, el teniente general Ihor Romanenko. Ucrania misma ha estado produciendo drones y construyendo sistemas de artillería de fabricación nacional, y planea gastar el 26 por ciento de su presupuesto en defensa este año. Pero algunos altos funcionarios ucranianos dicen que el ejército estará en una situación desesperada si el apoyo estadounidense no se reanuda. “Ucrania tiene definitivamente un margen de seguridad de unos seis meses incluso sin asistencia sistemática de Estados Unidos, pero será mucho más difícil, por supuesto”, dijo un legislador, Fedir Venislavskyi, a la agencia de noticias RBC-Ucrania el martes. Algunos analistas dicen que incluso eso puede ser demasiado optimista. “Ciertamente, dentro del período de cuatro meses, sus fuerzas comenzarían a flaquear, porque simplemente no tendrían suficientes municiones y equipos para reemplazar lo que han perdido”, dijo uno de los autores del estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Mark F. Cancian, un ex estratega de armas de la Casa Blanca.