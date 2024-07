¿Qué tan malos son los números de las encuestas de Joe Biden después del debate?

Desbloquea la newsletter gratuita de la cuenta regresiva de las elecciones en EE. UU.

A dos semanas de su desastroso desempeño en el debate, el presidente Joe Biden está luchando por silenciar a un coro de miembros importantes de su partido y grandes donantes que le instan a poner fin a su candidatura a la reelección. Ahora, los datos de encuestas y mercados de predicción también pueden cuantificar el costo de esa noche para su campaña.

El día del debate del 27 de junio, las medias nacionales de encuestas entre Biden y Donald Trump estaban empatadas. Desde entonces, han divergido bruscamente. Trump ahora tiene una ventaja de 2.3 puntos, según las medias de encuestas de FiveThirtyEight.

Las encuestas en estados oscilantes individuales también se han inclinado a favor de Trump, con dos estados —Michigan y Wisconsin— cambiando de una breve ventaja de Biden a una ligera ventaja de Trump, según las medias de encuestas de FiveThirtyEight. En otros lugares, la ventaja de Trump se ha ampliado.

En Pensilvania, el estado donde Biden ha gastado más en publicidad política —alrededor de $60 millones en anuncios emitidos y programados para emitirse desde principios de marzo— la brecha que se estaba reduciendo entre los dos hombres se invirtió después del 27 de junio, con Trump en la delantera.

Los modelos de predicción basados en encuestas han tenido dificultades para entender la carrera desequilibrada. Por ejemplo, intervenciones cualitativas como las de la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el donante y actor demócrata George Clooney, quienes el miércoles expresaron preocupación por que Biden siga en la carrera, no aparecerán directamente en un análisis cuantitativo de la carrera.

Un modelo publicado por The Economist ve a Trump como favorito 3-1 para ganar las elecciones de noviembre, mientras que el modelo de FiveThirtyEight aún ve la carrera como un volado. Esto se debe en parte a que con la elección a meses de distancia, las encuestas son una medida ruidosa y ciertos “fundamentos” —como la incumbencia de Biden, por ejemplo— siguen a su favor.

“Hay muchas fuentes de incertidumbre que deben combinarse correctamente”, escribió FiveThirtyEight el martes.

Por otro lado, los apostadores y mercados de predicción han hablado claramente sobre las posibilidades de Biden que se desvanecen. Sus probabilidades implícitas de victoria, según el comercio en vivo en PredictIt, cayeron precipitadamente durante la primera media hora del debate y continuaron disminuyendo a medida que avanzaba la noche.

Desde entonces, un promedio de varios mercados de predicción y apuestas, publicado por RealClearPolitics, muestra una disminución similar, e incluso una vista fluctuante sobre quién aseguraría la nominación demócrata. En un momento dado, la vicepresidenta Kamala Harris era vista como más probable que Biden.

El beneficiario de este flujo: un Trump en constante ascenso, que estos mercados ahora ven como casi un 60 por ciento favorito para ganar la elección. Mientras tanto, las posibilidades de reelección de Biden han bajado de casi el 40 por ciento antes del debate a menos del 20 por ciento.

El mayor problema para Biden puede ser simplemente que los votantes piensan que es demasiado mayor — y cuanto más mayor se hace, más piensan eso. El cincuenta por ciento de los votantes registrados piensan que su edad era “un problema tal que no es capaz de manejar el trabajo de presidente”, según una encuesta del New York Times/Siena realizada la semana después del debate; eso subió del 45 por ciento la semana anterior.

Como escribió Clooney sobre su amigo Biden en The New York Times esta semana: “La única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo.”

