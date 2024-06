¿Qué tan grande es la amenaza de Reform UK?

“

Buenos días. En lo que casi con toda certeza será el momento definitorio de la campaña electoral, Rishi Sunak se ha disculpado después de dejar temprano las conmemoraciones del Día D para grabar una entrevista pregrabada para ITV.

Como símbolo de las diversas ansiedades que los grupos de enfoque tienen sobre el primer ministro, no podría ser mejor. (O si eres un Tory, peor.)

Es un regalo para sus oponentes en general y para Reforma en particular. Hablando de Reforma, buenas noticias para los lectores a los que les gusta cuando este boletín se centra en mis errores: creo que podría haber cometido otro, esta vez sobre la importancia del partido Reforma de Nigel Farage. Más abajo hablo más al respecto. Hazme saber qué piensas y por favor sigue enviándome imágenes de la propaganda electoral que recibes en tu buzón o ves anunciada en tus redes sociales. Es de gran ayuda.

Inside Politics está editado hoy por Harvey Nriapia.

Regreso triunfal

Como lectores astutos sabrán, siempre he sido escéptico sobre el poder electoral del partido Reforma. Aunque algunos encuestadores han colocado al partido en cifras mucho mejores que el 12,6 por ciento que obtuvo el primer partido de Farage, el UKIP, en 2015, Reforma (anteriormente conocido como el Partido del Brexit) ha tenido un rendimiento persistentemente inferior en elecciones posteriores al Reino Unido que el UKIP tuvo entre 2010 y 2015.

No creo que mis puntos de vista estuvieran equivocados en su momento, pero sí creo que los dejé influir excesivamente en mis pensamientos sobre el impacto de Farage decidiendo volver a la política británica.

Un grupo de personas que ha estado de acuerdo constantemente con mi evaluación de que las encuestas están exagerando el atractivo del partido Reforma son su círculo interno y algunos de los aliados más cercanos de Farage. En mi opinión, un factor importante en la decisión inicial de Farage de mantenerse al margen de las elecciones fue que el desempeño de Reforma en las elecciones locales de mayo estuvo más cerca del extremo inferior de las encuestas del partido, consistente con alrededor del 8 por ciento de los votos, en lugar de estar más cerca de las llamativas cifras que Reforma ha disfrutado de algunos encuestadores.

Por lo tanto, debemos tomar la reentrada de Farage en la política británica como una señal de que cree que algo está pasando, que Reforma lo hará mejor durante estas elecciones de lo que esperaba, y que puede disfrutar de un éxito real si juega bien sus cartas.

Los sonidos de angustia y preocupación del partido Conservador son muy reales. Lucy Fisher y Anna Gross tienen un excelente despacho desde el corazón de la maquinaria Tory, y cada día hablo con un candidato parlamentario conservador en un estado de ánimo deprimente. Un buen indicador de cómo está realmente desempeñándose un partido es quién puede salir a representarlo en los medios: cuando grandes partes de la bancada de un partido no están disponibles, suele ser porque esos diputados preferirían pasar tiempo consolidando sus propios escaños que en los estudios de televisión.

Así que, además de los murmullos privados sobre el estado de la maquinaria de campaña conservadora y la decisión de Farage de volver a la política, podemos sumar el signo muy público de que los ministros conservadores preferirían tocar puertas en sus propias circunscripciones que estar en las ondas.

La campaña plagada de errores de Rishi Sunak parece hecha a medida para impulsar a Reforma. La promesa conservadora de la que más he oído hablar hasta ahora cuando viajo por el país es la promesa de servicio nacional de Sunak: los votantes más jóvenes piensan que es cruel, mientras que los mayores piensan que es una promesa cínica que no tiene intención de cumplir. Eso lleva a los votantes más jóvenes hacia Labour y a los mayores hacia Reforma.

He visto algunas cosas extrañas en mi tiempo cubriendo la política, pero “una campaña dirigida a votantes retirados y culturalmente conservadores cuyo primer ministro se salta temprano las conmemoraciones del Día D, y luego tiene un final exitoso en su campaña electoral” estaría entre las más extrañas, y no creo que sea probable que ocurra.

Así que sigo pensando que la decisión de Farage de postularse en estas elecciones es un síntoma más que una causa de lo mal que le irá al partido Tory en estas elecciones. Pero debemos ser claros en que, en lo que se refiere a síntomas, es uno muy, muy malo: uno que por sí solo podría significar que estas elecciones no sean solo un traslado de poder de uno de los dos grandes partidos del Reino Unido a otro, sino una reconfiguración más amplia del sistema de partidos británico.

Ahora prueba esto

Me lo pasé muy bien en el Southbank Centre anoche, escuchando a la Filarmónica en su último concierto de la temporada. Fue un conjunto muy fuerte de piezas: la segunda rapsodia húngara de Liszt seguida por el primer concierto para cello de Shostakovich, antes de las Variaciones Enigma en la segunda mitad. Sol Gabetta, la solista, estuvo en una forma excelente, y puedes escucharla tocar la misma pieza con la Filarmónica de Múnich en esta excelente grabación de Sony Classical.

Con la excepción de El sueño de Gerontius, siempre tengo tiempo para Elgar, y pensé que la interpretación de las Variaciones Enigma por Santtu-Matias Rouvali fue muy sólida. Mi grabación favorita de esa pieza es la de la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Leonard Bernstein y grabada por DG, que puedes escuchar aquí.

Todas esas piezas, al igual que todas las demás piezas que recomendamos en este boletín, se pueden encontrar en nuestra lista de Spotify, aunque no recomiendo escucharla en modo aleatorio, a menos que quieras tener Nimrod inmediatamente seguido de Never Say Die de Chvrches.

De cualquier manera que lo pases, que tengas un maravilloso fin de semana.

Principales historias de hoy

Fuera de límites | El manifiesto laborista no revocará el controvertido límite de beneficios de dos hijos, a pesar de que Starmer mismo prometió eliminarlo como parte de su candidatura para liderazgo en 2020.

Me temo que no hay dinero | El SNP no recibió donaciones en efectivo reportables en 2024, creando ansiedades sobre su capacidad para retener a Escocia mientras las donaciones a Labour, Lib Dem y Conservative inundan por millones.

Hogar dulce hogar | Hoy, Keir Starmer propondrá un esquema de compra de vivienda en el que el estado actuará como garante. El plan de hipotecas tiene como objetivo ayudar a 80,000 personas a acceder al mercado de la vivienda.

A continuación se muestra el promedio de encuestas en vivo del Reino Unido del Financial Times, que combina las encuestas de intención de voto publicadas por importantes encuestadores británicos. Visita la página del rastreador de encuestas del FT para descubrir nuestra metodología y explorar los datos de las encuestas por demografía, incluyendo edad, género, región y más.

Estás viendo una captura de pantalla de un gráfico interactivo. Esto se debe probablemente a estar desconectado o tener JavaScript deshabilitado en tu navegador.

