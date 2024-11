Qué sucedió cuando una ciudad canadiense dejó de desalojar campamentos de personas sin hogar

Mientras las ciudades de Norteamérica lidian con la falta de vivienda, una ciudad canadiense ha tomado un enfoque diferente al regular los campamentos de tiendas en lugar de prohibirlos, en un intento por abordar lo que un funcionario llama el problema “de la década”. Andrés Buenhacer ha llamado a su pequeña tienda naranja en un parche de césped en el centro de Halifax su hogar durante casi un año. A finales de octubre, en un banco de un parque fuera de su vivienda improvisada, el joven de 38 años describió la vida en el campamento de personas sin hogar donde vive con una docena de personas más como “deprimente”. “Me despierto en un área en la que no quiero estar”, dijo el Sr. Buenhacer, mientras pasaban una fila de autos. “Preferiría despertar en un lugar donde pudiera ducharme y quizás prepararme algo para comer. Pero de todas maneras, me levantaré de la cama.” El Sr. Buenhacer ha estado sin hogar intermitentemente durante una década. Solía arreglárselas con amigos o trabajos mal pagados para pagar el alquiler, pero con los costos de vivienda en Halifax disparados, ya no puede permitirse un lugar donde vivir. Su campamento es uno de los nueve sitios elegidos por la ciudad como un lugar donde las personas sin vivienda pueden acampar legalmente al aire libre. Los sitios fueron aprobados este verano como una solución temporal, pero algunos argumentan que es necesaria mientras los refugios interiores están a capacidad. La política ha sido adoptada por al menos otro municipio, externo en Canadá y está siendo considerada por otros, externos que también están enfrentando un aumento en la falta de vivienda. Es un contraste marcado con otras ciudades de Norteamérica donde los policías eliminan a la fuerza los campamentos de personas sin hogar. Estas llamadas “redadas en la calle” han sido criticadas como violentas e ineficaces para abordar la crisis de vivienda. Pero se han vuelto cada vez más populares a medida que la falta de vivienda ha crecido desde la pandemia. California ha despejado más de 12,000 campamentos desde 2021, mientras que ciudades como Fresno, California, y Grants Pass, Oregon, han aprobado prohibiciones completas de acampar en espacios públicos. Los defensores de la prohibición de campamentos dicen que los campamentos provocan desorden y que los fondos deberían destinarse a sacar a la gente de las calles. Entre los detractores del enfoque de Halifax se encuentran algunos residentes de los campamentos mismos, que dicen que quieren que los recursos se gasten en viviendas asequibles en su lugar. “Canadá es uno de los países más ricos y hermosos del mundo”, dijo el Sr. Buenhacer. “Tenemos tanta tierra, tantos recursos, pero debemos ser uno de los países más cod…