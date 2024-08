¿Qué sucede a continuación en el enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump?

La vicepresidenta Kamala Harris, urgió a sus seguidores a “salir a luchar por ello”, mientras concluía su discurso de aceptación de la nominación presidencial en la Convención Nacional Demócrata de esta semana.

¡Con las convenciones nacionales de ambos partidos principales ahora en los libros, la edición 2024 de la carrera por la Casa Blanca entra en la recta final!

Harris y el ex presidente Trump, el nominado del Partido Republicano, volverán a la campaña en la próxima semana, junto con sus compañeros de fórmula, haciendo paradas en algunos de los siete estados cruciales que probablemente determinarán el resultado de la elección de noviembre.

¡Es un proceso que se repetirá cada semana hasta el día de las elecciones!

¿La entrevista de Harris?

El ex presidente, su compañero de fórmula, el senador JD Vance de Ohio, y sus campañas y republicanos aliados han criticado repetidamente a Harris por no celebrar una conferencia de prensa importante o por no conceder una entrevista desde que reemplazó a Biden como cabeza de la boleta de su partido en 2024 hace más de un mes.

¡La primera y posiblemente la única noche de debate presidencial entre Harris y Trump está programada para el 10 de septiembre en Filadelfia!

¡Quedan 73 días para el día de las elecciones, pero algunos votantes empezarán a emitir votos el mes que viene!