¿Qué son los misiles Shadow Storm y por qué son cruciales para Ucrania?

La UK ha suministrado misiles de largo alcance Storm Shadow a Ucrania después de una solicitud de Kyiv para su lucha contra las fuerzas rusas invasoras. Hay fuertes indicios de que EE.UU. y UK están a punto de levantar sus restricciones en días para que Ucrania pueda usar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Ucrania ya tiene suministros de estos misiles, pero está restringida a dispararlos solo a objetivos dentro de sus propias fronteras. Kyiv ha estado rogando durante semanas que se levanten esas restricciones para poder disparar a objetivos dentro de Rusia. Entonces, ¿por qué la reticencia de Occidente y qué diferencia podrían hacer estos misiles en la guerra? ¿Qué es Storm Shadow? Storm Shadow es un misil de crucero anglo-francés con un alcance máximo de alrededor de 250 km (155 millas). Los británicos y franceses ya han enviado estos misiles a Ucrania, pero con la advertencia de que Kyiv solo puede dispararlos a objetivos dentro de sus propias fronteras. Es lanzado desde aviones y vuela a casi la velocidad del sonido, siguiendo el terreno antes de caer y detonar su ojiva de alta explosividad. Storm Shadow se considera un arma ideal para penetrar bunkers endurecidos y almacenes de municiones, como los usados por Rusia en su guerra contra Ucrania. Sin embargo, cada misil cuesta casi 1 millón de dólares, por lo que tienden a ser lanzados como parte de una lluvia cuidadosamente planificada de drones mucho más baratos, enviados para confundir y agotar las defensas aéreas enemigas, tal como lo hace Rusia con Ucrania. Se han utilizado con gran efectividad, golpeando la sede naval de Rusia en el Mar Negro en Sebastopol y haciendo que toda Crimea sea insegura para la armada rusa. Justin Crump, analista militar, ex oficial del Ejército Británico y CEO de la consultoría Sibylline, dice que Storm Shadow ha sido un arma altamente efectiva para Ucrania, golpeando con precisión contra blancos bien protegidos en territorio ocupado. “No es sorprendente que Kyiv haya presionado por su uso dentro de Rusia, particularmente para apuntar a las bases aéreas que se utilizan para montar los ataques con bombas planeadoras que han obstaculizado los esfuerzos de primera línea de Ucrania recientemente,” dice. ¿Por qué lo quiere Ucrania ahora? Las ciudades y líneas del frente de Ucrania sufren bombardeos diarios por parte de Rusia. Muchos de los misiles y bombas planeadoras que causan devastación en posiciones militares, bloques de viviendas y hospitales son lanzados por aviones rusos desde el interior de Rusia. Kyiv se queja de que no se le permite atacar las bases desde donde parten estos ataques, lo que equivale a librar esta guerra con un brazo atado a la espalda. En el foro de seguridad Globsec al que asistí en Praga este mes, se llegó a sugerir que las bases militares rusas estaban mejor protegidas que los civiles ucranianos que están siendo atacados debido a las restricciones. Ucrania está bajo bombardeo diario. Ucrania tiene su propio programa de drones de largo alcance, innovador y efectivo. A veces, estos ataques con drones han sorprendido a los rusos y llegado a cientos de kilómetros dentro de Rusia. Pero solo pueden llevar una pequeña carga y la mayoría son detectados e interceptados. Kyiv argumenta que para repeler los ataques aéreos rusos, necesita misiles de largo alcance, incluido Storm Shadow y sistemas comparables como los ATACMs estadounidenses, que tienen un alcance aún mayor de 300 km. ¿Qué diferencia podría hacer Storm Shadow? Alguna, pero puede ser un caso de demasiado poco, demasiado tarde. Kyiv lleva tanto tiempo pidiendo usar misiles occidentales de largo alcance dentro de Rusia que Moscú ya ha tomado precauciones ante la eventualidad de que se levanten las restricciones. Ha trasladado bombarderos, misiles y parte de la infraestructura que los mantiene más atrás, lejos de la frontera con Ucrania y fuera del alcance de Storm Shadow. El instituto de investigación de guerra (ISW) ha identificado alrededor de 200 bases rusas que estarían dentro del alcance de los Storm Shadows disparados desde Ucrania. Algunas bases adicionales entrarían en rango si EE.UU. aprueba el uso de misiles ATACMs en Rusia. Pero un ex funcionario estadounidense le dijo a la BBC que había escepticismo en la Casa Blanca y el Pentágono sobre cuánta diferencia podría hacer el uso de misiles Storm Shadow dentro de Rusia en el esfuerzo de guerra de Ucrania. Justin Crump de Sibylline dice que si bien la defensa aérea rusa ha evolucionado para contrarrestar la amenaza de Storm Shadow dentro de Ucrania, esta tarea será mucho más difícil dado el alcance del territorio de Moscú que ahora podría estar expuesto a ataques. “Esto dificultará la logística militar, el comando y control, y el apoyo aéreo, y incluso si los aviones rusos se retiran aún más de las fronteras de Ucrania para evitar la amenaza de misiles, seguirán sufriendo un aumento en el tiempo y los costos por salida a la línea del frente.” Matthew Savill, director de ciencia militar del think tank Rusi, cree que levantar las restricciones ofrecería dos beneficios principales a Ucrania. En primer lugar, podría “desbloquear” otro sistema, los ATACMs. En segundo lugar, plantearía un dilema para Rusia en cuanto a dónde posicionar esas preciadas defensas aéreas, algo que, según él, podría facilitar el paso de los drones de Ucrania. No obstante, dice Savill, es poco probable que Storm Shadow cambie el rumbo de la guerra. Ucrania no tiene muchos misiles, y el Reino Unido tiene muy pocos para dar. Y se ha informado ampliamente que, en previsión de esta autorización, Moscú ya ha trasladado la mayor parte de sus activos aéreos y municiones más profundamente en Rusia, más allá del alcance de los misiles de Ucrania. ¿Por qué Occidente ha dudado? En una palabra: escalada. Washington está preocupado de que aunque hasta ahora todas las líneas rojas amenazadas del presidente Vladimir Putin hayan resultado ser faroles vacíos, permitir que Ucrania golpee objetivos profundos dentro de Rusia con misiles suministrados por Occidente podría empujarlo al borde de la retaliación. El temor en la Casa Blanca es que los duros del Kremlin podrían insistir en que esta represalia tome la forma de atacar puntos de tránsito para misiles en camino a Ucrania, como una base aérea en Polonia. Si eso llegara a suceder, el artículo 5 de la OTAN podría ser invocado, lo que significa que la alianza estaría en guerra con Rusia. Desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, el objetivo de la Casa Blanca ha sido brindar a Kyiv todo el apoyo posible sin verse arrastrado a un conflicto directo con Moscú, algo que podría ser un preludio de lo impensable: un intercambio nuclear catastrófico. No obstante, se le ha permitido a Ucrania usar misiles suministrados por Occidente contra objetivos en Crimea y las cuatro regiones parcialmente ocupadas que Rusia anexó ilegalmente en 2022. Mientras Moscú considera estas regiones parte de su territorio, las reclamaciones no son reconocidas por EE.UU. ni a nivel internacional. Las afirmaciones de Putin sobre la participación occidental Una razón por la que el presidente Putin ve el uso de Storm Shadow como una intervención directa en la guerra por parte de EE.UU. y UK es su creencia de que las tropas ucranianas no pueden usar sistemas de misiles de largo alcance sin la ayuda de especialistas occidentales. Les dijo a los reporteros en Rusia que “solo los militares de países de la OTAN pueden ingresar misiones de vuelo en estos sistemas de misiles”, añadiendo que Kyiv también depende de inteligencia satelital suministrada por Occidente para elegir blancos. El fabricante MBDA declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones cuando fue consultado por la BBC, dirigiendo las preguntas al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Un portavoz de la oficina presidencial de Ucrania también declinó abordar las acusaciones de Putin, diciendo que no podían comentar sobre “detalles técnicos especiales relacionados con armas”. Justin Crump pone en duda la afirmación de Putin, diciendo a la BBC que si “esa afirmación fuera cierta, entonces Rusia la habría hecho más claramente cuando se suministraron las armas, y cuando realizaron operaciones exitosas e impactantes contra, por ejemplo, la sede de la Flota del Mar Negro en Crimea ocupada”. “El misil está disponible para ventas de exportación; ¿está diciendo en serio Rusia que cualquier comprador tendría que tener un equipo de la OTAN/Reino Unido para programar y usar el misil? Eso debe estar enterrado en las letras pequeñas del folleto, y no lo haría una perspectiva atractiva,” señaló.