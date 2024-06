¿Qué son las descripciones generales de la IA de Google?

Google AI Overviews es una característica dentro de la Búsqueda de Google que proporciona resúmenes e ideas generadas por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda. Está alimentado por el modelo de inteligencia artificial personalizado de Google, Gemini, y está diseñado para ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente información detallada y relevante contextualmente a partir de una variedad de fuentes en línea.

La siguiente guía está diseñada para ayudarte a comprender Google AI Overviews, cómo funciona y cómo se alinea con la iniciativa de Experiencia Generativa de Búsqueda de Google.

Entender Google AI Overviews

Google AI Overviews formaba parte anteriormente de SGE, una característica dentro de la Búsqueda de Google que permitía a los usuarios acceder a la tecnología de IA generativa de Google para búsquedas basadas en texto e imágenes. Esto ha evolucionado para convertirse en un experimento más amplio que expande las capacidades de IA generativa de Google a más partes de la experiencia de búsqueda.

Google AI Overviews se basa en el modelo de lenguaje grande personalizado de la empresa, Google Gemini, para proporcionar respuestas tipo instantáneas a las consultas de búsqueda de los usuarios (de ahí “resúmenes”). Debido a que Gemini está integrado en el sistema principal de clasificación web de Google, AI Overviews puede buscar y extraer información relevante del propio índice de Google.

El sistema está diseñado para facilitar a los usuarios encontrar la información que necesitan rápidamente sin tener que buscar en múltiples fuentes. Por ejemplo, si buscas información sobre el cambio climático, AI Overviews puede proporcionar una respuesta resumida con datos clave y estadísticas, junto con enlaces para leer más. Al hacerlo, AI Overviews reduce el esfuerzo que los usuarios necesitan poner en la búsqueda de información al hacer todo el trabajo por ellos, o eso dice la teoría.

Principales características de Google AI Overviews

Razonamiento de múltiples pasos

AI Overviews puede manejar consultas de usuarios complejas y multipartes vinculando información relacionada y proporcionando respuestas más matizadas como resultado. Por ejemplo, podrías buscar “Muéstrame los mejores gimnasios a 30 minutos en coche sin cuotas de inscripción,” y AI Overviews te mostrará los gimnasios cercanos, su distancia a ti y cualquier oferta de inscripción relevante (Figura A).

Del mismo modo, preguntar “¿Cuáles son buenas opciones para pasar un día en Dallas con los niños? Recomienda algunas heladerías cerca de cada opción” podría hacer que AI Overviews responda con una lista de ideas familiares, cada una acompañada de heladerías cercanas y un mapa mostrando sus ubicaciones.

Figura A: AI Overviews puede ofrecer información más relevante contextualmente que las búsquedas tradicionales de Google. Imagen: Google

Ayudas para planificación y lluvia de ideas

Además de responder preguntas, AI Overviews puede ayudar a los usuarios a planificar actividades o reunir ideas para proyectos al compilar información y recursos relevantes. Por ejemplo, podrías buscar “Crea un plan de comidas alto en proteínas de cinco días que sea fácil de preparar,” y AI Overviews recopilará recetas de la web para darte un punto de partida. A partir de ahí, puedes personalizar las respuestas, como pedir alternativas vegetarianas, y añadir los ingredientes necesarios a tu lista de compras.

A partir de este verano, los usuarios también podrán usar AI Overviews para planificar viajes. Esto fue mostrado por Sissie Hsiao, vicepresidenta de Google y gerente general de experiencias de Gemini, durante el Google I/O.

Durante una demostración, Hsiao dio el ejemplo “Mi familia y yo vamos a Miami para el Día del Trabajo. A mi hijo le encanta el arte y mi marido realmente quiere mariscos frescos. ¿Puedes sacar mi información de vuelo y hotel de Gmail y ayudarme a planificar el fin de semana?” Gemini luego reunirá información de Maps, Search y Gmail para proporcionar un itinerario personalizado, teniendo en cuenta cosas como los horarios de vuelo y la distancia del hotel a lugares adecuados para cenar cerca.

Google planea añadir más opciones de personalización más adelante en el año, incluyendo recomendaciones más completas para indicaciones menos específicas. Por ejemplo, “lugares para cenar en Dallas para celebrar un aniversario” podría resaltar locales con una ambientación más romántica o, si el clima lo permite, lugares con cena en la terraza.

Búsqueda basada en video

En el futuro, AI Overviews será capaz de entender y responder a consultas subidas en forma de video; esto significa que los usuarios podrán grabar un video de algo, hacer una pregunta al respecto y que AI Overviews les ayude. Google dice que esto facilitará encontrar respuestas a problemas sin necesidad de escribir descripciones detalladas en texto (Figura B).

Figura B: Graba un video y haz una pregunta; pronto AI Overviews podrá responder. Imagen: Google

AI Overviews vs Google SGE

Google introdujo la IA generativa en su plataforma de búsqueda el 12 de octubre de 2023 como parte de SGE. Fue un experimento de Google Search Labs que inicialmente permitía a los usuarios generar imágenes y texto impulsados por IA directamente desde la barra de búsqueda. Su objetivo era proporcionar respuestas más creativas a preguntas que los resultados de búsqueda tradicionales podrían no abordar completamente.

SGE se ha convertido en AI Overviews, que comenzó a implementarse a los usuarios en los EE. UU. el 14 de mayo después de la conferencia Google I/O 2024. La función se expandirá a los usuarios de todo el mundo a lo largo del año. El objetivo de Google es hacer que AI Overviews esté disponible para más de mil millones de personas para fines de 2024.

Cómo acceder, personalizar o desactivar AI Overviews

Para acceder a AI Overviews, simplemente realiza una búsqueda regular en Google. El resumen generado por IA aparecerá en la parte superior de los resultados de búsqueda si es relevante para tu consulta, al igual que un panel de conocimiento.

Actualmente no hay una opción predeterminada para desactivar por completo AI Overviews. Una página de soporte de Google señala, “AI Overviews forman parte de la Búsqueda de Google al igual que otras características, como los paneles de conocimiento, y no se pueden desactivar.” En ese caso, lo mejor que puedes hacer es ignorarlos y centrarte en los resultados de búsqueda tradicionales en su lugar. Si prefieres la lista habitual de enlaces, puedes cambiar a la pestaña Web en la parte superior de la página de resultados de búsqueda de Google. Alternativamente, puedes optar por la ruta de la extensión web personalizada, en cuyo caso te aconsejamos tener precaución.

En cuanto a la personalización, Google planea introducir opciones que permitan a los usuarios ajustar la complejidad del lenguaje utilizado en AI Overviews o ampliar los resultados que proporciona. Los usuarios podrán introducir una solicitud y seleccionar entre la respuesta original, una versión simplificada o la opción de desglosarla con más detalle. Esto hará que AI Overviews sea más útil para una gama más amplia de usuarios, desde principiantes hasta expertos.

Desafíos de AI Overviews y respuesta de los usuarios

La implementación de Google AI Overviews no ha sido un camino fácil. A fines de mayo, Google se vio obligado a revisar la característica después de arrojar algunos resultados cuestionables. Google atribuyó los problemas a su modelo de IA que no entendía las consultas o las sutilezas del lenguaje, así como a lagunas en la información de calidad disponible, como consejos sobre cuántas rocas debería comer uno al día. (Nota: TechRepublic advierte firmemente contra comer rocas).

En respuesta, Liz Reid, jefa de Búsqueda de Google, dijo que la empresa seguiría mejorando cuándo y cómo mostrar AI Overviews y fortaleciendo sus protecciones, incluidos los casos límite. Entre las mejoras se incluyen refinar AI Overviews para interpretar mejor contenido satírico y consultas sin sentido y añadir restricciones para evitar que la IA se active en situaciones donde no puede proporcionar información útil.